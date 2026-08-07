Cebu Pacific nối lại các đường bay Hà Nội-Clark, Thành phố Hồ Chí Minh-Cebu

MANILA, Philippines, ngày 7 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cebu Pacific, hãng hàng không hàng đầu Philippines, tiếp tục tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Philippines khi nối lại các chuyến bay thẳng giữa Hà Nội và Clark, cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cebu, mang đến cho du khách cơ hội khám phá thêm những điều tuyệt vời của Philippines.

Cebu Pacific (CEB) sẽ nối lại các chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Clark từ ngày 20 tháng 11 năm 2026, với tần suất 3 chuyến mỗi tuần – vào mỗi thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật. CEB cũng là hãng hàng không duy nhất khai thác các chuyến bay thẳng giữa Clark và Việt Nam.

Trong khi đó, các chuyến bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cebu sẽ được khai thác 3 chuyến mỗi tuần bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm 2026 – vào mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

"Việc nối lại các chuyến bay thẳng Hà Nội-Clark và Thành phố Hồ Chí Minh-Cebu tăng cường hơn nữa kết nối giữa Việt Nam và Philippines, giúp du khách Việt Nam dễ dàng khám phá những điểm đến hấp dẫn nhất mà đất nước chúng tôi mang lại. Thông qua việc cung cấp thêm các lựa chọn đi lại thuận tiện với mức giá hợp lý, chúng tôi hướng đến mục tiêu khuyến khích du lịch phát triển hơn nữa và thúc đẩy giao lưu văn hóa bền chặt hơn giữa Việt Nam và Philippines", Xander Lao, Chủ tịch kiêm Giám đốc Thương mại của Cebu Pacific cho biết.

Nhân dịp khai thác trở lại các đường bay này, CEB cũng triển khai chương trình bán vé ưu đãi từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2026, với giá vé cơ bản một chiều từ Hà Nội đến Clark và từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cebu chỉ từ 1 USD, chưa bao gồm các khoản phí và phụ phí. Hành khách có thể mua vé theo chương trình ưu đãi này cho các chuyến bay trong thời gian từ ngày 26 tháng 10 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2027.

Với các chuyến bay thẳng từ Hà Nội, du khách Việt Nam giờ đây có thêm một cửa ngõ thuận tiện để tới Central Luzon, nơi hội tụ đa dạng kỳ quan thiên nhiên, các địa danh văn hóa và hoạt động phiêu lưu ngoài trời. Du khách có thể trải nghiệm Hẻm núi Avatar ngoạn mục ở Pampanga, thư giãn tại những bãi biển ở Zambales hoặc khám phá cảnh quan núi non mát mẻ ở Baguio, khiến Clark trở thành điểm khởi đầu lý tưởng để khám phá miền Bắc Philippines.

Không chỉ Central Luzon, Manila cũng chỉ cách Clark khoảng 2 giờ lái xe, giúp du khách dễ dàng đến với thủ đô sôi động của Philippines. Du khách có thể tận hưởng các hoạt động mua sắm và giải trí đẳng cấp thế giới, khám phá nền ẩm thực đa dạng và đắm mình trong lịch sử văn hóa phong phú của đất nước này.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể dễ dàng khám phá sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và những trải nghiệm phiêu lưu của Cebu. Du khách có thể thư giãn trên những bãi biển cát trắng nổi tiếng thế giới của đảo, lặn biển giữa các khu bảo tồn biển sống động và phong phú, khám phá những thác nước hùng vĩ như Thác Kawasan và Thác Inambakan, hoặc tham quan các di sản mang tính biểu tượng như Thánh giá Magellan và Nhà thờ Basilica Minor del Santo Niño.

CEB hiện khai thác các đường bay đến 35 điểm đến tại Philippines và 26 điểm đến quốc tế trên khắp Châu Á, Australia và Trung Đông.

Hành khách có thể giúp hành trình thuận tiện hơn bằng cách mua thêm hạn mức hành lý và đặt trước bữa ăn cho chuyến bay.

CEB cung cấp nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và ví điện tử, để đặt vé và mua các dịch vụ bổ sung.

Đặt vé ngay tại www.cebupacificair.com.

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SOURCE Cebu Pacific