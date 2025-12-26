CGTN: Vì sao cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc không bao giờ dừng lại

CGTN đã đăng tải một bài viết về chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra tại Trung Quốc. Bài viết lý giải sự khác biệt giữa cách tiếp cận của Trung Quốc so với các mô hình phương Tây, nhấn mạnh việc tự quản lý nghiêm ngặt trong Đảng, và nhấn mạnh rằng các nỗ lực chống tham nhũng cuối cùng đều nhằm phục vụ nhân dân.

BẮC KINH, ngày 26 tháng 12 năm 2025 /PRNewswire/ -- Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã họp vào thứ Năm để xem xét công tác kiểm tra kỷ luật và xác định các ưu tiên cho năm 2026, qua đó một lần nữa phát đi tín hiệu rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ không tạm dừng cũng như không thoái lui.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời là Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ trì cuộc họp. Năm nay, khi tham dự các hội nghị quan trọng và thực hiện các chuyến thị sát, ông Tập đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc cải thiện tác phong làm việc của Đảng, tăng cường quản trị liêm chính và chống tham nhũng là một hành trình không có hồi kết.

Tự quản lý Đảng với các tiêu chuẩn cao hơn

Cuộc họp nhấn mạnh lập trường không khoan nhượng, tái khẳng định cam kết nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy toàn diện và nghiêm ngặt hơn nữa công tác tự quản lý Đảng với các tiêu chuẩn cao hơn và biện pháp hiệu quả hơn, qua đó mang đến sự bảo đảm vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Khuôn khổ này nằm ở trung tâm tư tưởng của ông Tập Cận Bình về việc thực hiện tự quản lý Đảng nghiêm ngặt, đồng thời phản ánh một nguyên tắc rộng hơn mà ông nhiều lần nhấn mạnh: "Sự thành công của Trung Quốc phụ thuộc vào Đảng, vì vậy chúng ta phải bảo đảm Đảng thực hành tự quản lý nghiêm ngặt trên mọi phương diện".

Kỷ luật đến từng chi tiết

Cuộc họp tái khẳng định sự cần thiết phải củng cố việc thực hiện "quy định 8 điểm" của Đảng Cộng sản Trung Quốc về cải thiện tác phong của Đảng và chính quyền, qua đó đưa hành vi của cán bộ, công chức được tiêu chuẩn hoá và thể chế hóa hơn.

"Quy định 8 điểm" là bộ quy tắc do ban lãnh đạo Đảng thông qua vào tháng 12 năm 2012 nhằm giải quyết các vấn đề quan liêu kéo dài, bao gồm đặc quyền của cán bộ và các bữa tiệc xa hoa. Bộ quy định này đặt ra những quy tắc cụ thể đối với hoạt động khảo sát nghiên cứu, hội họp, văn bản hành chính và các nhiệm vụ khác, sau đó được mở rộng để áp dụng kỷ luật đối với tất cả đảng viên nhằm cải thiện tác phong một cách có hệ thống.

Cách tiếp cận này cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với các mô hình quản trị ở phương Tây. Như John Ross, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Tài chính Chongyang thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định: "Quy định này cho thấy rõ sự khác biệt giữa cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc giải quyết tham nhũng và việc không tồn tại các cơ chế tương tự trong hệ thống phương Tây. Chỉ cần nhìn vào cách các quy định của Trung Quốc bao trùm từ những vấn đề lớn cho đến các chi tiết như bữa ăn công vụ hay chuyến công tác là có thể thấy sự khác biệt toàn diện trong cách tiếp cận".

Bản thân ông Tập cũng đã nêu gương. Trong hơn 100 chuyến thị sát trong nước kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông luôn tránh các sắp xếp đặc biệt, thay vào đó chọn tuân theo phong tục địa phương và giảm thiểu tối đa sự xáo trộn đến đời sống của người dân địa phương.

Ba ngày sau khi "quy định 8 điểm" được ban hành, ông Tập đã tới tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ông từ chối lựa chọn ở phòng tổng thống, thay vào đó chọn lưu trú tại một phòng tiêu chuẩn của khách sạn. Tại đây, ông Tập đã chọn dùng bữa buffet đơn giản và kết thúc bữa ăn trong chưa đầy 20 phút.

Chống tham nhũng vì nhân dân

Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng "khi người dân bình thường đánh giá việc xây dựng tác phong của Đảng, họ chủ yếu không nhìn vào việc đã tổ chức bao nhiêu cuộc họp, phát biểu bao nhiêu bài diễn văn hay ban hành bao nhiêu văn bản, mà là những vấn đề gì đã được giải quyết".

Đối với Chủ tịch Trung Quốc, chiến dịch chống tham nhũng nhằm bảo đảm rằng quyền lực mà nhân dân giao phó cho Đảng được sử dụng để phục vụ người dân.

Cuộc họp hôm thứ Năm kêu gọi tiếp tục nỗ lực xử lý các hành vi sai phạm và tham nhũng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, qua đó đạt được những kết quả cụ thể và công chúng cảm nhận được.

Những kết quả thiết thực đang nhấn mạnh cam kết này. Tại tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, một mô hình giám sát dựa trên dữ liệu đã phát hiện việc chiếm dụng sai mục đích các khoản trợ cấp đào tạo nghề. Tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, việc tăng cường giám sát hiện nay đang bảo vệ an toàn thực phẩm và quản lý nguồn kinh phí tại các trường tiểu học và trung học. Trên khắp cả nước, các cải cách đang cải thiện công tác giám sát nguồn lực chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ y tế, bảo đảm các quỹ công đến được đúng những người cần chúng nhất.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-25/Why-China-s-anti-corruption-drive-never-stops-1JoDug14mVG/p.html

SOURCE CGTN