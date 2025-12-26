CGTN은 중국의 지속적인 반부패 운동에 관한 기사를 게재했다. 이 기사는 중국의 접근 방식이 서구 모델과 어떻게 다른지 설명하고, 엄격한 당의 자기 규율을 강조한다. 또한 이러한 반부패 노력이 궁극적으로 국민을 위한 것임을 분명히 하고 있다.

베이징 2025년 12월 26일 /PRNewswire/ -- 중국 공산당 중앙정치국이 25일 2026년 당내 기율 검사 업무 검토 및 중점 과제를 설정하며, 중국의 부패 척결이 멈추거나 후퇴하지 않을 것임을 재차 시사했다.

회의를 주재한 시진핑 중국 국가주석 겸 중국 공산당 중앙위원회 총서기는 올해 주요 회의에 참석하고 시찰하는 과정에서 당의 업무 방식 개선, 청렴한 통치 강화, 부패 척결은 끝나지 않는 여정임을 거듭 강조해왔다.

더 높은 기준으로 당의 자기 규율 강화

이 날 회의에서 당은 단호한 입장을 재확인하며, 제15차 5개년 계획 기간(2026-2030) 동안 경제•사회 발전을 뒷받침하기 위해 더 높은 기준과 보다 효과적인 조치를 통해 당의 전면적이고 엄격한 자기 규율(self-governance)을 지속적으로 추진하겠다는 의지를 재차 밝혔다.

이러한 기조는 시 주석의 엄격한 당 자기 규율 사상의 핵심을 이루며, 그가 반복해 강조해 온 "중국의 성공은 당에 달려 있으며, 따라서 당이 모든 면에서 엄격한 자기 규율을 실천하도록 해야 한다"는 보다 광범위한 원칙을 반영한다.

세부 사항까지 규율 강화

회의는 당과 정부의 기강을 바로잡기 위한 중국 공산당의 '8항 규정(八項規定)'의 이행 강화 필요성을 재확인하며, 공직자의 행동강령을 더욱 표준화하고 제도화하기로 했다.

'8항 규정'은 공직자가 누리는 특권과 호화로운 연회 등 고질적인 관료주의 문제를 해결하기 위해 2012년 12월 당 지도부가 채택한 일련의 규칙이다. 이 규정은 시찰, 회의, 공식 문서 작성 등 다양한 업무에 대한 구체적인 규칙을 설정했으며, 이후 모든 당원의 기강을 체계적으로 개선하기 위한 규율로 확대 적용되었다.

이러한 접근 방식은 서구의 통치 모델과는 대조를 이룬다. 존 로스(John Ross) 중국 인민대학교 중양금융연구소(Chongyang Institute for Financial Studies) 선임연구원은 "8항 규정은 부패 대응에 있어 중국의 접근과 그러한 메커니즘이 부족한 서구 시스템 간의 차이를 분명히 보여준다"면서 "중대한 사안부터 공무원의 식사나 출장 같은 세부 사항까지 규정이 얼마나 철저하게 지켜지는지를 보더라도 두 체제의 접근 방식이 완전히 다르다는 것을 알 수 있다"고 지적했다.

시진핑 주석 스스로도 모범을 보였다. 제18차 당 대회 이후 100여 차례에 걸친 국내 시찰에서 그는 특별 대우를 일관되게 거부하고 현지 관습을 따르며 주민들의 불편을 최소화하는 방식을 선택했다.

예를 들어, '8항 규정' 발표 3일 후 중국 남부 광둥성을 시찰할 당시 그는 최고급 스위트룸 대신 호텔의 일반 스위트룸에 머물기로 했다. 시 주석은 호텔에서 간단한 뷔페를 선택했으며 20분도 채 안 되어 식사를 끝마쳤다.

민중을 위한 반부패

시 주석은 "일반 국민이 당풍 건설을 평가할 때 회의나 연설, 문서의 양이 아니라 실제로 어떤 문제가 해결되었는지를 중요하게 본다"고 강조했다.

시 주석에게 반부패 운동은 당에 위임된 권력이 온전히 국민을 위해 사용되도록 보장하는 수단이다.

목요일 회의에서는 국민의 삶에 직접 영향을 미치는 비리와 부패를 척결하기 위한 지속적인 노력을 촉구하며, 국민이 체감할 수 있는 가시적 성과를 달성해줄 것을 주문했다.

이러한 의지는 구체적 사례로 증명되고 있다. 중국 동북부 헤이룽장성에서는 데이터 기반 감독 모델을 통해 직업훈련 보조금 유용 사례를 적발했다. 서남부 충칭시에서는 감독 강화로 초중등학교의 급식 안전과 자금 관리를 보호하고 있다. 또한 전국적으로 노인 돌봄 및 의료 지원에 대한 감독이 개선되면서 공공 자금이 가장 필요한 이들에게 확실히 전달되도록 하고 있다.

