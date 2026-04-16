China Huadian thúc đẩy tăng trưởng và quan hệ đối tác tại Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác năng lượng và phát triển chung

BẮC KINH, ngày 16 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Báo cáo từ China Huadian Corporation Ltd:

China Huadian Corporation Ltd. (China Huadian) tiếp tục tăng cường hiện diện trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trọng tâm trong hoạt động của công ty là Nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân II công suất 2×660 MW tại tỉnh Trà Vinh, miền Nam Việt Nam, do China Huadian đầu tư và vận hành. Là một dự án trọng điểm trong khuôn khổ hợp tác Vành đai và Con đường, nhà máy đã đạt sản lượng điện tích lũy 25,4 tỷ kWh kể từ khi đi vào vận hành năm 2021, chiếm khoảng 33% tổng sản lượng điện của tỉnh. Nhờ vận hành hiệu quả và ổn định, China Huadian đã góp phần giảm bớt tình trạng thiếu điện trong khu vực, bảo đảm cung cấp điện đáng tin cậy cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng công nghiệp và thương mại tại địa phương.

Bên cạnh việc vận hành dự án, China Huadian tiếp tục củng cố hợp tác dài hạn tại Việt Nam thông qua việc mở rộng hợp tác với các cơ quan chính phủ, trường đại học và doanh nghiệp năng lượng. Công ty tích cực tham gia các mạng lưới trong ngành, bao gồm các tổ chức doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa khối doanh nghiệp và khối học thuật để tăng cường trao đổi tri thức và hợp tác kỹ thuật. Trong thời gian tới, China Huadian tiếp tục cam kết gia tăng đầu tư tại Việt Nam và hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang cơ cấu năng lượng xanh hơn, phát thải carbon thấp hơn.

China Huadian cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực địa phương. Thông qua các chương trình giao lưu thanh niên, các chuyến tham quan học tập, các hoạt động tiếp cận cộng đồng trong lĩnh vực điện lực, đào tạo nghề và cơ hội thực tập, công ty đang góp phần phát triển năng lực chuyên môn địa phương và xây dựng các nền tảng cho giao lưu nhân dân bền vững giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Với cam kết dài hạn đối với phát triển bền vững, China Huadian sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, đóng góp vào an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng chung hướng tới một tương lai xanh hơn và vững vàng hơn.

