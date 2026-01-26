Chiết Giang giới thiệu các sản phẩm du lịch tại TITF 2026

BANGKOK, ngày 26 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sở Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch tỉnh Chiết Giang đã tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thái Lan (TITF) 2026, được tổ chức từ ngày 22 đến 25 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở Bangkok. Tại sự kiện, Chiết Giang đã giới thiệu các trải nghiệm du lịch và giá trị văn hóa của tỉnh tới giới chuyên môn trong ngành cũng như người tiêu dùng. Sự hiện diện của điểm đến này tại sự kiện đã đưa thương hiệu "Picturesque Zhejiang" (tạm dịch: "Chiết Giang nên thơ") ra mắt thị trường Thái Lan và du khách quốc tế.

Nằm trong khu gian hàng quốc gia "Hello! China", gian trưng bày của Chiết Giang thu hút sự quan tâm liên tục từ khách tham quan. Gian hàng cung cấp thông tin điểm đến và nguồn cảm hứng du lịch, được trình bày thông qua các ấn phẩm và tài liệu dành cho khách tham quan như bản đồ, tờ rơi quảng cáo và cẩm nang hướng dẫn. Các sản phẩm lưu niệm văn hóa chú trọng vào thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách truyền thống vùng Giang Nam và điều chỉnh để phù hợp sử dụng thường nhật cũng nhận được sự yêu thích của du khách. Nhiều khách đã tìm hiểu nền tảng số "Zhejiang Travel", cung cấp thông tin và hỗ trợ lập kế hoạch hành trình dành cho du khách quốc tế, phản ánh sự chú trọng của Chiết Giang vào khả năng tiếp cận, định hướng di chuyển và dịch vụ dành cho du khách.

Một buổi giới thiệu điểm đến chuyên đề về Chiết Giang đã được tổ chức vào ngày 24 tháng 1. Nội dung trình bày bao gồm di sản văn hóa, các điểm tham quan tiêu biểu, ẩm thực địa phương và những tính năng của nền tảng "Zhejiang Travel". Hai lịch trình được tuyển chọn kỹ lưỡng — "Zhejiang: Through Mountains & Waters" (tạm dịch: "Chiết Giang: Hành trình sơn thủy") và "Jiangnan: A Time of Enchantment" (tạm dịch: "Giang Nam: Miền thời gian mê hoặc") — đã được công bố như những ví dụ tiêu biểu về trải nghiệm du lịch theo chủ đề dành cho du khách quốc tế. Các phần tương tác trong khuôn khổ sự kiện đã khuyến khích sự tham gia và đối thoại với khán giả. Các doanh nghiệp lữ hành, bao gồm China Travel Service Zhejiang và Zhejiang International Cooperation Travel Service, cũng giới thiệu một số chương trình tour chọn lọc và sản phẩm liên quan đến điểm đến, nhận được phản hồi tích cực từ đại diện ngành thương mại du lịch, nhà điều hành tour, cố vấn du lịch và khách tham quan có mặt.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, đại diện ngành du lịch Chiết Giang và Thái Lan đã tổ chức các cuộc thảo luận về phát triển hành trình, định hướng thị trường và các cơ hội hợp tác, cũng như khuyến khích dòng khách du lịch hai chiều. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, hướng tới mục tiêu củng cố liên kết thị trường và hỗ trợ tăng trưởng du lịch bền vững tại Chiết Giang và Thái Lan.

