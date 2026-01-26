Zhejiang Tampilkan Daya Tarik Pariwisata di Ajang TITF 2026

BANGKOK, 26 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Dinas Kebudayaan, Radio, Televisi, dan Pariwisata Provinsi Zhejiang berpartisipasi dalam Thai International Travel Fair (TITF) 2026 yang berlangsung di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, pada 22–25 Januari. Di ajang ini, Zhejiang memperkenalkan beragam pengalaman wisata dan aset kebudayaan kepada pelaku industri pariwisata dan masyarakat umum. Melalui pameran ini, Zhejiang meluncurkan merek destinasi "Picturesque Zhejiang" untuk pasar Thailand dan pengunjung internasional.

Menempati paviliun nasional "Hello! China", stan pameran Zhejiang terus menarik minat berbagai pengunjung. Stan ini menampilkan berbagai informasi tentang destinasi dan inspirasi perjalanan wisata melalui materi cetak bagi pengunjung, seperti peta, brosur, dan buku panduan. Beragam suvenir budaya dengan desain khas Jiangnan untuk penggunaan sehari-hari juga mendapat sambutan positif. Selain itu, banyak pengunjung mengeksplorasi platform digital "Zhejiang Travel" yang menyajikan informasi wisata dan membantu wisatawan internasional dalam merencanakan liburan. Platform tersebut mencerminkan komitmen Zhejiang terhadap kemudahan akses, navigasi, dan layanan pengunjung.

Pada 24 Januari, Zhejiang menggelar sesi presentasi khusus. Sesi ini mengulas warisan budaya, destinasi unggulan, kuliner daerah, serta fitur-fitur utama dari platform "Zhejiang Travel". Dua rute perjalanan tematik, yakni "Zhejiang: Through Mountains & Waters" dan "Jiangnan: A Time of Enchantment", turut diperkenalkan sebagai salah satu paket wisata pilihan bagi wisatawan internasional. Sesi interaktif dalam acara ini mendorong partisipasi dan dialog dengan audiens. Sejumlah agen perjalanan wisata, termasuk China Travel Service Zhejiang dan Zhejiang International Cooperation Travel Service, ikut memperkenalkan paket tur pilihan dan produk terkait destinasi wisata yang disambut positif oleh pelaku industri pariwisata, operator tur wisata, konsultan perjalanan wisata, serta pengunjung.

Selama pameran berlangsung, perwakilan industri pariwisata dari Zhejiang dan Thailand berdiskusi mengenai pengembangan rute perjalanan wisata, kesesuaian pasar, serta peluang kerja sama, sekaligus mendorong arus kunjungan wisatawan dua arah. Kedua pihak juga sepakat memperkuat kolaborasi di sektor kebudayaan dan pariwisata guna mempererat hubungan bilateral dan mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di Zhejiang dan Thailand.

SOURCE Zhejiang Provincial Department of Culture, Radio, Television and Tourism