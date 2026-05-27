Club Med tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, tạo đà cho kế hoạch mở rộng năm 2026

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Club Med, thương hiệu tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực nghỉ dưỡng trọn gói cao cấp, tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025, ngay trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều biến động. Tiếp nối đà phát triển ổn định hai năm qua, Club Med duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trên quy mô toàn cầu với những cột mốc kinh doanh nổi bật gồm:

Tổng doanh thu đạt 2,222 triệu euro, tăng 04% so với năm 2024, với biên lợi nhuận hoạt động tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Giá phòng trung bình hàng ngày đạt 241 euro, tăng 05% so với năm 2024

Chào đón hơn 1,4 triệu lượt khách trên toàn thế giới

Công suất phòng trung bình chạm mốc 75,8%, tăng 1,8% so với năm 2024

Doanh thu tăng 10% tại các khu nghỉ dưỡng núi, tăng 04% tại các khu nghỉ dưỡng biển và tăng 05% đối với phân khúc Exclusive Collection

Doanh thu tại khu vực Đông Á, Nam Á và Thái Bình Dương, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, thu hút hơn 300.000 lượt khách quốc tế ghé thăm tại 10 khu nghỉ dưỡng trong khu vực. Kết quả này được thúc đẩy bởi mức tăng 21% từ danh mục nghỉ dưỡng núi và mức tăng mạnh 20% từ du thuyền Club Med 2.

Ông Bruno Courbet, Giám đốc Quốc gia Club Med phụ trách Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và các thị trường mới, chia sẻ: "Du khách đến từ Việt Nam, Philippines, Brunei và các thị trường mới khác tại Đông Nam Á ngày nay không chỉ tìm kiếm một kỳ nghỉ để thư giãn. Họ mong muốn những trải nghiệm năng động, có sự kết nối và mang màu sắc văn hóa rõ nét. Khi tiếp tục mở rộng trong năm 2026 với những điểm đến mới như Club Med Borneo, chúng tôi sẵn sàng mang đến cho các thị trường này một cách khám phá điểm đến độc đáo, sống động và trọn vẹn hơn."

Khi bức tranh du lịch toàn cầu tiếp tục thay đổi, Club Med nhận định ba xu hướng chính sẽ góp phần định hình du khách khu vực ESAP trong 12 tháng tới:

"Whycation": Ý nghĩa đằng sau mỗi chuyến đi dần trở nên quan trọng hơn cả điểm đến. Với mô hình trọn gói đặc trưng, Club Med loại bỏ những rào cản trong việc lên kế hoạch, giúp du khách tập trung trọn vẹn vào "lý do" thực sự của chuyến đi. Du lịch thể thao: Du khách ngày càng tìm kiếm những điểm đến có thể nâng cao hiệu suất tập luyện và kết nối cộng đồng. Là thương hiệu nghỉ dưỡng gắn liền với tinh thần thể thao, Club Med tiên phong ra mắt giải đấu Club Med Padel Cup năm 2025, tạo tiền đề cho sự trở lại của Padel Cup 2.0 năm nay. Hushpitality: Sự sang trọng đang được tái định nghĩa qua khái niệm "Hushpitality", xu hướng đề cao sự an yên, trải nghiệm giác quan tinh tế và giải phóng hoàn toàn áp lực trong hành trình nghỉ dưỡng. Tại Club Med, mô hình nghỉ dưỡng trọn gói là nền tảng giúp hiện thực hóa trải nghiệm du lịch nhẹ nhàng và liền mạch.

Để đón đầu các xu hướng mới, Club Med đẩy nhanh chiến lược mở rộng toàn cầu thông qua những danh mục khu nghỉ dưỡng và dự án cải tạo quy mô lớn:

Club Med South Africa Beach & Safari, Nam Phi (Tháng 07/2026): Khu nghỉ dưỡng kết hợp du lịch biển và thám hiểm hoang dã, ra mắt trường dạy lướt sóng đầu tiên và mô hình lưu trú safari lodge.

Club Med Borneo, Malaysia (Tháng 11/2026): Khu nghỉ dưỡng biển quy mô lớn đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương đạt chứng nhận BREEAM với quy mô 400 phòng.

Club Med Koh Samui, Thái Lan (2028): Khu nghỉ dưỡng biển Exclusive Collection đầu tiên của Thái Lan với bãi biển riêng dài hơn 200 mét.

Club Med Tremblant, Canada (2028): Điểm đến nghỉ dưỡng núi cao cấp bốn mùa tại Bắc Mỹ.

Club Med San Sicario, Ý (2028): Khu nghỉ dưỡng núi cao cấp hoạt động đông-hè, kết nối trực tiếp với 400 km đường trượt tuyết.

Club Med Musandam, Oman (2028): Khu nghỉ dưỡng với quy mô 300 phòng, nằm giữa cảnh quan vịnh hẹp ấn tượng.

Club Med Manado, Indonesia (2029): Khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm trong hệ sinh thái biển nguyên sơ tại Bắc Sulawesi.

