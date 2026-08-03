CNS: Cựu du học sinh Việt Nam biến hành trình học tập tại Trung Quốc thành sự nghiệp kinh doanh xuyên biên giới ở Quý Châu

QUÝ DƯƠNG, Trung Quốc, ngày 3 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bản tin từ CNS:

Chỉ vài tuần sau khi nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Quý Châu, công dân Việt Nam Trần Lê Hương Giang đã thành lập công ty riêng tại Khu mới Quý An, thành phố Quý Dương. Được đăng ký thành lập vào đầu tháng này, công ty của chị hoạt động trong các lĩnh vực thương mại quốc tế, dịch vụ biên phiên dịch và đào tạo tiếng Quan Thoại.

Vietnamese youth Tran Le Huong Giang (center) joins participating guests for a group photo at the opening ceremony of the 2026 China-ASEAN Education Cooperation Week.

"Chúng tôi đã có khách hàng," chị Trần chia sẻ với các phóng viên tại lễ khai mạc Tuần lễ Hợp tác Giáo dục Trung Quốc - ASEAN 2026. "Một đoàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ sớm sang thăm để tìm kiếm các cơ hội trong lĩnh vực pin lithium và trí tuệ nhân tạo". Sau tám năm học tập tại Quý Châu, chị đã chọn ở lại thay vì trở về nước, với lí do nhu cầu về kỹ năng tiếng Trung tại Việt Nam đang tăng mạnh cùng sự bùng nổ của thương mại song phương. Doanh nghiệp của chị hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách về giáo dục và thương mại giữa hai nước.

Không chỉ có chị Trần. Cai Hong, cựu du học sinh người Lào vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Dân tộc Quý Châu, cũng đã thành lập doanh nghiệp tại Quý An, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới và giao lưu văn hóa. Chị dự định xuất khẩu các đặc sản của Quý Châu như rượu Mao Đài, hạt dẻ và trà sang Lào, đồng thời nhập khẩu cà phê và sầu riêng của Lào thông qua Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào. "Chính quyền địa phương đã hỗ trợ chúng tôi hoàn tất các thủ tục hành chính và bố trí văn phòng làm việc miễn phí", chị cho biết.

Thành công của họ phản ánh sự cải thiện của các hệ thống chính sách hỗ trợ. Công viên Khởi nghiệp Nhân tài Quốc tế Trung Quốc - Quý An Quý Dương hiện hỗ trợ 15 công ty khởi nghiệp do sinh viên các nước ASEAN sáng lập. Các dịch vụ tại đây bao gồm hỗ trợ toàn diện từ đăng ký thành lập, xin cấp giấy phép đến vận hành doanh nghiệp, cùng một "gói dịch vụ" được thiết kế riêng dành cho các doanh nhân nước ngoài. Các cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa số sinh viên quốc tế tại Thành phố Đại học Huaxi có ý định khởi nghiệp tại địa phương, chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và tham quan học tập.

Xu hướng này phản ánh mối quan hệ Trung Quốc - ASEAN ngày càng sâu sắc, khi hai bên đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của nhau trong nhiều năm. Kể từ năm 2023, đã có hơn 175.000 sinh viên sang học tập tại các quốc gia thuộc ASEAN và Trung Quốc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Hong Kimhong, Phó Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, nhấn mạnh giáo dục cần kết hợp với công nghệ, công nghiệp và thương mại nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ. "Sự kết hợp như vậy sẽ thúc đẩy phát triển bền vững và trang bị cho thanh niên những kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu", ông nói.

SOURCE CNS