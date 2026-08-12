Công ty công nghệ sinh học Hàn Quốc K-Medichem mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường toàn cầu với dòng sản phẩm chăm sóc da PDRN Derma tại Việt Nam, Indonesia và các thị trường khác

Dòng sản phẩm gồm kem, serum và mặt nạ PDRN Derma định vị dược mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp dựa trên các thành phần được cấp bằng sáng chế để mở rộng thị trường Đông Nam Á

CHUNCHEON, Hàn Quốc, ngày 12 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- K-Medichem Co., Ltd. (K-Medichem), công ty công nghệ sinh học Hàn Quốc phát triển dựa trên nghiên cứu cấp đại học, đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Indonesia và các thị trường quốc tế khác với dòng sản phẩm chăm sóc da PDRN thuộc thương hiệu cao cấp DAYNICS. Trong bối cảnh mối quan tâm đối với chăm sóc hàng rào bảo vệ da và da nhạy cảm tăng cao tại Đông Nam Á, K-Medichem hướng tới củng cố chiến lược toàn cầu bằng việc cung cấp các sản phẩm dược mỹ phẩm Hàn Quốc có công dụng chuyên biệt, dựa trên nền tảng khoa học, chú trọng hiệu quả cũng như độ an toàn.

K-Medichem’s premium derma skincare brand DAYNICS’ PDRN-Madeca Derma Cream, formulated with plant-derived PDRN, madecassoside, and K-Medichem’s proprietary patented ingredient NCT.

Được phát triển dựa trên công nghệ vật liệu sinh học tiên tiến và hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại các trường đại học, DAYNICS hướng tới khôi phục trạng thái khỏe mạnh vốn có của làn da. Vượt ra ngoài việc dưỡng ẩm cơ bản, thương hiệu cung cấp giải pháp chăm sóc da đa tác dụng, được thiết kế nhằm hỗ trợ chăm sóc hàng rào bảo vệ da, tái tạo, dưỡng da, làm dịu và chống lại quá trình oxy hóa.

Sản phẩm chủ lực DAYNICS PDRN-Madeca Derma Cream chứa polydeoxyribonucleotide (PDRN) có nguồn gốc thực vật, madecassoside và N-Caffeoyl Tyramine (NCT) — thành phần được cấp bằng sáng chế do K-Medichem độc lập phát triển. PDRN có nguồn gốc thực vật hỗ trợ tái tạo da, phục hồi mô và củng cố hàng rào bảo vệ da. Madecassoside có nguồn gốc từ Centella asiatica (cây rau má), giúp làm dịu làn da nhạy cảm do tác nhân kích thích bên ngoài. Bên cạnh đó, NCT độc quyền của K-Medichem giúp bảo vệ làn da khỏi stress oxy hóa do tiếp xúc với tia UV và bụi mịn gây ra nhờ hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Ba thành phần chủ chốt này hoạt động hiệp đồng trong một công thức thân thiện với làn da, mang lại khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu, chăm sóc làm dịu và hỗ trợ tái tạo da.

Bổ sung cho dòng kem dưỡng, K-Medichem đã ra mắt DAYNICS PDRN-Madeca Derma Serum và DAYNICS PDRN-Madeca Derma Serum Mask để hoàn thiện dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp. Serum cung cấp các thành phần hoạt tính cô đặc nhằm nuôi dưỡng chuyên sâu, trong khi mặt nạ được sử dụng như một liệu trình chăm sóc chuyên sâu tập trung vào cấp ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Kết hợp với nhau, các sản phẩm tạo thành một quy trình chăm sóc da hằng ngày toàn diện.

Là doanh nghiệp chú trọng R&D, K-Medichem liên tục thương mại hóa các kết quả nghiên cứu từ trường đại học thành những sản phẩm dược mỹ phẩm khác biệt. Dựa trên năng lực này, công ty có kế hoạch từng bước mở rộng mạng lưới phân phối tại Đông Nam Á và vươn tới các thị trường toàn cầu khác.

"DAYNICS là thương hiệu chăm sóc da sinh học cao cấp, được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và các thành phần có công dụng chuyên biệt được cấp bằng sáng chế", đại diện của K-Medichem cho biết. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm PDRN Derma, tăng cường hợp tác với các đối tác phân phối địa phương và xây dựng DAYNICS trở thành một thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc được tin cậy trên toàn cầu".

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SOURCE K-Medichem Co., Ltd.