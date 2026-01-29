Corero Network Security Chốt Hợp Đồng với 2 Nhà Khai Thác Viễn Thông Cấp 1 tại Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Hai Nhà Khai Thác Viễn Thông Cấp 1 đã Tin Tưởng Lựa Chọn Giải Pháp SmartWall ONE™ để Bảo Vệ Mạng Lưới Dung Lượng Cao và Hỗ Trợ Cung Cấp Dịch Vụ Bảo Vệ Chống Tấn Công DDoS.

LONDON, ngày 29 tháng Một năm 2026 /PRNewswire/ -- Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF), công ty hàng đầu được công nhận trong lĩnh vực bảo vệ chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ thích ứng, theo thời gian thực, hôm nay đã công bố giành được hai hợp đồng quan trọng với các nhà khai thác viễn thông Cấp 1 tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Hai thắng lợi này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với giải pháp chống tấn công DDoS tự động, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, bảo vệ trải nghiệm khách hàng và tạo cơ hội phát triển các dịch vụ bảo mật mới.

Ông Carl Herberger, Giám Đốc Điều Hành Corero Network Security, chia sẻ: "Trong quá trình mở rộng quy mô mạng lưới, hai nhà khai thác Cấp 1 này đã tin tưởng lựa chọn Corero vì giải pháp chống DDoS của chúng tôi được xây dựng tối ưu để hoạt động ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi giúp họ bảo vệ dung lượng mạng khổng lồ, tạo ra sự khác biệt cho dịch vụ của họ và cung cấp hệ thống bảo mật liên tục mà khách hàng của họ có thể tin tưởng."

Hai nhà khai thác viễn thông Cấp 1 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với phạm vi hoạt động toàn cầu đã lựa chọn Corero để đảm bảo tính khả dụng liên tục của dịch vụ trong quá trình mở rộng quy mô mạng lưới của mình. Một nhà khai thác sẽ sử dụng giải pháp của Corero để bảo vệ dung lượng mạng lên đến 500Gbps, trong khi nhà khai thác kia sẽ tận dụng công nghệ của Corero để củng cố danh mục bảo mật và cung cấp Dịch Vụ Chống Tấn Công DDoS (DDoS Protection-as-a-Service) cho khách hàng. Nhìn chung, hai thành công này giúp các nhà cung cấp dịch vụ duy trì kết nối với khách hàng, đồng thời biến việc chống DDoS thành một dịch vụ khác biệt, tạo ra doanh thu.

Trong cả hai thương vụ, SmartWall ONE đã được lựa chọn để:

Đảm bảo kết nối liên tục và chất lượng dịch vụ trong các cuộc tấn công DDoS quy mô lớn

Tự động phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa trong thời gian thực

Mở rộng quy mô một cách hiệu quả nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng nhanh chóng của mạng lưới, đồng thời giảm tổng chi phí sở hữu

Hỗ trợ triển khai việc cung cấp dịch vụ Chống Tấn Công DDoS cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân

Bằng cách cung cấp khả năng bảo vệ liên tục trên quy mô lớn, Corero giúp các nhà khai thác Cấp 1 này duy trì kết nối trực tuyến và bảo mật cho khách hàng – ngay cả khi đang xảy ra tấn công – đồng thời củng cố niềm tin, giảm rủi ro mất khách hàng và mở khóa nguồn doanh thu mới dựa trên bảo mật. Hai chiến thắng này khẳng định thêm vị thế ngày càng mở rộng của Corero tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, một khu vực tăng trưởng chiến lược nơi các nhà khai thác đang đầu tư vào khả năng phục hồi, tự động hóa và các dịch vụ khác biệt để thúc đẩy nền kinh tế số trên quy mô lớn.

Giới thiệu về Corero Network Security

Corero Network Security là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp chống DDoS, chuyên về các giải pháp phát hiện và bảo vệ tự động với các công cụ giám sát mạng, phân tích và báo cáo. Công nghệ của Corero bảo vệ chống lại các mối đe dọa DDoS bên ngoài và bên trong trong môi trường biên và thuê bao phức tạp, đảm bảo tính khả dụng của dịch vụ internet. Với các trung tâm hoạt động tại Marlborough (Massachusetts, Hoa Kỳ) và Edinburgh (Vương quốc Anh), Corero có trụ sở chính tại London và được niêm yết trên thị trường AIM của Sở Giao Dịch Chứng Khoán London (mã chứng khoán: CNS) và thị trường OTCQX của Hoa Kỳ (OTCQX: DDOSF).

