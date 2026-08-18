Coway Vina lắp đặt 542 máy lọc nước cho toàn bộ phòng nghỉ tại New World Saigon Hotel, góp phần giảm 285.000 chai thủy tinh tái sử dụng mỗi năm

Giảm lượng chai thủy tinh sử dụng với máy lọc nước không dùng điện 'P-350N' từng đoạt Giải thưởng IDEA và Good Design của Coway tại tất cả các hạng phòng

Mang đến chất lượng nước tối ưu, tiện lợi thông qua dịch vụ 'Heart Service' đặc trưng của Coway — dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp định kỳ do các chuyên viên Cody thực hiện

Giảm gần 99% lượng chai thủy tinh sử dụng hằng tháng (từ 24.000 xuống còn 200 chai), củng cố hoạt động lưu trú bền vững thông qua quan hệ hợp tác với Rosewood Hotel Group.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Coway Vina, công ty con tại Việt Nam của Coway - "Best Life Solution Company" của Hàn Quốc, hôm nay thông báo đã hoàn tất việc cung cấp máy lọc nước cao cấp cho toàn bộ 542 phòng nghỉ tại New World Saigon Hotel, khách sạn 5 sao cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đẩy nhanh hoạt động mở rộng vào thị trường B2B lĩnh vực dịch vụ lưu trú.

Máy lọc nước không điện của Coway 'P-350N' được lắp đặt tại phòng khách sạn New World Saigon ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác này, Coway Vina đã hoàn tất lắp đặt 542 máy lọc nước Coway P-350N tại tất cả các hạng phòng của New World Saigon Hotel. Tọa lạc tại trung tâm Quận 1, New World Saigon Hotel thuộc Rosewood Hotel Group đã trang bị hệ thống lọc nước của Coway cho các hạng phòng Deluxe, Premier, Residence Club, cùng toàn bộ các hạng phòng suite cao cấp — bao gồm Deluxe Suite, Director Suite, Executive Suite và Presidential Suite.

Thúc đẩy đổi mới ESG trong ngành dịch vụ lưu trú cao cấp

Việc triển khai này trực tiếp hỗ trợ xu hướng toàn cầu ngày càng chú trọng đến các thực hành về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) trong lĩnh vực lưu trú. Nhờ sử dụng máy lọc nước Coway, New World Saigon Hotel đã giảm gần 99% số chai thủy tinh sử dụng mỗi tháng — từ 24.000 chai xuống chỉ còn 200 chai — góp phần xây dựng môi trường lưu trú bền vững, chú trọng sức khỏe, đồng thời cho phép khách hàng tiếp cận ngay với nguồn nước uống sạch, an toàn.

Sáng kiến này dự kiến giúp New World Saigon Hotel giảm hơn 285.000 chai thủy tinh có thể tái sử dụng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể lượng phát thải carbon liên quan đến hoạt động vận chuyển vỏ chai.

Lọc nước cao cấp và dịch vụ bảo trì thuận tiện cho khách sạn hạng sang

Máy lọc nước Coway P-350N được lắp đặt tại khách sạn sở hữu thiết kế không dùng điện, siêu nhỏ gọn với chiều rộng chỉ 13 cm, dễ dàng hòa hợp với nội thất phòng nghỉ tinh tế của New World Saigon Hotel. Núm xoay điều khiển gắn trên cùng mang lại trải nghiệm người dùng trực quan, cho phép du khách quốc tế dễ dàng tùy chỉnh lượng nước lấy ra. Được công nhận với các Giải thưởng danh giá IDEA và Good Design, thiết bị này kết hợp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm với hiệu suất lọc nhiều giai đoạn của Coway để cung cấp nước uống sạch trong khi tối ưu hóa hiệu quả sử dụng không gian.

Trọng tâm của quan hệ hợp tác này là 'Heart Service' đặc trưng của Coway, một chương trình bảo trì hàng đầu do Cody (Coway Lady) — các chuyên gia dịch vụ chuyên trách của Coway — trực tiếp thực hiện. Để đảm bảo khả năng lọc tối ưu và loại bỏ gánh nặng vận hành cho New World Saigon Hotel, các chuyên gia Cody được đào tạo sẽ đến tận nơi định kỳ 6 tháng một lần để thực hiện một quy trình nghiêm ngặt gồm nhiều bước, bao gồm thay thế bộ lọc và vệ sinh sâu toàn diện. Thông qua dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, thuận tiện này, Coway giúp khách sạn cung cấp nước uống sạch, an toàn cho khách quốc tế một cách dễ dàng mà không làm tăng thêm gánh nặng cho nhân viên khách sạn.

"Quyết định hợp tác với Coway của New World Saigon Hotel phản ánh cam kết chung về thực hành ESG thiết thực và nhấn mạnh niềm tin vào công nghệ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi", ông Junhee Oh, Giám đốc Khối Dịch vụ Khách hàng của Coway Vina cho biết. "Chúng tôi mong muốn nâng cao trải nghiệm hằng ngày cho cả khách và nhân viên tại New World Saigon Hotel, đồng thời tiếp tục mở rộng các giải pháp B2B thân thiện với môi trường của chúng tôi trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú tại Việt Nam".

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập https://cowayvina.com.vn/

Giới thiệu về Coway Vina Co., Ltd.

Được thành lập vào năm 2020, Coway Vina là công ty con tại Việt Nam của Coway Co., Ltd. (KRX: 021240) — "Best Life Solution Company" của Hàn Quốc. Với sứ mệnh mang đến môi trường sống lành mạnh và thoải mái thông qua các thiết bị gia dụng tân tiến, bao gồm máy lọc nước và máy lọc không khí, cùng với các dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp, Coway Vina mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe cao cấp cho các gia đình và doanh nghiệp trên khắp Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chính thức của Coway Vina.

SOURCE Coway Vina