Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy việc ứng dụng AI On-Device tại các thị trường trọng điểm ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc (Đài Loan) và Singapore.

và Singapore. Các hoạt động tiếp thị trực tiếp và hội thảo kỹ thuật chung đã bắt đầu từ ngày 10 tháng 7, kết hợp với các sự kiện công nghệ lớn của Avnet tại Singapore và Việt Nam.

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 13 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- DEEPX, công ty bán dẫn AI On-Device siêu tiết kiệm năng lượng hàng đầu (CEO: Lokwon Kim), hôm nay công bố việc mở rộng mạng lưới phân phối thương mại trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Avnet, nhà cung cấp và phân phối giải pháp công nghệ toàn cầu.

DEEPX Mở Rộng Hiện Diện tại Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương Thông Qua Thỏa Thuận Phân Phối với Nhà Phân Phối Công Nghệ Toàn Cầu Avnet

Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược thương mại hóa toàn cầu của DEEPX khi thiết lập cơ sở hạ tầng phân phối rộng khắp khu vực nhằm hỗ trợ triển khai giải pháp cho khách hàng trên quy mô lớn và có thể nhân rộng tại APAC.

Tiếp nối Thỏa thuận Nhà Phân Phối Chính (Master Distributor Agreement – MDA) đã ký với Avnet Europe BV vào năm ngoái, DEEPX đã xây dựng một khuôn khổ thương mại cho phép Avnet Asia Pte Ltd. cùng các đơn vị thành viên trong khu vực phân phối các sản phẩm của DEEPX trên toàn APAC.

Theo thỏa thuận mở rộng này, DEEPX đã hoàn tất các thủ tục cần thiết về cung ứng sản phẩm và cấp quyền phân phối tại 15 thị trường trọng điểm ở APAC, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc (Hồng Kông, Đài Loan), Singapore và các thị trường chủ chốt tại Đông Nam Á.

Thông qua sự hợp tác này, DEEPX đặt mục tiêu đẩy nhanh tốc độ thâm nhập vào các thị trường Physical AI đang phát triển nhanh chóng tại châu Á, bao gồm nhà máy thông minh, robot, xe tự hành, thành phố thông minh, cũng như các lĩnh vực an ninh và giám sát.

Avnet sẽ hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai thông qua chuyên môn kỹ thuật tại khu vực, hệ sinh thái đối tác AI, năng lực hỗ trợ thiết kế và mạng lưới chuỗi cung ứng trên toàn APAC, giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình đánh giá, phát triển và triển khai các giải pháp Edge AI sẵn sàng cho sản xuất thương mại.

Hai công ty đã khởi động chuỗi hoạt động tiếp thị trực tiếp và hội thảo kỹ thuật chung từ ngày 10 tháng 7, đồng thời sẽ tiếp tục tham gia các sự kiện công nghệ lớn trên toàn khu vực. Các hoạt động này diễn ra đồng thời với chuỗi sự kiện Avnet Edge AI & Beyond Tech Days 2026 tại Singapore, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua các sáng kiến chung này, hai bên hướng tới việc mở rộng hệ sinh thái nhà phát triển tại địa phương, tăng cường kết nối với khách hàng công nghiệp và mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp các công nghệ Edge AI sẵn sàng cho sản xuất thương mại, được hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ sư trong khu vực.

Ông Lokwon Kim, Tổng Giám đốc điều hành DEEPX, cho biết: "Để đưa Physical AI vào các sản phẩm thương mại, hiệu năng của chất bán dẫn thôi là chưa đủ. Khách hàng cần một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm phần mềm, phát triển ứng dụng, hỗ trợ kỹ thuật và chuỗi cung ứng toàn cầu đáng tin cậy để có thể chuyển từ giai đoạn đánh giá sang sản xuất hàng loạt. Thông qua việc mở rộng hợp tác với Avnet trên toàn APAC, chúng tôi sẽ áp dụng kinh nghiệm phát triển khách hàng và xác thực kỹ thuật đã tích lũy tại châu Âu vào các thị trường châu Á, đồng thời mang lại những kết quả thực tế dẫn đến việc tích hợp sản phẩm và sản xuất quy mô lớn."

Ông KS Lim, Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Nhà cung cấp của Avnet Asia, cho biết: "Các giải pháp NPU AI On-Device siêu tiết kiệm năng lượng của DEEPX bổ sung hoàn hảo cho danh mục Edge AI đang ngày càng mở rộng của Avnet, đồng thời mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận các công nghệ AI tiên tiến với sự hỗ trợ từ chuyên môn kỹ thuật và năng lực thiết kế của chúng tôi trong khu vực."

Ông Lim nói thêm: "Bằng cách kết hợp công nghệ bán dẫn AI của DEEPX với mạng lưới khách hàng, nguồn lực kỹ thuật và năng lực chuỗi cung ứng của Avnet, chúng tôi mong muốn giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình đánh giá, ứng dụng và triển khai các giải pháp Edge AI trên toàn khu vực."

Avnet là nhà cung cấp và phân phối giải pháp công nghệ toàn cầu, hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế và kỹ thuật đến quản lý chuỗi cung ứng và giao hàng. Với sự hiện diện mạnh mẽ tại khu vực APAC, Avnet kết hợp chuyên môn kỹ thuật tại địa phương, hệ sinh thái đối tác công nghệ phong phú và phạm vi tiếp cận thị trường rộng lớn nhằm giúp khách hàng rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm độ phức tạp trong quá trình phát triển và mở rộng quy mô giải pháp một cách hiệu quả.

Giới thiệu về DEEPX

DEEPX là công ty bán dẫn AI On-Device hàng đầu với sứ mệnh phổ cập Physical AI tại các thiết bị biên (edge devices). Được hỗ trợ bởi kiến trúc NPU độc quyền, DEEPX cung cấp các giải pháp hiệu năng cao, tiêu thụ điện năng cực thấp, cho phép các thiết bị biên xử lý cục bộ những tác vụ AI phức tạp, từ thị giác máy tính thời gian thực đến các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy trực tiếp trên thiết bị. DEEPX giúp nhiều ngành công nghiệp, từ robot đến thành phố thông minh, khai mở những khả năng mới với trí tuệ nhân tạo tiết kiệm năng lượng, an toàn và tối ưu chi phí. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.deepx.ai.

SOURCE DEEPX