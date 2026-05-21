Dự án Tân Hội, Giang Môn của SUS ENVIRONMENT tái định hình mạch sinh thái của các đô thị xanh

THƯỢNG HẢI và GIANG MÔN, Trung Quốc, ngày 22 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại nơi hợp lưu của hai tuyến đường thủy Yamen và Hutiaomen ở quận Tân Hội, thành phố Giang Môn, nhà máy chuyển hoá rác thành năng lượng mới của SUS ENVIRONMENT nổi bật như biểu tượng sinh thái ấn tượng nhất của thành phố với thiết kế độc đáo mang tên "Cloud-Sail Charging Through Waves" (tạm dịch: Cánh buồm mây rẽ sóng). Nhà máy xử lý 1.500 tấn chất thải mỗi ngày, đồng thời cải tạo một bãi chôn lấp tồn tại suốt 15 năm thành động lực xanh cho quá trình tái tạo tài nguyên.

Từng là một vết sẹo sinh thái chứa 150.000 m³ chất thải ứ đọng, khu đất rộng 20.000 m² này đã được chuyển đổi nhờ công nghệ sàng lọc độc quyền và ổn định hiếu khí nhanh. Chất thải dễ cháy được chuyển hóa thành điện năng; phế liệu được tái chế; mùn đáp ứng tiêu chuẩn cảnh quan; và 60.000 m³ nước thải đã được xử lý an toàn.

Nằm ở phía tây Đồng bằng sông Châu Giang, Giang Môn từ lâu đã là một mắt xích quan trọng trên Con đường tơ lụa trên biển cổ đại. Đội ngũ thiết kế đã sử dụng cánh buồm làm hình tượng kiến trúc chủ đạo, với quần thể công trình dài gần 800 mét trông giống như những cánh buồm căng gió. Mặt dựng nhôm kính khúc xạ ánh sáng lấp lánh như những gợn sóng trên mặt nước. Thiết kế này phá vỡ hiệu ứng NIMBY, chứng minh rằng hạ tầng môi trường có thể trở thành một biểu tượng văn hóa và niềm tự hào của cộng đồng cư dân.

Ẩn sau hình ảnh những cánh buồm lãng mạn là sự hợp lý công nghiệp không thỏa hiệp. Mặt đứng công trình sử dụng mô-đun cơ sở 1 mét để tạo nên bốn cụm cánh buồm có chiều rộng khác nhau. Các tấm nhôm màu trắng kết hợp với kính tạo nên những biến đổi tinh tế về kết cấu bề mặt. Bên trong nhà máy, 1.500 tấn chất thải được tiếp nhận mỗi ngày, với mọi công đoạn đều được kiểm soát chính xác, đạt mục tiêu không xả khí thải và nước thải ra môi trường, đồng thời xỉ được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Khi những cánh buồm vươn lên nơi cửa sông, chúng ta thấy không chỉ là sự lãng mạn của kiến trúc công nghiệp, mà còn là lời cam kết của thành phố đối với một tương lai xanh. SUS ENVIRONMENT chuyển hóa chất thải thành nguồn năng lượng sạch vô tận, tái định hình mạch sinh thái của các đô thị xanh trên toàn thế giới.

Chiêm ngưỡng cận cảnh công trình cánh buồm dài 800 mét tại: https://youtu.be/DiDLwtdExJY?si=DvJMRpbh3u6CDkoL

Giới thiệu về SUS ENVIRONMENT

SUS ENVIRONMENT là nhà cung cấp giải pháp môi trường toàn diện hàng đầu toàn cầu. *Tính đến tháng 12 năm 2025, SUS ENVIRONMENT đã thành lập 11 trung tâm quản lý trên toàn thế giới, cung cấp dịch vụ năng lượng và môi trường cho hơn 100 triệu người. Công ty đã đầu tư và xây dựng hơn 90 nhà máy chuyển hóa rác thải thành năng lượng (khu công nghiệp sinh thái ít carbon), với công suất xử lý gần 120.000 tấn rác thải rắn đô thị mỗi ngày. Sản lượng điện xanh hằng năm đạt xấp xỉ 20.000 GWh.

* Dữ liệu từ Mạng lưới Vệ sinh Môi trường Trung Quốc và các nguồn dữ liệu công khai. Phạm vi thống kê dựa trên tổng quy mô thiết kế. Dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

