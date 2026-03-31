EDC công bố gói tài trợ trị giá 360 triệu đô la Canada cho SK ecoplant

Giao dịch đầu tiên với SK ecoplant sau khi thiết lập Quan Hệ Hợp Tác Chiến Lược (MLP) với Tập Đoàn SK, tập đoàn lớn thứ hai của Hàn Quốc; thương vụ này có sự hỗ trợ của ngân hàng Standard Chartered

OTTAWA, ON, ngày 31 tháng Ba năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Cơ Quan Phát Triển Xuất Khẩu Canada (EDC) công bố gói tài trợ trị giá 390 tỷ KRW (tương đương khoảng 360 triệu CAD) cho SK ecoplant, đơn vị cung cấp giải pháp hạ tầng AI thuộc Tập Đoàn SK. Sự kiện này đánh dấu giao dịch bảo lãnh tài chính đầu tiên của EDC với SK ecoplant và củng cố mối quan hệ chiến lược rộng lớn hơn giữa EDC và Tập Đoàn SK. Đây là giao dịch đầu tiên sau khi ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về Quan Hệ Đối Tác với Các Đơn Vị Dẫn Đầu Thị Trường (MLP) với SK Inc. vào năm 2024.

EDC logo

Trong khuôn khổ MOU giữa SK Inc. –EDC, EDC và SK ecoplant gần đây đã ký kết một MOU về MLP để chính thức hóa quan hệ hợp tác và thúc đẩy thương mại xuất khẩu giữa Canada và Hàn Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất tiên tiến, công nghệ số, cơ sở hạ tầng, năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Công ty mẹ của SK ecoplant là Tập Đoàn SK, tập đoàn đa ngành lớn‑thứ hai của Hàn Quốc sau Samsung, hoạt động trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng, viễn thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm cả các trung tâm dữ liệu liên quan đến‑trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ Trưởng Thương Mại Quốc Tế Canada, Ngài Maninder Sidhu, phát biểu: "Tôi rất vui mừng khi chứng kiến lễ ký kết giao dịch đầu tiên trong khuôn khổ Quan hệ Đối Tác với các Đơn Vị Dẫn Đầu Thị Trường của EDC với Tập Đoàn SK và SK ecoplant. Tin tức ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ thương mại giữa Canada và Hàn Quốc. Sự hợp tác này đang tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Canada, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng bền vững và chuỗi cung ứng linh hoạt."

Giao dịch với SK ecoplant bao gồm một khoản vay được EDC bảo lãnh trị giá 292,5 tỷ KRW (khoảng 270 triệu CAD) thông qua đối tác ngân hàng Standard Chartered – đơn vị đóng vai trò là điều phối viên ECA và bên cho vay được bảo lãnh, đồng thời Standard Chartered cũng sẽ cung cấp thêm một khoản vay thương mại trị giá 97,5 tỷ KRW (khoảng 90 triệu CAD) cho SK ecoplant.

Khoản tài trợ này nhằm hỗ trợ các mục đích kinh doanh chung của SK ecoplant, bao gồm các khoản đầu tư và dự án tập trung vào sản xuất chất bán dẫn và phát triển trung tâm dữ liệu.

Bà Alison Nankivell, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của Cơ Quan Phát Triển Xuất Khẩu Canada (EDC), cho biết: "Quan hệ đối tác với Tập Đoàn SK được xây dựng dựa trên nhận thức chung về tiềm năng tăng trưởng thương mại to lớn giữa hai quốc gia, và giao dịch đầu tiên này với SK ecoplant là ví dụ cụ thể về cách chúng tôi giúp hiện thực hóa tiềm năng đó. Canada sở hữu năng lực đáng kể trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, do đó khoản tài trợ này sẽ tạo ra các cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng với một công ty hàng đầu tại một trong những thị trường triển vọng nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương."

Được định giá bằng đồng Won Hàn Quốc, khoản tài trợ bằng nội‑tệ này nhằm giúp SK ecoplant quản lý rủi ro tỷ giá hối‑đoái một cách hiệu quả.

Sự hỗ trợ của EDC tại Hàn Quốc đã tăng trưởng đáng kể, với tổng giá trị kinh doanh được hỗ trợ tăng từ khoảng 910 triệu CAD vào năm 2024 lên 1,35 tỷ CAD vào năm 2025. Trong đó có sự gia tăng mạnh mẽ về hỗ trợ tài chính, tăng hơn gấp mười lần từ 17,9 triệu CAD lên 201,3 triệu CAD trong cùng kỳ. EDC hỗ trợ hơn 300 khách hàng tại Hàn Quốc mỗi năm. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự hiện diện ngày càng mở rộng của EDC trên‑thị trường sở tại, bao gồm việc mở văn phòng đại diện tại Hàn Quốc vào năm 2023.

EDC cam kết thắt chặt mối quan hệ với các đơn vị dẫn đầu thị trường như Tập Đoàn SK tại các thị trường trọng điểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như Hàn Quốc.

Ông Chai Joon-sik, Giám Đốc Tài Chính của SK ecoplant, cho biết: "SK ecoplant sẽ sử dụng khoản tài trợ 360 triệu đô la Canada từ giao dịch với EDC và ngân hàng Standard Chartered để hỗ trợ các dự án bán dẫn và trung tâm dữ liệu của chúng tôi. Đây không chỉ đơn thuần là một giao dịch tài chính mà còn đánh dấu một khởi đầu mới cho quan hệ hợp tác sản xuất tiên tiến giữa Canada và Hàn Quốc."

Hàn Quốc là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ bảy của Canada trên thế giới và lớn thứ ba tại khu vực Châu Á. Tính đến năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương giữa Canada và Hàn Quốc vẫn duy trì ở mức cao, đạt 24,36 tỷ đô la Canada.

Năm 2025, Canada đã xuất khẩu 7,1 tỷ CAD hàng hóa sang Hàn Quốc. Trong bối cảnh thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng, nhiều cơ hội mới đang mở ra cho các công ty Canada trong lĩnh vực nông sản‑thực phẩm, thủy sản, sản xuất tiên tiến, năng lượng và công nghệ sạch.

Hiệp Định Thương Mại Tự Do Canada - Hàn Quốc (hiệp định đầu tiên của Canada với một quốc gia Châu Á‑Thái Bình Dương, được ký kết năm 2015) và Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện được thiết lập năm 2022 đã củng cố mối quan hệ song phương và hỗ trợ tiếp cận thị trường rộng lớn hơn cho các nhà xuất khẩu Canada tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ tư ở Châu Á, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa đạt 1,86 nghìn tỷ USD vào năm 2025.

Giới thiệu về EDC

Cơ Quan Phát Triển Xuất Khẩu (EDC) là một tập đoàn tài chính của Hoàng gia chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp Canada tạo ra tác động trong và ngoài nước. EDC cung cấp các sản phẩm tài chính và kiến thức cần thiết để giúp các doanh nghiệp Canada tự tin thâm nhập các thị trường mới, giảm rủi ro tài chính và phát triển hoạt động kinh doanh khi mở rộng phạm vi hoạt động từ địa phương ra toàn thế giới. Cùng nhau, EDC và các doanh nghiệp Canada đang xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn cho tất cả người dân Canada. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp công ty của bạn, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-229-0575 hoặc truy cập www.edc.ca.

Liên Hệ Truyền Thông: Truyền Thông | Cơ Quan Phát Triển Xuất Khẩu Canada, 1-888-222-4065, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2945948/Export_Development_Canada_EDC_announces_CAD_360_million_financin.jpg

SOURCE Export Development Canada