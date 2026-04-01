EDC umumkan paket pembiayaan senilai CAD$360 juta untuk SK ecoplant

Transaksi pertama dengan SK ecoplant setelah Market Leader Partnership EDC dengan SK Group, perusahaan raksasa terbesar kedua di Korea Selatan; transaksi ini didukung oleh Standard Chartered

OTTAWA, ON, 1 April 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Export Development Canada (EDC) mengumumkan pendanaan sebesar KRW 390 miliar (sekitar CAD$360 juta) untuk SK ecoplant, yakni penyedia solusi infrastruktur AI di SK Group. Ini adalah transaksi jaminan keuangan pertama EDC dengan SK ecoplant dan berdasarkan hubungan strategis lebih luas antara EDC dan SK Group. Ini adalah transaksi pertama setelah Nota Kesepahaman (MOU) Market Leader Partnership (MLP) yang ditandatangani bersama SK Inc. pada tahun 2024.

EDC logo

Sebagai bagian dari Nota Kesepahaman SK Inc.-EDC, baru-baru ini EDC dan SK ecoplant menyelesaikan Nota Kesepahaman MLP untuk meresmikan kerja sama mereka dan memajukan perdagangan ekspor antara Kanada dan Korea Selatan di berbagai sektor utama yang menjadi fokus, termasuk manufaktur canggih, teknologi digital, infrastruktur, energi, dan mineral penting. SK Group adalah perusahaan induk SK ecoplant dan perusahaan raksasa terbesar kedua di Korea Selatan setelah Samsung. Perusahaan ini bergerak di bidang semikonduktor, energi, telekomunikasi, dan infrastruktur digital, termasuk pusat data AI.

"Saya senang sekali menyaksikan penandatanganan transaksi pertama berdasarkan Market Leader Partnership EDC dengan SK Group dan SK ecoplant," kata Maninder Sidhu, Menteri Perdagangan Internasional Kanada. "Peristiwa hari ini merupakan pencapaian penting dalam memperkuat hubungan dagang Kanada-Korea Selatan. Kerja sama ini menciptakan peluang baru untuk berbagai bisnis di Kanada sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan rantai pasokan yang tangguh."

Transaksi dengan SK ecoplant mencakup fasilitas yang dijamin EDC senilai KRW 292,5 miliar (sekitar CAD$270 juta) dengan mitra perbankannya, Standard Chartered sebagai koordinator ECA dan covered lender, yang juga akan menyediakan tambahan fasilitas komersial senilai KRW 97,5 miliar (sekitar CAD$90 juta) kepada SK ecoplant.

Pendanaan ini akan digunakan untuk mendukung tujuan umum perusahaan SK ecoplant, termasuk investasi dan proyek-proyek yang berfokus pada produksi semikonduktor dan pengembangan pusat data.

"Kemitraan kami dengan SK group berdasarkan pengakuan bersama atas potensi pertumbuhan perdagangan yang luar biasa antara kedua negara. Transaksi pertama dengan SK ecoplant adalah contoh nyata bagaimana kami mampu membantu mewujudkan potensi tersebut," kata Alison Nankivell, Presiden dan CEO Export Development Canada. "Kanada memiliki kemampuan yang signifikan di bidang manufaktur canggih dan infrastruktur digital. Pembiayaan ini akan menciptakan peluang rantai pasokan dengan perusahaan terkemuka di salah satu pasar yang paling menjanjikan di Asia Pasifik."

Dengan menggunakan mata uang Won Korea, pendanaan dalam mata uang lokal ini dirancang untuk membantu SK ecoplant mengelola risiko nilai tukar mata uang asing secara efektif.

Dukungan EDC di Korea Selatan telah berkembang secara signifikan, total bisnis yang difasilitasi meningkat dari sekitar CAD$910 juta pada tahun 2024 menjadi CAD$1,35 miliar pada tahun 2025. Termasuk peningkatan tajam dalam hal dukungan pembiayaan sebesar lebih dari sepuluh kali lipat dari CAD$17,9 juta menjadi CAD$201,3 juta pada periode yang sama. EDC mendukung lebih dari 300 pelanggan di Korea Selatan setiap tahun. Pertumbuhan ini didukung oleh perluasan kehadiran EDC di pasar, termasuk pembukaan perwakilannya di Korea Selatan pada tahun 2023.

EDC berkomitmen untuk memperdalam hubungan dengan para pemimpin pasar seperti SK Group di berbagai pasar prioritas di Asia Pasifik seperti Korea Selatan.

"SK ecoplant akan memanfaatkan transaksi senilai CAD$360 juta dengan EDC dan Standard Chartered ini untuk mendukung proyek semikonduktor dan pusat data kami," kata Chai Joon-sik, CFO SK ecoplant. "Ini lebih dari sekadar transaksi keuangan biasa dan menandai awal baru untuk kerja sama manufaktur canggih antara Kanada dan Korea."

Korea Selatan adalah mitra dagang barang merchandise terbesar ketujuh bagi Kanada dan ketiga terbesar di Asia. Pada tahun 2025, perdagangan merchandise bilateral antara Kanada dan Korea tetap kuat sebesar CAD$24,36 miliar.

Kanada mengekspor merchandise senilai CAD$7,1 miliar ke Korea pada tahun 2025. Seiring perdagangan bilateral yang terus berkembang, berbagai peluang baru tersedia bagi perusahaan Kanada, yakni di bidang pangan dan pertanian, makanan laut, manufaktur canggih, energi, dan teknologi bersih.

Perjanjian Perdagangan Bebas Kanada-Korea, perjanjian perdagangan bebas pertama Kanada dengan negara Asia Pasifik yang ditandatangani pada tahun 2015, dan Comprehensive Strategic Partnership yang didirikan pada tahun 2022 telah memperkuat hubungan bilateral dan mendukung akses pasar yang lebih luas bagi eksportir Kanada di Korea Selatan.

Korea Selatan adalah negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal sebesar AS$1,86 triliun pada tahun 2025.

Tentang EDC

Export Development Canada (EDC) adalah perusahaan keuangan Crown yang berkomitmen untuk membantu perusahaan Kanada menghasilkan dampak di dalam maupun di luar negeri. EDC memiliki produk keuangan dan pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan Kanada untuk memasuki pasar baru dengan penuh percaya diri, mengurangi risiko keuangan, dan mengembangkan bisnis mereka di saat beralih dari tingkat lokal ke global. Bersama-sama, EDC dan perusahaan Kanada membangun perekonomian yang lebih sejahtera, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan bagi seluruh warga Kanada. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui cara kami membantu perusahaan Anda, hubungi 1-800-229-0575 atau kunjungi www.edc.ca.

Kontak Media: Media | Export Development Canada, 1-888-222-4065, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2945948/Export_Development_Canada_EDC_announces_CAD_360_million_financin.jpg

SOURCE Export Development Canada