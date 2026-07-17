Farizon khai trương Trung tâm Phân phối Phụ tùng Toàn cầu, tăng cường hỗ trợ hậu mãi quốc tế

Cơ sở mới sẽ nâng cao khả năng sẵn có của phụ tùng, hiệu quả chuỗi cung ứng và khả năng đáp ứng dịch vụ trên các thị trường quốc tế của Farizon

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 18 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group đã khai trương Trung tâm Phân phối Phụ tùng Toàn cầu, mở rộng cơ sở hạ tầng hậu mãi quốc tế của công ty và tăng cường hỗ trợ cho khách hàng và đối tác phân phối trên toàn thế giới. Lễ khai trương có sự tham dự của đại diện các bộ phận kinh doanh quốc tế, chuỗi cung ứng và vận hành của Farizon, cùng các lãnh đạo phụ trách hoạt động logistics, giao xe và phụ tùng của Geely Auto Group.

Trung tâm mới sẽ điều phối nguồn lực phụ tùng trên toàn bộ hoạt động quốc tế của Farizon, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho, rút ngắn thời gian hoàn thành đơn hàng và tăng cường độ tin cậy của nguồn cung phụ tùng. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ đáp ứng nhanh hơn đối với các yêu cầu của thị trường địa phương trong bối cảnh Farizon tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường xe thương mại ở nước ngoài.

Trong khuôn khổ chiến lược toàn cầu "One Geely", trung tâm cũng tận dụng các năng lực về logistics, kho bãi và chuỗi cung ứng sẵn có trên toàn bộ các hoạt động thuộc mảng ô tô nói chung của Geely. Sự phối hợp giữa hai lĩnh vực kinh doanh xe du lịch và xe thương mại được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, chuẩn hóa hoạt động vận hành và sự phối hợp trong toàn bộ mạng lưới dịch vụ quốc tế.

Khả năng cung cấp phụ tùng đáng tin cậy là đặc biệt quan trọng đối với các đơn vị khai thác xe thương mại, khi thời gian hoạt động liên tục của xe ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất kinh doanh và chi phí vận hành. Thông qua việc nâng cao năng lực phân phối phụ tùng trên phạm vi toàn cầu, Farizon hướng tới việc mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ nhất quán hơn trong suốt vòng đời của phương tiện.

"Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phân phối Phụ tùng Toàn cầu thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực hỗ trợ khách hàng trên phạm vi quốc tế của chúng tôi", Cook Xue, Giám đốc điều hành của Farizon Auto International cho biết. "Cùng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh toàn cầu, chúng tôi tiếp tục đầu tư vào hạ tầng cần thiết để cung cấp các dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy, phản hồi nhanh và phù hợp với từng thị trường địa phương". Farizon dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới dịch vụ toàn cầu phù hợp với nhu cầu của các khách hàng sở hữu đội xe, nhà phân phối và đối tác dịch vụ. Mục tiêu của công ty là cải thiện thời gian hoạt động liên tục của xe, nâng cao trải nghiệm sở hữu và cung cấp hỗ trợ hậu mãi có thể mở rộng khi hoạt động quốc tế của công ty mở rộng.

SOURCE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group