Farizon เปิดศูนย์กระจายอะไหล่ระดับโลก เสริมความแข็งแกร่งด้านบริการหลังการขายในตลาดต่างประเทศ

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Farizon New Energy Commercial Vehicle Group

18 Jul, 2026, 02:30 CST

ศูนย์แห่งใหม่จะช่วยเพิ่มความพร้อมในการจัดหาอะไหล่ ยกระดับประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดต่างประเทศของ Farizon

หางโจว จีน, 18 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group เปิดตัว Global Spare Part Distribution Center (ศูนย์กระจายอะไหล่ระดับโลก) เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการหลังการขายของบริษัทในตลาดต่างประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งในการสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก โดยมีผู้แทนจากทีมธุรกิจต่างประเทศ ทีมซัพพลายเชน และทีมปฏิบัติการของ Farizon เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารจากฝ่ายโลจิสติกส์ การส่งมอบรถ และการดำเนินงานด้านอะไหล่ของ Geely Auto Group

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ศูนย์แห่งใหม่นี้จะทำหน้าที่ประสานการบริหารทรัพยากรด้านอะไหล่สำหรับการดำเนินงานในตลาดต่างประเทศของ Farizon ช่วยยกระดับการบริหารสินค้าคงคลัง ลดระยะเวลาการจัดส่ง และเพิ่มความเชื่อถือได้ในการจัดหาอะไหล่ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ Farizon เดินหน้าขยายธุรกิจในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้กลยุทธ์ระดับโลก "One Geely" ศูนย์แห่งนี้ยังใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า และห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจยานยนต์ทั้งหมดในเครือ Geely ความร่วมมือระหว่างธุรกิจรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน และเสริมการประสานงานภายในเครือข่ายบริการระดับนานาชาติ

ความพร้อมในการจัดหาอะไหล่อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการที่ใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เนื่องจากระยะเวลาที่รถสามารถใช้งานได้โดยไม่หยุดชะงักส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพการดำเนินธุรกิจและต้นทุนการดำเนินงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการกระจายอะไหล่ทั่วโลก Farizon มุ่งหวังที่จะมอบการสนับสนุนที่มีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์

"การเปิดตัว Global Spare Part Distribution Center ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการสนับสนุนลูกค้าในตลาดต่างประเทศของเรา" Cook Xue ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Farizon Auto International กล่าว "ขณะที่ธุรกิจทั่วโลกของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจะเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้สามารถให้บริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ ตอบสนองได้รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาดในท้องถิ่น" Farizon มีแผนพัฒนาเครือข่ายบริการทั่วโลกอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการที่บริหารกองยานพาหนะ ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตรด้านบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของรถโดยไม่หยุดชะงัก ยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถ และสร้างระบบบริการหลังการขายที่สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SOURCE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group

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