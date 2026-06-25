Fibocom thúc đẩy hệ sinh thái thiết bị thông minh tại Việt Nam bằng kết nối thông minh tích hợp AI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Từ ngày 24 đến 26 tháng 6, Fibocom giới thiệu các sản phẩm và giải pháp mới nhất tại ICTCOMM 2026, gian hàng #AQ07&08. Với chủ đề "Empowering Intelligent Connectivity with AI", Fibocom trưng bày các giải pháp trong các lĩnh vực băng rộng di động 5G, IoT công nghiệp, AI biên và ô tô thông minh, qua đó thể hiện năng lực công nghệ và kinh nghiệm thương mại hóa trong lĩnh vực kết nối thông minh tại Việt Nam và thị trường ASEAN.

Đội ngũ Fibocom tại ICTCOMM 2026, giới thiệu các module không dây và giải pháp AI.

Trong bối cảnh thương mại hóa 5G, kinh tế số và quá trình thông minh hóa công nghiệp tại Việt Nam đang tăng tốc, các nhà mạng, nhà sản xuất thiết bị, đơn vị tích hợp hệ thống và khách hàng doanh nghiệp ngày càng cần kết nối đáng tin cậy hơn, triển khai tiết kiệm năng lượng hơn, năng lực AI biên và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn. Là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về mô-đun truyền thông không dây và giải pháp AI, Fibocom hỗ trợ khách hàng trong khu vực thông qua các sản phẩm mô-đun đa chuẩn, giải pháp PCBA công nghiệp, thiết bị AI biên và năng lực ô tô thông minh, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển và thương mại hóa thiết bị thông minh.

Trong lĩnh vực 5G và băng rộng di động, Fibocom giới thiệu 5G CPE, ODU, MiFi, 5G Dongle, RedCap MiFi và các giải pháp PCBA liên quan. Các giải pháp này phục vụ băng rộng cho gia đình, doanh nghiệp, thiết bị kết nối di động và thiết bị đầu cuối 5G gọn nhẹ, giúp khách hàng nâng cao hiệu suất kết nối, rút ngắn chu kỳ phát triển và thích ứng với nhu cầu của nhiều thị trường khác nhau.

Trong lĩnh vực IoT công nghiệp, Fibocom đang giới thiệu các giải pháp thiết bị đầu cuối và mô-đun cho bán lẻ thông minh, đo lường năng lượng, quản lý tài sản, gateway công nghiệp, quản lý đội xe, giám sát an ninh và thiết bị thông minh ngoài trời. Với danh mục sản phẩm đa chuẩn bao gồm 4G, 5G, RedCap, LPWA, GNSS và Wi-Fi, Fibocom hỗ trợ các thiết bị trong thu thập dữ liệu, quản lý từ xa, truyền dữ liệu thời gian thực và vận hành tiêu thụ điện năng thấp trong nhiều kịch bản ứng dụng.

Trong lĩnh vực AI biên và tương tác thông minh, Fibocom đang trưng bày ClawBox, AI ECR và thiết bị hội nghị AI. ClawBox hỗ trợ suy luận AI trên thiết bị và triển khai ứng dụng đa phương thức, giúp xử lý thông minh với độ trễ thấp. AI ECR hướng đến kịch bản bán lẻ thông minh, giúp nâng cao hiệu quả thanh toán, tương tác và vận hành. Thiết bị hội nghị AI có thể được ứng dụng trong các cuộc họp kinh doanh, giao tiếp đa ngôn ngữ và môi trường văn phòng chuyên nghiệp, hỗ trợ chuyển giọng nói thành văn bản, dịch thuật và tạo biên bản cuộc họp ngay trên thiết bị.

Trong lĩnh vực ô tô thông minh, Fibocom tiếp tục mở rộng năng lực kết nối xe và buồng lái thông minh thông qua công ty con thuộc sở hữu toàn phần Favalon. Công ty đã xây dựng hợp tác sâu rộng với các hãng xe hàng đầu như Volkswagen, Chery, XPeng, Great Wall Motor và BYD. Tại ICTCOMM 2026, Fibocom đang giới thiệu mô-đun kết nối ô tô, mô-đun buồng lái thông minh, 5G TBOX và các bản trình diễn ứng dụng buồng lái, thể hiện kinh nghiệm lâu dài trong sản phẩm đạt chuẩn ô tô, kết nối xe và thông minh hóa buồng lái.

"Việt Nam và thị trường ASEAN đang bước vào giai đoạn phát triển mới của các ứng dụng 5G, AIoT và thiết bị thông minh," ông Ronald Chan, Phó Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh khu vực APAC của Fibocom, cho biết. "Fibocom mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà mạng, nhà sản xuất thiết bị, đơn vị tích hợp hệ thống và đối tác trong ngành tại địa phương. Với danh mục sản phẩm toàn cầu, kinh nghiệm giải pháp theo ngành và năng lực dịch vụ bản địa hóa, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng phát triển nhiều thiết bị đáng tin cậy, thông minh và sẵn sàng thương mại hóa hơn."

Được thành lập năm 1999, Fibocom là doanh nghiệp mô-đun truyền thông không dây đầu tiên của Trung Quốc niêm yết trên cả thị trường A-share và H-share, đồng thời là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về mô-đun truyền thông không dây và giải pháp AI. Dựa trên nền tảng truyền thông không dây và trí tuệ nhân tạo, Fibocom cung cấp các giải pháp tích hợp phần cứng và phần mềm bao gồm kết nối di động, điện toán thông minh, GNSS, truyền thông ô tô, AI biên và công cụ AI, giúp khách hàng trong ngành chuyển từ "Internet of Everything" sang Intelligent Connectivity - kết nối thông minh. Công ty phục vụ khách hàng toàn cầu và đã tích lũy kinh nghiệm thương mại hóa vững chắc trong FWA, ô tô thông minh, bán lẻ thông minh và năng lượng thông minh.

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