FICER giới thiệu bộ thu phát quang và hệ thống OTN DWDM hỗ trợ kết nối truyền dẫn cho AI, 5G và IoT tại ICTCOMM Vietnam 2026

Nâng cấp mạng viễn thông bằng hệ thống F520 OTN DWDM và các mô-đun quang DCO, cung cấp một nền tảng mật độ cao và linh hoạt để tối ưu hóa hạ tầng hiện có phục vụ truyền tải khối lượng dữ liệu lớn.

Đảm bảo khả năng mở rộng băng thông cho các tác vụ AI cường độ cao thông qua việc tích hợp các khối quang lõi 800G và 400G.

Tăng cường năng lực cho các mạng biên 5G bằng cách triển khai các mô-đun quang 25G và 100G nhằm đẩy nhanh khả năng kết nối và hiệu năng.

Mở rộng mạng IoT biên bằng cách tận dụng các mô-đun quang công nghiệp có độ tin cậy cao, được thiết kế cho môi trường ngoài trời khắc nghiệt.

TP. HỒ CHÍ MINH, Việt Nam và ĐÀI BẮC, ngày 10 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- FICER Technology, nhà sản xuất các sản phẩm và hệ thống truyền dẫn cáp quang, công bố tham gia chiến lược tại VIETNAM ICTCOMM 2026, Triển lãm Quốc tế Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Trước nhu cầu dữ liệu toàn cầu gia tăng mạnh mẽ, công ty cung cấp các thành phần cáp quang thiết yếu cho hạ tầng máy chủ và trung tâm dữ liệu phục vụ AI, hội tụ dữ liệu, 5G và IoT.

ICTCOMM Vietnam 2026_Giải pháp mô-đun quang FICER và hệ thống DWDM mạng truyền dẫn quang (OTN).

Tối ưu hóa hạ tầng viễn thông

Việc xây dựng một hạ tầng công nghệ vững chắc cho các ứng dụng 5G và IoT đòi hỏi những giải pháp quang học chuyên biệt. Hệ thống F520 OTN DWDM và các bộ thu phát DCO (Digital Coherent Optics) giúp nâng cao năng lực mạng viễn thông, cung cấp một nền tảng mật độ cao và linh hoạt cho việc truyền tải khối lượng dữ liệu lớn. Thông qua việc lựa chọn các mô-đun cáp quang phù hợp cho những hệ thống này, các đơn vị dẫn đầu trong phát triển hạ tầng AI và hội tụ dữ liệu có thể mở rộng băng thông cũng như tối ưu hóa môi trường hiện hữu mà không cần phải thay thế toàn bộ phần cứng. FICER tiếp tục khẳng định vị thế là nhà sản xuất linh kiện chuyên biệt, cung cấp các mô-đun then chốt cho phép các nhà khai thác mở rộng năng lực mạng và duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Thúc đẩy hiệu năng máy chủ cho các khối lượng công việc AI bằng các mô-đun quang

Để bảo đảm khả năng mở rộng băng thông cho các khối lượng công việc AI cường độ cao, cần triển khai các khối quang lõi 800G và 400G. Đóng vai trò là các khối cấu thành nền tảng cho các môi trường máy chủ mật độ cao, các mô-đun này cung cấp khả năng truyền dẫn độ trễ thấp cần thiết cho các tác vụ tính toán nâng cao và AI tạo sinh. Việc tích hợp các bộ thu phát quang có dung lượng cao giúp nâng cao hiệu năng phần cứng, cho phép các nhà sản xuất máy chủ giành được các đơn hàng giá trị cao và duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường. Việc ưu tiên các khối lõi quan trọng này giúp bảo đảm xương sống phần cứng có thể đáp ứng các tải tính toán cường độ lớn.

Tăng cường năng lực cho các mạng biên 5G nhằm đẩy nhanh khả năng kết nối và hiệu năng

Việc xử lý những yêu cầu phức tạp của hội tụ dữ liệu 5G tại biên mạng đòi hỏi các giải pháp kết nối có độ tin cậy cao và tính chuyên biệt. Việc triển khai các mô-đun quang 25G và 100G giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu trên các mạng đô thị và mạng truy cập mật độ cao. Các thành phần cốt lõi này cho phép tăng gấp đôi dung lượng trên một sợi quang duy nhất, giúp các nhà khai thác tránh phải triển khai việc kéo cáp quang mới mang tính xâm lấn và tối ưu hóa hạ tầng viễn thông hiện có.

Thúc đẩy kết nối IoT công nghiệp với các mô-đun quang công nghiệp

Việc mở rộng các mạng IoT biên đòi hỏi phần cứng có khả năng hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt, bao gồm những môi trường như ngành điện lực, hệ thống đường sắt, giám sát ngoài trời và mạng truy cập viễn thông. Để đáp ứng những thách thức mang tính cấu trúc này, FICER cung cấp các mô-đun quang công nghiệp dành cho IoT công nghiệp có độ tin cậy cao, được thiết kế chuyên biệt để hoạt động trong dải nhiệt độ khắc nghiệt từ -40°C đến 85°C. Khả năng chống chịu nhiệt ở mức cao này giúp thiết bị chống lại những biến động môi trường khắc nghiệt, bảo đảm quá trình chuyển đổi tín hiệu quang-điện diễn ra ổn định trong các tủ thiết bị ngoài trời không được điều hòa nhiệt độ cũng như các công trình trọng yếu. Đóng vai trò là các khối phần cứng nền tảng cho các triển khai IoT phân tán này, các bộ thu phát hỗ trợ nhiều mức tốc độ dữ liệu khác nhau — gồm 100M, 622M-2.5G và 10G cho các ứng dụng công nghiệp tiêu chuẩn, và mở rộng lên đến 25G và 100G cho các mạng truy cập viễn thông dung lượng cao. Để hỗ trợ các kiến trúc mạng đa dạng, các thành phần này còn tích hợp nhiều tùy chọn bước sóng linh hoạt, bao gồm 850nm cho các kết nối đa chế độ khoảng cách ngắn, 1310nm cho truyền dẫn đơn chế độ tiêu chuẩn, và 1550nm hoặc các bước sóng CWDM/DWDM cho các ứng dụng khoảng cách xa.

Giới thiệu về FICER Technology

Có trụ sở tại Đài Loan, FICER là nhà sản xuất các giải pháp cáp quang hiệu năng cao. Vượt ra ngoài vai trò của một thương hiệu thông thường, FICER sở hữu năng lực sản xuất nội bộ mạnh mẽ. Nắm giữ thị phần đáng kể tại Đài Loan, FICER mở rộng những lợi thế về sản xuất tích hợp của mình tới các khách hàng OEM/ODM. Được dẫn dắt bởi sứ mệnh "Fiber First. Compatibility Always", FICER kết hợp chuyên môn kỹ thuật với cách tiếp cận lấy đối tác làm trung tâm, hỗ trợ khách hàng xây dựng các mạng quang hiệu quả và sẵn sàng cho tương lai.

Vì sao các đối tác toàn cầu lựa chọn FICER

Khả năng tương thích đa nhà cung cấp: Hỗ trợ tích hợp liền mạch trong các hệ sinh thái mạng đa dạng.

Hỗ trợ tích hợp liền mạch trong các hệ sinh thái mạng đa dạng. Năng lực sản xuất linh hoạt: Sản xuất OEM/ODM linh hoạt cùng khả năng hỗ trợ chuỗi cung ứng nhanh chóng.

Sản xuất OEM/ODM linh hoạt cùng khả năng hỗ trợ chuỗi cung ứng nhanh chóng. Hiệu năng tối ưu chi phí: Mang đến các giải pháp quang đáng tin cậy, cân bằng giữa hiệu năng, khả năng mở rộng và hiệu quả triển khai.

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SOURCE FICER Technology