Giao dịch Trực tiếp Ngay trên Trình duyệt: JustMarkets Ra mắt Web Terminal

HO CHI MINH CITY, Vietnam, ngày 16 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- JustMarkets là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, không ngừng phát triển hệ sinh thái giao dịch của mình. Bổ sung mới nhất cho nền tảng chính là Web Terminal, terminal giao dịch tiên tiến chạy trực tiếp trên trình duyệt, nay đã có mặt cho mọi khách hàng ở tất cả các quốc gia mà nhà môi giới hỗ trợ.

Trước khi ra mắt chính thức, Web Terminal đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng: đội ngũ liên tục tối ưu hiệu năng kỹ thuật và lắng nghe phản hồi từ người dùng.

"Tại JustMarkets, chúng tôi không bao giờ ngừng đổi mới," đại diện JustMarkets cho biết. "Với Web Terminal, chúng tôi muốn gỡ bỏ mọi rào cản giữa nhà giao dịch và thị trường. Giờ đây, mọi khách hàng đều có thể giao dịch thẳng trên trình duyệt, với đầy đủ công cụ chuyên nghiệp trong tầm tay."

Dành riêng cho Tài khoản MT5

Web Terminal hỗ trợ đầy đủ tài khoản MT5, giúp trader bước vào môi trường giao dịch chuyên nghiệp mà không cần tải hay cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Tất cả chạy thẳng trên trình duyệt, nên khách hàng có thể vào giao dịch ngay trên mọi thiết bị.

Bắt Đầu Với Web Terminal

Để bắt đầu, bạn chỉ cần vài bước đơn giản là mở được nền tảng giao dịch. Cách thực hiện như sau:

Chọn tài khoản giao dịch.

Nhấn nút "Trade".

Ở cửa sổ vừa hiện ra, chọn "JustMarkets Terminal".

Vậy là xong — terminal mở lên ngay và sẵn sàng để giao dịch.

Những Tính năng Nâng cao Thay đổi Trải nghiệm Giao dịch

Web Terminal tích hợp bộ công cụ nâng cao, được sắp xếp gọn gàng trên giao diện trực quan và dễ dùng:

Biểu đồ nâng cao – hiện đại, mượt mà, đi kèm đa dạng chỉ báo kỹ thuật và công cụ vẽ trên đồ thị.

Tùy chỉnh khối lượng linh hoạt – đặt khối lượng giao dịch theo lô hoặc theo đơn vị tài sản tùy ý.

Mô tả tài sản chi tiết – thông tin đầy đủ cho từng sản phẩm giao dịch

Công cụ tâm lý thị trường – nắm bắt tâm lý giao dịch theo thời gian thực, phản ánh đúng trạng thái hiện tại của thị trường.

Cập nhật kịp thời - các tin tức về lịch biểu giao dịch và thay đổi đòn bẩy.

Quản lý vị thế tiện lợi – xử lý nhiều vị thế và lệnh chờ cùng lúc một cách dễ dàng.

Chặng đường Tiếp theo của JustMarkets

Ra mắt Web Terminal là thêm một bước tiến trong hành trình đổi mới không ngừng của JustMarkets. Từ ứng dụng di động cho phép giao dịch mọi lúc mọi nơi, đến nay là nền tảng đầy đủ tính năng chạy ngay trên trình duyệt, JustMarkets liên tục nâng chuẩn cho các nền tảng giao dịch hiện đại.

JustMarkets vẫn kiên định với mục tiêu phát triển — nhiều tính năng, công cụ và cải tiến mới đang chờ ở phía trước.

Về JustMarkets

Được hơn 3 triệu trader tại hơn 160 quốc gia tin tưởng, JustMarkets mang 14 năm kinh nghiệm vào tầm nhìn trở thành nhà môi giới lấy khách hàng làm trung tâm hàng đầu thế giới. Nhờ cam kết về chất lượng, JustMarkets đã giành hơn 50 giải thưởng quốc tế trong ngành; độ tin cậy của công ty còn được bảo chứng bằng 5 giấy phép từ CySEC, FSCA, FSC, FSA và FSC của Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Tìm hiểu thêm về JustMarkets tại website https://justmarkets.com hoặc các kênh mạng xã hội: Instagram , Facebook , X , YouTube , Telegram , và LinkedIn .

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch các công cụ tài chính tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, và thua lỗ có thể vượt quá số tiền gửi. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và giao dịch có trách nhiệm.

SOURCE JustMarkets