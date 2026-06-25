Lợi suất Trái phiếu Đang Tác động đến Thị trường Ngoại hối Nhiều hơn Tin tức - Đây là Lý do

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trước đây, các nhà giao dịch trên thị trường Ngoại hối thường chú ý nhất đến các hoạt động của ngân hàng trung ương, dữ liệu kinh tế và các yếu tố chính trị. Mặc dù ba yếu tố này vẫn giữ vai trò quan trọng, ngày càng có nhiều nhà giao dịch bắt đầu chú ý đến một yếu tố khác nữa – lợi suất trái phiếu chính phủ.

Trong năm 2026, sự biến động của trái phiếu trên thị trường tài chính, đặc biệt là lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đã trở thành một trong những yếu tố quyết định chính đến tỷ giá hối đoái. Đôi khi, sự biến động của lợi suất thậm chí còn nhanh hơn và dễ dự đoán hơn bất kỳ bài phát biểu hay tuyên bố nào của các chính trị gia.

Tại sao Lợi suất Trái phiếu lại Quan trọng

Lợi suất trái phiếu là mức lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được khi sở hữu trái phiếu chính phủ. Lợi suất càng cao, các khoản đầu tư vào đồng tiền đó càng trở nên hấp dẫn.

Hãy xét trường hợp một nhà đầu tư có quốc gia trả lợi suất trái phiếu chính phủ tương đối thấp hơn so với Hoa Kỳ. Nhà đầu tư này có thể sẽ muốn tăng cường nắm giữ các chứng khoán của Hoa Kỳ để kiếm được nhiều tiền lãi hơn. Để làm được điều này, nhà đầu tư cần đô la, do đó tạo ra nhu cầu mua thêm đô la.

Tác Động Có Thể Có Đối Với Các Cặp Tiền Tệ Chính

EUR/USD

Cặp EUR/USD thường biến động dựa trên chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và trái phiếu được phát hành ở châu Âu. Bất cứ khi nào lợi suất của Hoa Kỳ tăng nhanh hơn so với lợi suất ở châu Âu, đồng đô la Mỹ có xu hướng tăng giá so với đồng euro. Ngược lại, việc thu hẹp chênh lệch lợi suất có thể giúp hỗ trợ cho cặp EUR/USD.

GBP/USD

Đồng bảng Anh không chỉ bị chi phối bởi các yếu tố kinh tế ở Anh mà còn bởi cả diễn biến của lợi suất. Nếu lợi suất trái phiếu của Anh bắt đầu vượt qua lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, thì yếu tố lợi suất có thể bắt đầu hỗ trợ cho đồng GBP. Nhưng nếu lợi suất của Hoa Kỳ tăng cao hơn nhiều, thì đà tăng của USD có thể sẽ lấn át GBP.

Các Cặp Chéo Của USD

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tác động đến gần như tất cả các cặp tiền tệ quan trọng có chứa USD. Dù bạn đang giao dịch EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY hay các đồng tiền hàng hóa, những biến động về lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thường đóng vai trò là một chỉ báo hiệu quả cho các xu hướng tiền tệ.

Tại Sao Tin Tức Đôi Khi Ít Quan Trọng Hơn

Thông thường, các quan chức ngân hàng trung ương đã hé lộ kế hoạch của họ từ rất lâu trước khi các chính sách của họ được thực thi. Vào thời điểm họ phát biểu, hầu hết thông tin có thể đã được phản ánh vào giá trên thị trường.

Trong khi lãi suất trái phiếu có thể cho thấy những thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư theo thời gian thực, thì những nhận định đột ngột về lạm phát gia tăng, tăng trưởng kinh tế, hoặc việc thắt chặt lãi suất có thể nhanh chóng tác động đến lợi suất trái phiếu.

Những Điều Nhà Giao Dịch Cần Theo Dõi

Dưới đây là một số yếu tố cần cân nhắc khi phân tích cơ bản trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào:

Xu hướng của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ

Chênh lệch lợi suất ở Hoa Kỳ, Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Vương quốc Anh

Các diễn biến chính trong thị trường trái phiếu chính phủ

Những thay đổi trong kỳ vọng về tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng kinh tế

Sự dịch chuyển của tài sản trên thị trường cổ phiếu, vàng và tiền tệ

Việc xem xét tất cả các khía cạnh này có thể giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về vị thế của mình trên thị trường.

Theo Dõi Dòng Vốn, Không Chỉ Tin Tức

Trong thế giới ngày nay, hoạt động giao dịch ngoại hối bị ảnh hưởng đáng kể bởi các chiến lược phân bổ vốn toàn cầu. Lợi suất có thể cho thấy phương hướng và lý do đằng sau sự dịch chuyển của các dòng vốn toàn cầu.

Mặc dù tin tức có thể gây ra biến động trong ngắn hạn, nhưng chênh lệch lợi suất thường là yếu tố làm dịch chuyển giá trị các đồng tiền trong dài hạn.

Sử dụng thông tin phân tích ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và thị trường từ một nền tảng duy nhất, JustMarkets giúp nhà giao dịch phân tích mối liên hệ giữa các loại tài sản khác nhau và hiểu rõ hơn về các dòng vốn toàn cầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch các công cụ tài chính có rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và giao dịch một cách có trách nhiệm.

SOURCE JustMarkets