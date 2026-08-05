Hankook Tire triển khai chiến dịch quảng bá thương hiệu iON tại các rạp CGV ở Việt Nam

Phim th ươ ng hi ệ u s ẽ đ ượ c trình chi ế u t ạ i 10 r ạ p CGV ở 7 thành ph ố c ủ a Vi ệ t Nam t ừ ngày 31/7 đ ế n 30/8

Video "Formula E Rewind" làm n ổ i b ậ t hi ệ u su ấ t v ượ t tr ộ i c ủ a iON – th ươ ng hi ệ u l ố p dành riêng cho xe đi ệ n v ớ i d ả i s ả n ph ẩ m đ ầ y đ ủ đ ầ u tiên trên th ế gi ớ i

Chiến dịch hướng tới củng cố vị thế thương hiệu cao cấp tại thị trường xe điện Việt Nam đang tăng trưởng nhanh thông qua công nghệ tiên tiến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 5 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hankook Tire & Technology (Hankook Tire), công ty lốp xe hàng đầu toàn cầu, triển khai chiến dịch quảng bá cho thương hiệu lốp xe điện iON – thương hiệu lốp xe điện đầu tiên trên thế giới sở hữu dải sản phẩm đầy đủ – tại các rạp CGV ở 7 thành phố của Việt Nam từ ngày 31/7 đến 30/8, qua đó tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu cao cấp trên thị trường địa phương.

[Photo] iON Advertising Campaign at CGV Theaters in Vietnam

Chiến dịch được triển khai nhằm tiếp cận thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam thông qua hệ thống rạp CGV – điểm đến văn hóa và giải trí được đông đảo người tiêu dùng có sức mua cao và nhạy bén với các xu hướng mới ưa chuộng. Thông qua chiến dịch này, Hankook Tire kỳ vọng nâng cao nhận diện về năng lực công nghệ khác biệt và giá trị thương hiệu của iON, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu cao cấp trong tâm trí người tiêu dùng Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, bộ phim thương hiệu "Formula E Rewind", được ra mắt vào tháng 4, sẽ được trình chiếu tại 10 rạp CGV ở 7 thành phố của Việt Nam, bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng – những địa bàn kinh doanh trọng điểm của Hankook Tire.

Lấy cảm hứng từ Giải vô địch thế giới ABB FIA Formula E World Championship – giải đua xe điện hàng đầu thế giới do Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) tổ chức, nơi Hankook Tire là nhà cung cấp lốp độc quyền – bộ phim đưa người xem ngược dòng từ những thành tích trên đường đua đến nền tảng công nghệ tạo nên thành công đó. Thông qua ý tưởng "Rewind", tái hiện hành trình từ những màn trình diễn ấn tượng trở về điểm khởi nguồn, bộ phim nhấn mạnh vai trò quan trọng của lốp xe trong việc tạo nên hiệu suất vượt trội, đồng thời truyền tải một cách sinh động và cuốn hút những năng lực khác biệt của thương hiệu iON.

Thông qua chiến dịch này, Hankook Tire kỳ vọng truyền tải hiệu quả công nghệ lốp xe điện iON đã được kiểm chứng tại Formula E, đồng thời lan tỏa hình ảnh thương hiệu cao cấp đến đông đảo người tiêu dùng ghé thăm CGV – một trong những điểm đến văn hóa và giải trí hàng đầu tại Việt Nam.

Trong khi đó, Hankook Tire tiếp tục mở rộng các điểm chạm với người tiêu dùng tại Việt Nam thông qua nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có việc tham gia Automechanika Ho Chi Minh City 2026 – triển lãm quốc tế về phụ tùng ô tô và thị trường hậu mãi được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục giới thiệu công nghệ tiên tiến của iON thông qua đa dạng hoạt động tiếp thị trực tuyến và trực tiếp, đồng thời củng cố hơn nữa vị thế của thương hiệu cao cấp trên thị trường lốp xe điện toàn cầu.

SOURCE Hankook Tire & Technology (Hankook Tire)