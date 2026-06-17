INFOCOMM ASIA CÔNG BỐ CẨM NANG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG PRO AV CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 2026, HÉ LỘ NHỮNG CÔNG NGHỆ, THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ HỘI ĐANG ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI SỐ CỦA KHU VỰC

BANGKOK, ngày 17 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- InfoComm Asia, nền tảng hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương về công nghệ nghe nhìn chuyên nghiệp (Pro AV) và trải nghiệm tích hợp, hôm nay công bố phát hành Cẩm nang Chiến lược Thị trường Pro AV Châu Á – Thái Bình Dương 2026, một báo cáo ngành toàn diện phân tích những động lực công nghệ, kinh tế và thị trường đang làm thay đổi bức tranh ngành nghe nhìn chuyên nghiệp trong khu vực.

Báo cáo Thị trường Pro AV của InfoComm Asia 2026 – 15–17 tháng 7 năm 2026 Báo cáo Thị trường Pro AV của InfoComm Asia 2026 – 15–17 tháng 7 năm 2026

Được InfoComm Asia phát triển dựa trên các phân tích từ báo cáo Industry Outlook and Trends Analysis (IOTA) 2025 do AVIXA (Audiovisual and Integrated Experience Association - Hiệp hội Trải nghiệm Tích hợp và Nghe nhìn) thực hiện, cẩm nang này cung cấp cho các nhà điều hành doanh nghiệp, nhà hoạch định công nghệ, đơn vị tích hợp hệ thống, chuyên gia tư vấn, nhà sản xuất và người dùng cuối những góc nhìn quan trọng về sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số Châu Á – Thái Bình Dương và vai trò ngày càng lớn của công nghệ Pro AV trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Theo dữ liệu được công bố trong báo cáo, quy mô cơ hội của thị trường Pro AV Châu Á – Thái Bình Dương hiện đạt 123,7 tỷ USD và được dự báo sẽ tăng lên 151,4 tỷ USD vào năm 2030.

Báo cáo phân tích những cơ hội mới nổi được tạo ra từ sự hội tụ của trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng AV-over-IP, công nghệ trải nghiệm nhập vai, các tòa nhà thông minh và hệ sinh thái số tích hợp. Báo cáo cũng chỉ ra cách các sáng kiến của chính phủ, chương trình chuyển đổi số và các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng đang thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trên khắp các thị trường trọng điểm trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Độc giả sẽ thu được những góc nhìn giá trị về:

Những chuyển dịch công nghệ quan trọng được dự báo sẽ tác động đến đầu tư Pro AV từ nay đến năm 2030

Các ngành và ứng dụng đang tạo ra những cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong khu vực

Cách AI đang thay đổi việc triển khai, quản lý và gia tăng giá trị của các giải pháp AV

Vai trò ngày càng mở rộng của các trải nghiệm nhập vai trong môi trường doanh nghiệp, giáo dục, bán lẻ và không gian công cộng

Những cơ hội kinh doanh mới được tạo ra từ các đô thị thông minh, môi trường làm việc thông minh và các dự án hạ tầng kết nối

Những cân nhắc chiến lược dành cho nhà cung cấp, đơn vị tích hợp, chuyên gia tư vấn và các tổ chức đầu tư công nghệ đang chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường

Phân tích theo từng quốc gia đối với các thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á — bao gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines và các nền kinh tế tăng trưởng mới nổi — làm nổi bật các ưu tiên chuyển đổi số, xu hướng đầu tư công nghệ và những cơ hội riêng dành cho các nhà cung cấp giải pháp Pro AV

18 nghiên cứu điển hình doanh nghiệp và hồ sơ công nghệ từ các đơn vị đổi mới sáng tạo hàng đầu trong ngành

InfoComm Asia 2026 mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp toàn bộ 18 doanh nghiệp tiêu biểu được giới thiệu trong Cẩm nang này, cùng hàng trăm đơn vị đổi mới công nghệ hàng đầu khác trong hệ sinh thái Pro AV. Bên cạnh khu vực triển lãm, khách tham quan còn có thể tham dự Hội nghị Thượng đỉnh InfoComm Asia kéo dài ba ngày, các phiên trình bày tại Smart Tech Stage, các chuyến tham quan công nghệ, các buổi gặp gỡ chuyên ngành và nhiều hoạt động kết nối khác.

Thông qua sự hợp tác với AVIXA, người tham dự cũng có thể tham gia AVIXA Xchange LIVE, bao gồm các cộng đồng AV/IT, CTS, Broadcast, Higher Education, Rising Professionals và Women's Council, cùng sự kiện Welcome Networking Event do hai bên đồng tổ chức. Những hoạt động này tạo nên cơ hội đặc biệt để học hỏi, kết nối và khám phá các công nghệ cũng như quan hệ hợp tác đang định hình tương lai chuyển đổi số của Châu Á – Thái Bình Dương.

TẢI MIỄN PHÍ CẨM NANG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG PRO AV CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2026

Để tìm hiểu thêm về InfoComm Asia 2026 và đăng ký tham dự, vui lòng truy cập website chính thức của sự kiện.

Để biết thêm thông tin:

infocomm-asia.com | infocomm-china.com | infocomm-india.com

Liên hệ truyền thông toàn cầu:

Angie Eng

Giám đốc Marketing

InfoCommAsia Pte Ltd

Điện thoại: +65 8163 2109

Email: [email protected]; [email protected]

SOURCE InfoComm Asia