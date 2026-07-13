ITWA@Vietnam 2026 mang các công nghệ sản xuất điện tử thông minh, vật liệu tiên tiến và tự động hóa toàn cầu đến Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 13 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- ITWA@Vietnam sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC), Hà Nội. Là triển lãm thương mại hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, sự kiện mở cửa miễn phí dành cho các chuyên gia trong ngành, kết hợp trưng bày sản phẩm, diễn đàn chuyên gia, trình diễn công nghệ và chương trình kết nối giao thương nhằm giải quyết nhu cầu nâng cấp tự động hóa, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và chuyển đổi số trong các lĩnh vực điện tử, màng công năng cao, cắt bế và vật liệu tiên tiến.

Các diễn đàn chuyên ngành trọng điểm

Được đồng tổ chức cùng các hiệp hội ngành uy tín hàng đầu của Việt Nam gồm VEIA, VAA, VASI và VAMI, các diễn đàn công nghiệp chất lượng cao sẽ tập trung thảo luận về tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nhà máy thông minh ứng dụng AI và sản xuất xanh nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động và nguồn cung linh kiện trong nước. Hai phiên thảo luận độc quyền sẽ được tổ chức gồm: Diễn đàn Bàn tròn Lãnh đạo Ngành Cắt bế sẽ chia sẻ định hướng đầu tư nhà máy tại Việt Nam và nhu cầu tìm nguồn cung tại địa phương, trong khi Diễn đàn Bao bì Bền vững sẽ giới thiệu các vật liệu thân thiện với môi trường tuân thủ các quy định về môi trường trong khu vực.

Đào tạo kỹ năng & Trình diễn công nghệ

Phối hợp cùng GEA (trước đây là IPC), Cuộc thi Hàn tay khu vực miền Bắc Việt Nam 2026 sẽ chuẩn hóa kỹ năng vận hành tại địa phương. Các khóa đào tạo thực hành cắt bế sẽ giúp khắc phục những lỗi gia công phổ biến, đồng thời cấp chứng chỉ hoàn thành chính thức cho học viên. Khách tham quan cũng sẽ được chứng kiến các màn trình diễn trực tiếp của robot trí tuệ hiện thân ngay tại triển lãm.

Triển lãm bao phủ toàn bộ chuỗi ngành

Các thương hiệu điện tử toàn cầu như Panasonic, REHM và GKG sẽ trưng bày linh kiện, thiết bị SMT và các dây chuyền sản xuất tự động. Trong lĩnh vực màng và băng keo, các đơn vị triển lãm gồm Shuangxing Plastic, Fujian Youyi của Trung Quốc cùng các nhà sản xuất tại Việt Nam là Vietnam Hangda Technology và Pantai Daxi (Vietnam). Danh mục sản phẩm bao gồm màng PI, màng dẫn nhiệt, băng keo chịu nhiệt và thiết bị xử lý khí thải, và các nhà cung cấp địa phương cung cấp dịch vụ kho bãi và giao hàng nhanh nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thu mua xuyên biên giới. Các doanh nghiệp mua hàng đã đăng ký trước gồm VinFast, Samsung và Foxconn.

Kết nối doanh nghiệp

Các phiên kết nối giao thương 1:1 giữa người mua và người bán diễn ra hằng ngày, cùng các buổi giao lưu kết nối thân mật trong khuôn khổ Happy Hour sẽ thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác chuỗi cung ứng bền vững. Là nền tảng sản xuất thông minh trọng điểm của Đông Nam Á, sự kiện quy tụ các nhà quản lý nhà máy, lãnh đạo doanh nghiệp đa quốc gia và các chuyên gia trong ngành.

Hãy đánh dấu lịch từ ngày 5 đến 7 tháng 8 tại VEC Hà Nội. ITWA@VIETNAM trân trọng mời toàn thể lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất và đội ngũ kỹ thuật viên trên khắp Việt Nam đăng ký tham dự ngay hôm nay! Hãy bước lên sân khấu đổi mới sáng tạo điện tử toàn cầu, kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp thiết bị và vật liệu đẳng cấp thế giới, đồng thời nắm bắt những cơ hội mang tính đột phá để nâng tầm nhà máy của bạn cũng như toàn bộ ngành công nghiệp điện tử Việt Nam!

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SOURCE ITWA@Vietnam