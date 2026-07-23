- Phim quảng bá của chiến dịch chính công chiếu vào ngày 23 tháng 7, làm nổi bật sức hút gần gũi của V và những giá trị thương hiệu của JINRO

- Chiến dịch tôn vinh niềm vui sẻ chia những khoảnh khắc hàng ngày cùng JINRO

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 23 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, JINRO, thương hiệu rượu soju đại diện của Hàn Quốc, đã chính thức ra mắt chiến dịch toàn cầu đầu tiên mang tên My Favorite JINRO, với sự tham gia của Đại sứ Toàn cầu V (BTS). Sau khi bổ nhiệm V - thành viên BTS, nhóm nhạc được mệnh danh là "Pop Royalty" – làm Đại sứ Toàn cầu của thương hiệu, JINRO đã thực hiện chiến dịch này nhằm truyền tải các giá trị thương hiệu một cách gần gũi hơn và lan tỏa niềm vui của những khoảnh khắc hàng ngày với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

JINRO Ra Mắt Chiến Dịch Toàn Cầu Đầu Tiên "My Favorite JINRO" Cùng V (BTS)

Bắt đầu với buổi công chiếu phim của chiến dịch chính vào ngày 23 tháng 7, My Favorite JINRO sẽ triển khai hàng loạt hoạt động marketing đa dạng như nội dung kỹ thuật số, các sự kiện tương tác với người tiêu dùng và các chương trình khuyến mãi trực tiếp, nhằm kết nối sâu sắc với người tiêu dùng trên toàn cầu.

Phim quảng bá thể hiện khí chất lôi cuốn cùng sức hút tinh nghịch của V thông qua những kỹ thuật quay phim tinh tế. Sau khi được mời đến một bữa tiệc, V đã vô tình đến nhầm địa điểm, dẫn đến một diễn biến bất ngờ khi khách mời từ cả hai bữa tiệc cùng hội ngộ với V để thưởng thức JINRO. Thông qua câu chuyện này, bộ phim truyền tải hình ảnh thương hiệu JINRO trẻ trung, dẫn đầu xu hướng, đồng thời nhấn mạnh thông điệp thương hiệu về việc gắn kết mọi người và tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt.

Phim cũng lồng ghép các yếu tố biểu tượng đại diện cho chiến lược mở rộng toàn cầu của JINRO. Phòng số 306 tượng trưng cho 3 dòng soju truyền thống và 6 dòng soju hương vị hiện đang có mặt trên thị trường toàn cầu, trong khi Phòng số 307 biểu thị cho kế hoạch mở rộng danh mục soju hương vị lên 7 loại hoặc nhiều hơn trong tương lai của JINRO. Bằng việc tiếp tục giới thiệu các sản phẩm đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng trên khắp thế giới, JINRO đặt mục tiêu tăng cường hơn nữa năng lực cạnh tranh thương hiệu của mình.

Người tiêu dùng có thể xem phim của chiến dịch trên kênh YouTube, Instagram và Facebook chính thức của JINRO tại Việt Nam.

Ông Hwang Jung-ho, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của HiteJinro, chia sẻ: "My Favorite JINRO đánh dấu chiến dịch toàn cầu đầu tiên của JINRO cùng Đại sứ Toàn cầu V (BTS), giới thiệu thương hiệu đến người tiêu dùng trên toàn thế giới theo cách gần gũi và hấp dẫn hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện của JINRO tại thị trường đồ uống có cồn đại chúng toàn cầu, đồng thời mở rộng các điểm chạm với người tiêu dùng khắp thế giới để củng cố mạnh mẽ hơn nữa năng lực cạnh tranh của JINRO với tư cách là thương hiệu soju đại diện của Hàn Quốc."

Song hành cùng phim quảng bá của chiến dịch, JINRO cũng giới thiệu khẩu hiệu toàn cầu mới mang tên "Fill The Moment", đúc kết triết lý thương hiệu về việc mang lại sự hiện diện, hơi ấm và nguồn năng lượng sống động vào các trải nghiệm hàng ngày, đồng thời đồng hành một cách tự nhiên cùng những khoảnh khắc kết nối và sẻ chia đầy ý nghĩa.

Về JINRO

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1924, JINRO là thương hiệu rượu soju đại diện của Hàn Quốc. JINRO kết nối với người tiêu dùng trên khắp thế giới thông qua danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm các dòng sản phẩm cốt lõi — JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL và JINRO IS BACK — cùng với dòng soju hương vị trái cây phong phú như GREEN GRAPE (Nho xanh), PEACH (Đào), STRAWBERRY (Dâu tây), GRAPEFRUIT (Bưởi), PLUM (Mận) và LEMON (Chanh Vàng).

Về BTS

BTS, viết tắt của Bangtan Sonyeondan hoặc "Beyond the Scene", là một nhóm nhạc Hàn Quốc từng được đề cử giải GRAMMY, đã và đang chinh phục trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2013. Các thành viên của BTS bao gồm RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, và Jung Kook. Gặt hái được sự công nhận nhờ âm nhạc tự sáng tác và mang đậm dấu ấn cá nhân, những màn trình diễn đỉnh cao cùng sự gắn kết sâu sắc với người hâm mộ, BTS đã tạo dựng nên một di sản với tư cách là những biểu tượng nhạc pop của thế kỷ 21, phá vỡ vô số kỷ lục thế giới.

Thông qua các hoạt động truyền cảm hứng tích cực như chiến dịch LOVE MYSELF và bài phát biểu 'Speak Yourself' tại Liên Hợp Quốc, nhóm nhạc đã quy tụ hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới (được gọi là ARMY), sở hữu sáu đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 kể từ năm 2020, và thực hiện nhiều chuyến lưu diễn cháy vé tại các sân vận động trên toàn thế giới. Nhóm được vinh danh là Nghệ sĩ giải trí của năm 2020 do tạp chí TIME bình chọn. BTS đã có 5 lần nhận đề cử GRAMMY (từ lễ trao giải GRAMMY lần thứ 63 đến 65) và được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá như Billboard Music Awards và American Music Awards (Nghệ sĩ của năm 2021 và 2026). Phát hành vào tháng 3 năm 2026, album phòng thu thứ năm vô cùng thành công của BTS mang tên ARIRANG đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200, đồng thời đĩa đơn mở đường "SWIM" cũng đứng số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100. Nhóm sau đó đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'", đánh dấu một chương mới đầy mạnh mẽ trong sự nghiệp, tiếp tục tạo tiếng vang với khán giả toàn cầu, thu hút lượng khán giả khổng lồ tại nhiều quốc gia và tạo nên sự chú ý rộng rãi trên toàn thế giới.

Các kênh chính thức của JINRO

SOURCE hitejinro