- Sự kiện bổ nhiệm thể hiện cam kết của JINRO trong việc nâng cao giá trị thương hiệu và xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn với người tiêu dùng

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 3 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, JINRO, thương hiệu rượu soju đại diện của Hàn Quốc, chính thức thông báo bổ nhiệm V - thành viên của nhóm nhạc danh tiếng BTS - làm Đại sứ Toàn cầu mới của thương hiệu. Sự kiện này nằm trong chiến lược mở rộng thương hiệu toàn cầu của JINRO nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thuộc hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

JINRO Soju Hợp Tác Cùng V (BTS) Với Tư Cách Là Đại Sứ Toàn Cầu Mới

Được công nhận rộng rãi nhờ sức ảnh hưởng văn hóa sâu rộng, sức hút đặc biệt và khả năng dẫn dắt xu hướng, V là hiện thân hoàn hảo cho tinh thần trẻ trung, đón đầu xu thế mà JINRO muốn truyền tải. Sức hút chân thực của anh được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu tạo nên sự đồng điệu sâu sắc với người tiêu dùng.

JINRO lên kế hoạch triển khai hàng loạt hoạt động marketing đa dạng hợp tác cùng V, nhằm mở rộng các điểm chạm với người tiêu dùng, đồng thời củng cố mạnh mẽ hơn nữa tầm ảnh hưởng và bản sắc độc đáo của JINRO với tư cách là thương hiệu soju đại diện cho Hàn Quốc.

Ông Hwang Jung-ho, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của HiteJinro, chia sẻ: "V là một nghệ sĩ xuất chúng, người thể hiện một cách tự nhiên những giá trị thương hiệu và tinh thần mà JINRO hướng tới. Thông qua các hoạt động sắp tới cùng V, chúng tôi đặt mục tiêu kết nối chặt chẽ hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu và tiếp tục mở rộng thương hiệu JINRO, dựa trên vị thế dẫn đầu và những giá trị di sản mà thương hiệu đã xây dựng."

Về JINRO

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1924, JINRO là thương hiệu rượu soju đại diện của Hàn Quốc. JINRO kết nối với người tiêu dùng trên khắp thế giới thông qua danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm các dòng sản phẩm cốt lõi — JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL và JINRO IS BACK — cùng với dòng soju hương vị trái cây phong phú như GREEN GRAPE (Nho xanh), PEACH (Đào), STRAWBERRY (Dâu tây), GRAPEFRUIT (Bưởi), PLUM (Mận) và LEMON (Chanh Vàng).

Về BTS BTS, viết tắt của Bangtan Sonyeondan hoặc "Beyond the Scene", là một nhóm nhạc Hàn Quốc từng được đề cử giải GRAMMY, đã và đang chinh phục trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2013. Các thành viên của BTS bao gồm RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, và Jung Kook. Gặt hái được sự công nhận nhờ âm nhạc tự sáng tác và mang đậm dấu ấn cá nhân, những màn trình diễn đỉnh cao cùng sự gắn kết sâu sắc với người hâm mộ, BTS đã tạo dựng nên một di sản với tư cách là những biểu tượng nhạc pop của thế kỷ 21, phá vỡ vô số kỷ lục thế giới. Thông qua các hoạt động truyền cảm hứng tích cực như chiến dịch LOVE MYSELF và bài phát biểu 'Speak Yourself' tại Liên Hợp Quốc, nhóm nhạc đã quy tụ hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới (được gọi là ARMY), sở hữu sáu đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 kể từ năm 2020, và thực hiện nhiều chuyến lưu diễn cháy vé tại các sân vận động trên toàn thế giới. Nhóm được vinh danh là Nghệ sĩ giải trí của năm 2020 do tạp chí TIME bình chọn. BTS đã có 5 lần nhận đề cử GRAMMY (từ lễ trao giải GRAMMY lần thứ 63 đến 65) và được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá như Billboard Music Awards, American Music Awards (Nghệ sĩ của năm 2021) và MTV Video Music Awards. Phát hành vào tháng 3 năm 2026, album phòng thu thứ năm vô cùng thành công của BTS mang tên ARIRANG đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200, đồng thời đĩa đơn mở đường "SWIM" cũng đứng số 1 trên Hot 100. Nhóm sau đó đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'', đánh dấu một chương mới đầy mạnh mẽ trong sự nghiệp, tiếp tục tạo tiếng vang với khán giả toàn cầu, thu hút lượng khán giả khổng lồ tại nhiều quốc gia và tạo nên sự chú ý rộng rãi trên toàn thế giới.

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SOURCE HiteJinro