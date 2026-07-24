JustMarkets Công Bố Bài Phân Tích Về Phản Ứng Của Thị Trường Ngoại Hối Trước Biến Động CPI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 24 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, JustMarkets đã công bố một bài phân tích thị trường mới, nghiên cứu cách thị trường ngoại hối phản ứng trước các biến động bất ngờ của Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) và nêu phác thảo những lưu ý quan trọng cho các nhà giao dịch khi chuẩn bị trước các đợt công bố dữ liệu lạm phát. Bài phân tích giải thích lý do tại sao khoảng cách giữa dữ liệu CPI thực tế và kỳ vọng của thị trường - chứ không phải bản thân con số lạm phát tiêu đề - mới thường là động lực chính dẫn dắt các chuyển động trên thị trường tiền tệ.

Điều mọi người thường bỏ lỡ trong ngày công bố CPI là bản thân con số đó không phải là thứ di chuyển thị trường. Phản ứng thông thường là kiểm tra xem con số tiêu đề là cao hay thấp, nhưng tất cả đã được phản ánh trước vào giá. Theo JustMarkets, động lực thực sự của cặp EUR/USD chính là khoảng cách giữa con số thực tế và vị thế đặt cược của thị trường.

Ngay cả một con số không đổi vẫn có thể khiến đồng USD suy yếu nếu các nhà giao dịch kỳ vọng lạm phát cao hơn, trong khi con số yếu hơn nhưng vượt dự báo chung lại có thể thúc đẩy đồng USD tăng giá. Dẫn chứng từ nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang, yếu tố tác động đến giá ở đây là thành tố bất ngờ chứ không phải con số tiêu đề.

Vì sao Khoảng cách Kỳ vọng Quan trọng Hơn Con số Thực tế

Thị trường Forex được dẫn dắt bởi kỳ vọng về các quyết định lãi suất, trong đó lạm phát tác động đến chính sách của ngân hàng trung ương. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến phản ứng này bao gồm:

Các yếu tố chính:

CPI theo tháng và CPI lõi

Lạm phát dịch vụ lõi

Số liệu điều chỉnh của kỳ trước

Việc định giá chính sách của ngân hàng trung ương

Dữ liệu so với cùng kỳ năm trước ít tác động đến giá hơn so với dữ liệu theo tháng và dữ liệu lõi.

Cách Tính Mức Bất ngờ

Hãy bắt đầu với chỉ số đơn giản nhất: Bất ngờ = CPI Thực tế − CPI Dự báo.

Mức dự báo đồng thuận đến từ dự báo trên lịch kinh tế và phản ánh vị thế của thị trường. Sau đó, bạn cần quan sát phản ứng của thị trường thông qua lãi suất. Chuỗi phản ứng thường diễn ra như sau: CPI gây bất ngờ → lợi suất ngắn hạn thay đổi → USD biến động → tâm lý thị trường điều chỉnh.

Nhà giao dịch thường kết hợp phương pháp này với Lịch Kinh tế JustMarkets để theo dõi các số liệu quan trọng theo thời gian thực.

Biến động Trong ngày Thực chất Trông Ra sao

Phản ứng với CPI thường diễn ra theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cú sốc từ số liệu headline, khi các thuật toán có thể phản ứng chỉ trong vài giây. Tiếp theo là giai đoạn diễn giải, kéo dài khoảng 15-60 phút, khi thị trường phân tích số liệu lõi và chờ xác nhận từ lợi suất. Và cuối cùng, xu hướng sẽ hoặc tiếp diễn hoặc đảo chiều.

Các Cách Giao dịch trong Ngày Công bố CPI

Có hai cách tiếp cận phổ biến khi giao dịch CPI.

Phương pháp giao dịch theo đà đòi hỏi sự nhất quán giữa bất ngờ ở số liệu headline và số liệu lõi, cùng với sự xác nhận từ lợi suất. Đa số nhà giao dịch chờ cây nến phút đầu tiên đóng lại để tránh các tín hiệu nhiễu.

đòi hỏi sự nhất quán giữa bất ngờ ở số liệu headline và số liệu lõi, cùng với sự xác nhận từ lợi suất. Đa số nhà giao dịch chờ cây nến phút đầu tiên đóng lại để tránh các tín hiệu nhiễu. Phương pháp giao dịch ngược đòi hỏi phải có sự phân kỳ, chẳng hạn khi lợi suất không xác nhận cho biến động của tỷ giá, hoặc khi số liệu headline và số liệu lõi lệch nhau. Trong trường hợp này, nhà giao dịch chờ 10−20 phút để đà ban đầu suy kiệt, rồi tìm kiếm thiết lập đảo chiều.

Quản trị rủi ro là yếu tố then chốt. Đa số nhà giao dịch giới hạn khối lượng vị thế ở mức 0.25%-0.50% tổng vốn, do chênh lệch giãn rộng và trượt giá. Đôi khi, quyết định đứng ngoài thị trường lại tối ưu hơn so với việc cố vào lệnh trong lúc biến động cực mạnh.

Một Cách Chuẩn bị cho Kỳ Công bố CPI Tiếp theo

Một cách chuẩn bị đơn giản là theo dõi các cặp EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY cùng một lịch kinh tế có phân loại mức độ quan trọng của sự kiện. Quy trình rất đơn giản: Lịch kinh tế → dữ liệu công bố → nền tảng giao dịch.

Bước cuối cùng đưa nhà giao dịch đến nền tảng thực thi lệnh. Nhiều nhà giao dịch tìm đến JustMarkets, nơi cung cấp CFD trên các cặp tiền này, với khả năng khớp lệnh ổn định và truy cập thị trường nhanh, rất phù hợp cho các sự kiện vĩ mô biến động mạnh.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. Giao dịch các công cụ tài chính tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và giao dịch có trách nhiệm.

SOURCE Just Global Markets Ltd