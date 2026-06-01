JustMarkets ra mắt Cuộc thi Sinh nhật Lớn với giải thưởng 50.000+ USD và phần thưởng vàng

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 1 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- JustMarkets, nền tảng giao dịch với hơn 3 triệu khách hàng tại 160+ quốc gia, kỷ niệm 14 năm bằng Cuộc thi Sinh nhật Lớn – tổng giải thưởng 50.000 USD, diễn ra từ 1/6 đến 31/7/2026. Người tham gia tranh thứ hạng TOP, dự rút thăm hàng tuần và có cơ hội nhận thỏi vàng vật chất 5-20g.

Cách tham gia Cuộc thi Sinh nhật Lớn

Khách hàng JustMarkets đã xác minh với tối thiểu 100 USD trong tài khoản có thể đăng ký qua Khu vực Cá nhân và giao dịch từ 3 lot trở lên trong thời gian thi. Điểm tính theo khối lượng giao dịch, bảng xếp hạng cập nhật liên tục suốt chín tuần. Khách hàng mới mở tài khoản thực trong thời gian thi cũng đủ điều kiện tham gia.

Ba cách giành chiến thắng

Cuộc thi có ba luồng phần thưởng song song, mở cơ hội thắng cho mọi cấp độ giao dịch.

Cách #1. Vàng đảm bảo cho TOP 15. Nhà giao dịch tích cực nhất nhận thỏi vàng vật chất theo vị trí:

TOP 3: 20g vàng

TOP 8: 10g vàng

TOP 15: 5g vàng

Cách #2. Rút thăm May mắn Hàng tuần. Mỗi tuần, 5 người giao dịch từ 3 lot trở lên được rút thăm nhận 200 USD/người – cơ hội thưởng tiền mặt đều đặn suốt cuộc thi.

Cách #3. Rút thăm may mắn cuối kỳ – phân hạng theo khối lượng. Kết thúc cuộc thi, người đạt từ 10 lot trở lên vào vòng rút thăm cuối theo hạng, 10 người thắng mỗi hạng:

Hạng 1 (100+ lot): cơ hội thắng 1.000 USD

Hạng 2 (50-99 lot): cơ hội thắng 500 USD

Hạng 3 (10-49 lot): cơ hội thắng 300 USD

Trích dẫn từ đại diện JustMarkets

"Nhân dịp kỷ niệm 14 năm, chúng tôi tri ân khách hàng bằng Cuộc thi Sinh nhật Lớn – với thỏi vàng, giải tiền mặt và rút thăm hàng tuần ghi nhận từng giao dịch. Phần thưởng xứng đáng là cách chúng tôi cùng kỷ niệm sinh nhật với những người quan trọng nhất – nhà giao dịch của chúng tôi," đại diện JustMarkets cho biết.

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SOURCE Just Global Markets Ltd