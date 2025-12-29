LiuGong ra mắt thương hiệu E-Intelligence, tái định nghĩa máy móc xây dựng xanh thông qua giá trị toàn vòng đời

LIỄU CHÂU, Trung Quốc, ngày 29 tháng 12 năm 2025 /PRNewswire/ -- Tháng trước, LiuGong (000528.SZ) đã chính thức ra mắt thương hiệu mới E-Intelligence tại Hội nghị Đại lý toàn cầu 2025 và Ngày Khách hàng toàn cầu 26/11, được tổ chức tại Liễu Châu. Sự kiện ra mắt trên toàn cầu này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh và giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo của LiuGong.

Lấy tuyên ngôn thương hiệu "FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES" (tạm dịch: Hướng tới tương lai xanh, đáp ứng nhu cầu cực hạn) làm trọng tâm, sự kiện ra mắt nhấn mạnh cam kết kép của LiuGong: không ngừng thúc đẩy ngành máy móc xây dựng hướng tới một tương lai bền vững hơn, đồng thời cung cấp năng suất mạnh mẽ, đáng tin cậy cho khách hàng - ngay cả trong những điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất - thông qua các công nghệ điện khí hóa và thông minh.

Việc nâng cấp thương hiệu này thể hiện sự chuyển dịch chiến lược của LiuGong từ một nhà sản xuất thiết bị truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp năng suất xanh toàn vòng đời.

Đổi mới công nghệ: Nhiều lộ trình hướng tới "Đáp ứng nhu cầu cực hạn"

Trong hành trình điện khí hóa của mình, LiuGong không theo đuổi một lộ trình công nghệ duy nhất. Thay vào đó, công ty tập trung vào các ứng dụng thực tiễn, xây dựng một danh mục giải pháp đa dạng và đáng tin cậy. Từ hệ thống thuần điện đến hệ thống hybrid, từ cấp điện qua cáp đến hoán đổi pin nhanh, LiuGong cung cấp các thiết kế tùy chỉnh cao nhằm giúp khách hàng đạt được sự cân bằng tối ưu giữa năng suất và tổng chi phí sở hữu trong nhiều môi trường và điều kiện vận hành khác nhau.

Cực lạnh (-30°C): Các hệ thống gia nhiệt trước từ xa và công nghệ thích ứng pin ở nhiệt độ thấp giúp rút ngắn đáng kể thời gian khởi động trong điều kiện lạnh và nâng cao độ ổn định khi vận hành trong điều kiện dưới 0°C.

Cực nóng (+50°C): Hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến, giải pháp làm mát tăng cường và vật liệu chịu nhiệt đảm bảo hiệu suất ổn định của pin và hệ thống điều khiển điện tử trong quá trình vận hành liên tục với tải trọng lớn.

Điều kiện vận hành đặc thù: Để ứng phó với các thách thức như môi trường độ cao lớn hoặc môi trường hóa chất ăn mòn, LiuGong áp dụng các thiết kế làm mát tăng cường, linh kiện chống ăn mòn và cơ chế bảo vệ pin đạt chuẩn IP67, nhằm bảo vệ năng suất cốt lõi.

Xây dựng hệ sinh thái tương lai: Từ thiết bị đến vận hành thông minh

Đối với LiuGong, điện khí hóa chỉ là bước khởi đầu. Tầm nhìn dài hạn của công ty là xây dựng một hệ sinh thái thông minh tích hợp năng lượng, thiết bị, dữ liệu và vận hành. Được xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng năng lượng xanh, các nền tảng vận hành thông minh và tối ưu hóa dựa trên dữ liệu, hệ sinh thái này cho phép vận hành thiết bị phối hợp, sử dụng năng lượng hiệu quả và không ngừng cải thiện hiệu suất hoạt động. Thông qua các dịch vụ như tái chế pin và ngân hàng pin, LiuGong hướng tới việc hình thành một hệ thống khép kín bền vững, bao phủ toàn bộ vòng đời sản phẩm.

"Hành trình toàn cầu Liên minh Xanh 2026" chính thức ra mắt

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt, LiuGong đã chính thức công bố khởi động chương trình "Hành trình toàn cầu Liên minh Xanh 2026". Hợp tác cùng 9 đại lý và đối tác khách hàng trên toàn cầu, sáng kiến này sẽ đưa các thành quả kinh doanh xanh được lựa chọn vào các dự án phúc lợi cộng đồng đang triển khai trên toàn thế giới. Liên minh Xanh LiuGong đã mang lại những tác động thiết thực tại nhiều khu vực, bao gồm các dự án cung cấp nước uống sạch tại châu Phi và xây dựng bếp ăn tập trung tại Indonesia, qua đó cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho các cộng đồng và trường học địa phương. Buổi lễ ra mắt được chứng kiến bởi ông Luo Guobing, Chủ tịch LiuGong, cùng đại diện các đối tác toàn cầu và các đặc phái viên ngoại giao đến từ nhiều quốc gia. Trong thời gian tới, LiuGong sẽ mời thêm nhiều đối tác tham gia Liên minh Xanh, đưa tầm nhìn "Hướng tới tương lai xanh" đến với các cộng đồng trên toàn thế giới, đồng thời cùng nhau thúc đẩy một tương lai xanh hơn và bền vững hơn.

