柳工電智品牌戰略升級，以全週期價值定義綠色工程機械新標準

一方面，堅定推動全球工程機械產業向可持續未來邁進（Forward Green）；

另一方面，確保電動化設備即便在全球最嚴苛、最極端的工況條件下，依然能夠持續輸出可靠、強勁的性能表現（Power the Extremes）。

這一發佈標誌著柳工從傳統設備製造商，向綠色生產力全週期解決方案提供商的深層次戰略躍遷 。

技術創新：「無極限」源於多元且可靠的技術

在電動化轉型中，柳工並不追求「唯一答案」，而是基於真實工況，為客戶提供一套以場景為核心的最優解決方案組合——

從純電到混動，從電纜供電到快速換電，每一條技術路徑，均指向同一個核心目標：

在特定環境與應用場景中，實現生產力與經濟效益的最優平衡。

通過高度定制化的工程設計方案，柳工確保電智設備在各種挑戰性環境下，依然保持穩定、可靠的持續作業能力：

極寒環境 (-30°C): 採用預熱系統和電池低溫適應技術，顯著縮短設備的冷啟動時間，並提升低溫環境下的續航能力與運行穩定性。

極熱環境 (+50°C): 通過先進的熱管理系統、增強型冷卻方案及耐高溫材料，確保電池與電子系統在連續重載工況下保持穩定性能。

特殊工況 : 針對高海拔地區的挑戰和化學環境的腐蝕風險，柳工採用增強冷卻設計、高海拔額定組件及IP67級電池防護，保障設備的核心生產力。

未來生態：從單一設備到全場景智能運營

對柳工而言，電動化只是這場轉型敘事的起點，其更長遠的願景，是構建一個貫通能源、設備、數據與運營的智能生態系統，讓原本孤立運行的機械設備，進化為能夠協同思考、自主優化的「有機生命體」。圍繞這一目標，柳工規劃了清晰的「三步走」戰略路徑：

電氣化: 完善綠色硬件平台、全系列產品及標準化電池體系 。 產品智能化與無人化運營: 推進遠程操控與自主作業技術應用，使設備從「被動執行」轉變為「智能單元」，有效降低人為不確定性，大幅提升運營效率。 全鏈、全場景智能生態系統: 最終實現由數據驅動的自主運營、預防性維護和能源分析管理，徹底釋放系統的最高生產力 。

這標誌著未來柳工電智產品商業模式的根本轉變：從銷售單一設備，轉向交付一套持續進化的生產力系統。

全球承諾：「2026綠色聯盟全球行」啟動

企業的更高使命，在於將商業成功轉化為推動社會進步的積極力量。面向未來，柳工將攜手 9 家全球經銷商與客戶夥伴，共同啟動 「2026 綠色聯盟全球行」。該倡議將把綠色銷售成果的一部分，持續投入全球公益事業。此前，綠色聯盟項目已在多個地區產生切實社會價值，包括：在非洲推進清潔飲用水水井項目，以及在印度尼西亞建設中央廚房，改善當地社區與學生的生活與學習條件。

廣西柳工股份有限公司總裁 羅國兵先生，與來自 9 家全球合作夥伴的代表及多國高級外交使節共同出席啟動儀式，見證柳工將 「Forward Green」 的理念帶向亞洲、非洲、拉丁美洲與歐洲等地區。柳工將邀請更多全球夥伴加入綠色聯盟，攜手前行，共同推動一個更加綠色、可持續、更加美好的世界。

SOURCE 柳工