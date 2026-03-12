Malaysia Airlines giới thiệu chiến dịch mới xoay quanh nhân vật “Pilot Parker: Câu chuyện về lòng hiếu khách Malaysia”

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Malaysia Airlines hôm nay ra mắt chiến dịch mới lấy nhân vật làm trung tâm mang tên "Pilot Parker: Câu chuyện về lòng hiếu khách Malaysia". Video dài 80 giây này được truyền cảm hứng từ câu chuyện có thật của một hành khách, tái hiện những cử chỉ quan tâm tinh tế và dịch vụ tận tâm – những giá trị cốt lõi tạo nên phong cách Lòng hiếu khách Malaysia đặc trưng của hãng.

Chiến dịch là một phần trong nỗ lực tăng trưởng dài hạn của Malaysia Aviation Group (MAG), với mục tiêu củng cố vị thế thương hiệu Malaysia Airlines trên toàn cầu, tăng cường sự gắn kết cảm xúc với hành khách và tôn vinh sự ấm áp đặc trưng,yếu tố giúp hãng nổi bật trong bối cảnh ngành hàng không ngày càng cạnh tranh.

Được kể qua góc nhìn của Pilot Parker – linh vật được yêu mến của hãng ,bộ phim tôn vinh những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, góp phần tạo nên trải nghiệm bay đặc trưng của Malaysia Airlines.Qua những khoảnh khắc quan tâm tinh tế, Lòng hiếu khách Malaysia được thể hiện rõ qua cách biến mỗi chuyến bay thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Nguồn cảm hứng của bộ phim đến từ một khoảnh khắc đầy cảm động của một hành khách nhỏ tuổi từng bay cùng Malaysia Airlines. Sau chuyến đi, em đã gửi đến hãng một bức vẽ Pilot Parker do chính tay mình thực hiện, kèm theo lá thư bày tỏ rằng linh vật này đã mang lại cho em sự an tâm và niềm vui trong suốt hành trình .

Những câu chuyện như vậy phản ánh cách tiếp cận dịch vụ của hãng, nơi sự quan tâm và chăm sóc được thể hiện ở mọi giai đoạn của hành trình. Từ sự ấm áp của đội ngũ tiếp viên đến những trải nghiệm được thiết kế riêng cho hành khách nhỏ tuổi – bao gồm bộ hoạt động dành cho trẻ em (Kids Activity Pack), suất ăn đặc biệt và những bất ngờ nhỏ giúp chuyến bay thêm thú vị – Malaysia Airlines không ngừng mang đến trải nghiệm bay thân thiện dành cho các gia đình.Dù là khoảnh khắc một em nhỏ lần đầu khám phá niềm vui bay lượn hay khoảnh khắc gia đình cùng nhau chia sẻ trên bầu trời, những trải nghiệm này góp phần khẳng định Malaysia Airlines vừa là hãng hàng không thân thiện với gia đình, vừa là hãng hàng không cao cấp kết nối du khách đến châu Á và nhiều điểm đến khác trên thế giới.

Thông qua chiến dịch này, Malaysia Airlines tiếp tục tôn vinh sự chân thành và tinh thần phục vụ chu đáo – những giá trị cốt lõi của Lòng hiếu khách Malaysia – đồng thời nhấn mạnh rằng những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách trên toàn thế giới.

Giới thiệu về Malaysia Airlines

Malaysia Airlines là hãng hàng không quốc gia của Malaysia, mang đến trải nghiệm bay cao cấp và dịch vụ trọn gói, kết nối hành khách đến, đi và nội địa Malaysia một cách thuận tiện và

đẳng cấp.. Là cửa ngõ kết nối đến châu Á và nhiều điểm đến khác trên thế giới, hãng chuyên chở tới 40.000 hành khách mỗi ngày trên những hành trình đáng nhớ, được truyền cảm hứng từ di sản văn hóa đa dạng của Malaysia. Malaysia Airlines thể hiện những giá trị truyền thống, văn hóa và ẩm thực phong phú của đất nước, mang đến trải nghiệm vượt trội thông qua tinh thần Lòng hiếu khách Malaysia đặc trưng xuyên suốt toàn bộ hành trình.

Kể từ tháng 9 năm 2015, hãng được sở hữu và vận hành bởi Malaysia Airlines Berhad. Hãng là một phần của Malaysia Aviation Group (MAG) – tổ chức hàng không toàn cầu bao gồm nhiều danh mục giải pháp trong lĩnh vực hàng không và giải pháp du lịch nâng tầm phong cách sống, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trên toàn thế giới.

Là thành viên của liên minh oneworld®, Malaysia Airlines mang đến khả năng kết nối thuận tiện đến hơn 900 điểm đến tại 170 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.malaysiaairlines.com hoặc tải ứng dụng Malaysia Airlines để cập nhật các chương trình khuyến mãi mới nhất ngay trong tầm tay.

