Malaysia Airlines tiếp tục chú trọng vận hành ổn định và gia tăng sự thuận tiện, linh hoạt cho hành khách

Hãng tiếp tục duy trì tỷ lệ đúng giờ vượt 90% xuyên suốt tháng 4, nhu cầu đi lại tiếp tục khả quan cùng nhiều giá trị và lựa chọn linh hoạt hơn dành cho hành khách

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 12 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Malaysia Airlines tiếp tục chú trọng vận hành ổn định và nâng cao tính linh hoạt cho khách hàng trong bối cảnh môi trường khai thác đang không ngừng thay đổi hiện nay.

Hãng đã duy trì tỷ lệ đúng giờ (OTP) trên 90% trong suốt tháng 4, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp đạt mức OTP trung bình vượt 90%, đồng thời liên tục vượt mục tiêu 85% kể từ tháng 1 năm 2026. Kết quả tích cực này phản ánh những cải tiến vận hành liên tục trên toàn mạng lưới, bao gồm nâng cao quy trình lên máy bay và tăng cường hỗ trợ mặt đất, góp phần mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, ổn định và đáng tin cậy hơn cho hành khách.

Nhu cầu đi lại tiếp tục ghi nhận tín hiệu khả quan trên toàn mạng lưới. Trong tháng 3, lưu lượng hành khách tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tháng 4 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng 8% YoY. Kết quả này phản ánh nhu cầu du lịch ổn định tại các thị trường trọng điểm, bất chấp bối cảnh ngành hàng không vẫn đang liên tục thay đổi.

Ông Bryan Foong, Tổng Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Hàng không của Malaysia Aviation Group, cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng hành khách ngày nay đang đối mặt với nhiều biến động và sự không chắc chắn hơn trong quá trình lên kế hoạch cho chuyến đi, vì vậy độ tin cậy và tính linh hoạt vẫn là những yếu tố đặc biệt quan trọng. Trọng tâm của chúng tôi tiếp tục là duy trì hoạt động khai thác an toàn, ổn định và đáng tin cậy, đồng thời mang đến cho khách hàng sự linh hoạt và hỗ trợ cần thiết khi xu hướng du lịch không ngừng thay đổi. Sự ổn định trong vận hành mà hãng đạt được trong những tháng gần đây, cùng với nhu cầu tích cực từ hành khách tại các thị trường trọng điểm, là tín hiệu đáng khích lệ cho những tiến triển bền vững mà hãng đang đạt được. Trên hết, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là để mỗi khách hàng luôn cảm thấy được đồng hành, hỗ trợ và an tâm trong suốt hành trình cùng Malaysia Airlines.

Trước nhu cầu ngày càng cao của hành khách về sự đảm bảo và giá trị trong trải nghiệm du lịch, Malaysia Airlines đã ra mắt chiến dịch "Now Boarding-Bắt đầu lên máy bay" tại nhiều thị trường trọng điểm. Chiến dịch mang đến các ưu đãi và giải pháp hướng đến khách hàng, giúp hành khách tận hưởng hành trình linh hoạt và an tâm hơn.

Trọng tâm của chiến dịch là dòng vé Flex của hãng, cho phép hành khách thay đổi chuyến bay không giới hạn mà không phát sinh phí đổi vé, mang đến sự an tâm và linh hoạt hơn khi kế hoạch di chuyển thay đổi. Đối với các gia đình lên kế hoạch du lịch, Malaysia Airlines cũng cung cấp mức giá vé dành cho trẻ em cùng các bộ hoạt động giải trí riêng cho hành khách nhỏ tuổi trên chuyến bay, góp phần tạo nên trải nghiệm bay thuận tiện và thú vị hơn cho cả gia đình.Khách hàng đặt vé trực tiếp thông qua website hoặc ứng dụng di động chính thức của Malaysia Airlines còn có thể tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền*, bao gồm giảm 5% giá vé dành cho hội viên Enrich.

Đà tăng trưởng của Malaysia Airlines tiếp tục được thể hiện qua sự gia tăng giá trị thương hiệu của hãng. Trong báo cáo Airlines 50 2026 do Brand Finance công bố, Malaysia Airlines là hãng hàng không Malaysia ghi nhận mức tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất. Giá trị thương hiệu tăng 27% lên 771 triệu USD, đồng thời thứ hạng toàn cầu của hãng tăng bốn bậc lên vị trí thứ 41. Thành quả này phản ánh quá trình phục hồi bền vững và cam kết liên tục trong việc mang đến trải nghiệm dịch vụ cao cấp, lấy khách hàng làm trung tâm.

Trong thời gian tới, Malaysia Airlines sẽ tiếp tục xây dựng trên những nền tảng đã đạt được nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể cho hành khách trên toàn bộ mạng lưới đường bay của hãng.

*Áp dụng điều khoản và điều kiện. Để biết thêm thông tin và đặt vé, vui lòng truy cập www.malaysiaairlines.com

Giới thiệu về Malaysia Airlines

Là hãng hàng không quốc gia của Malaysia, Malaysia Airlines mang đến các lựa chọn di chuyển cao cấp và dịch vụ đầy đủ đến, đi và nội địa Malaysia. Đóng vai trò là cửa ngõ kết nối châu Á và thế giới, hãng chuyên chở tới 40.000 hành khách mỗi ngày với những hành trình giàu cảm hứng từ nền văn hóa đa dạng của Malaysia. Thông qua tinh thần "Malaysian Hospitality- Sự hiếu khách Malaysia " đặc trưng, Malaysia Airlines mang đậm bản sắc truyền thống, văn hóa và ẩm thực của quốc gia trong từng trải nghiệm dành cho khách hàng.

Từ tháng 9 năm 2015, Malaysia Airlines được quản lý và vận hành bởi Malaysia Airlines Berhad. Hãng trực thuộc Malaysia Aviation Group (MAG) – tổ chức hàng không toàn cầu với hệ sinh thái đa dạng gồm các lĩnh vực hàng không và giải pháp du lịch nâng tầm phong cách sống, phục vụ nhu cầu di chuyển quốc tế.

Là thành viên của liên minh oneworld®, Malaysia Airlines cung cấp mạng lưới kết nối rộng khắp tới hơn 900 điểm đến thuộc 170 vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.malaysiaairlines.com hoặc tải ứng dụng Malaysia Airlines để cập nhật các chương trình ưu đãi mới nhất nhanh chóng và thuận tiện.

