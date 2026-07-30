Netcore chính thức đổi tên thành Netcore.ai, trở thành nền tảng tiếp thị tự động bằng AI đầu tiên chia sẻ trách nhiệm tăng trưởng khách hàng

Việc đổi thương hiệu này báo hiệu một sự chuyển đổi về mặt cấu trúc: Từ một nhà cung cấp phần mềm đơn thuần trở thành đối tác cam kết về kết quả dựa trên công nghệ AI, được hỗ trợ bởi 7 tác nhân AI tự chủ và mô hình đồng sở hữu có yếu tố con người

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 30 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Netcore Cloud, một công ty hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực Công Nghệ Tiếp Thị (MarTech), Tương Tác Khách Hàng, Nền Tảng Giao Tiếp Đám Mây (CPaaS), Tiếp Thị qua Email và Khám phá sản phẩm, hôm nay đã công bố đổi thương hiệu thành Netcore.ai, đánh dấu bước chuyển đổi chính thức sang mô hình nền tảng tiếp thị tự động bằng AI. Bộ nhận diện mới phản ánh một cuộc cải tổ toàn diện trong cách thức vận hành của Netcore: 7 tác nhân AI sẽ tự động lập kế hoạch, thực thi, phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị xuyên suốt vòng đời khách hàng, trong khi các kỹ sư tăng trưởng công nghệ tiếp thị (MarTech) của Netcore vẫn cùng chịu trách nhiệm về kết quả tăng trưởng của từng khách hàng. Netcore.ai là nền tảng đầu tiên trong ngành vượt ra khỏi mô hình cung cấp phần mềm đơn thuần để hướng tới mô hình đồng sở hữu kết quả đầu ra, trong đó sự thành công của nhà cung cấp gắn kết chặt chẽ về mặt cấu trúc với sự thành công của khách hàng.

Netcore is now Netcore.ai, becoming the first agentic marketing platform to share accountability for customer growth

Thông báo này đánh dấu sự thay đổi về mặt cấu trúc trong cách thức kinh doanh và cung ứng công nghệ tiếp thị dành cho doanh nghiệp. Trong khi hầu hết các nền tảng khác chỉ cung cấp tính năng và cấu hình, mô hình của Netcore cắt cử các nhóm chuyên trách để cùng chia sẻ trách nhiệm đối với kết quả chiến dịch, hiệu quả kích hoạt và mức độ đóng góp doanh thu.

Một hệ thống công nghệ hợp nhất cho toàn bộ hành trình khách hàng, nơi các tác nhân AI liên tục tự học hỏi từ mỗi tương tác

Netcore giờ đây vận hành toàn bộ hành trình khách hàng, từ lúc họ chỉ mới có ý định mua đến khâu tối đa hóa Giá trị vòng đời khách hàng (CLTV). Nền tảng tiếp thị tự động bằng AI của Netcore quy tụ các năng lực tương tác khách hàng, khám phá sản phẩm, cá nhân hóa, nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP), tiếp thị qua email và các kênh nền tảng truyền thông đám mây (CPaaS) vào một hệ thống duy nhất. Mọi tín hiệu từ các năng lực này đều được chuyển đến một lớp ngữ cảnh trung tâm và lớp quản trị, từ đó xây dựng một cái nhìn hợp nhất, được quản lý dựa trên sự đồng ý của từng khách hàng và hành trình của họ trong thời gian thực.

Kiến trúc hợp nhất này là chính nền tảng cốt lõi để 7 tác nhân AI của Netcore vận hành. Các tác nhân AI này tự động lập kế hoạch, thực thi, phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị siêu cá nhân hóa trên mọi kênh và mọi giai đoạn của vòng đời khách hàng. Vì mọi tác nhân AI đều khai thác chung một lớp ngữ cảnh, nên các quyết định được đưa ra trên một kênh sẽ ngay lập tức có hiệu lực trên tất cả các kênh khác.

Con người và các tác nhân AI phối hợp làm việc như một đội thống nhất

Thực thi tự động không có nghĩa là để mặc cho AI tự động vận hành mà không hỗ trợ gì. Mỗi khách hàng sẽ được ghép nối với một kỹ sư tăng trưởng giàu kinh nghiệm của Netcore, người này sẽ theo dõi hiệu suất, phân tích tín hiệu và can thiệp vào những tình huống đòi hỏi năng lực phán đoán của con người. Các tác nhân AI xử lý công việc với khối lượng và tốc độ lớn đến mức không một đội ngũ con người nào có thể duy trì được. Các kỹ sư tăng trưởng mang đến kiến thức chuyên môn sâu rộng và các chiến lược kinh doanh đã được chứng minh trong ngành để giúp khách hàng đạt được và vượt qua các tiêu chuẩn ngành.

"Hầu hết các nền tảng hiện nay chỉ trao cho bạn chìa khóa rồi rút lui", ông Rajesh Jain, Người Sáng Lập kiêm Giám Đốc Điều Hành của Netcore, cho biết. "Chúng tôi đã thiết kế hệ thống này theo cách hoàn toàn khác biệt. Các tác nhân AI sẽ vận hành các chiến dịch. Các đội ngũ con người của chúng tôi vẫn túc trực. Và chúng tôi san sẻ trách nhiệm về kết quả đầu ra với khách hàng."

Định giá dựa trên kết quả thực tế

Mô hình đồng sở hữu của Netcore chính thức hóa những yếu tố trước nay vốn chỉ dựa vào thiện chí trong mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng. Theo mô hình này, Netcore không chỉ đơn thuần cung cấp phần mềm và đo lường mức độ sử dụng. Công ty xây dựng mô hình hợp tác dựa trên các chỉ số KPI kinh doanh của khách hàng, với các đội ngũ chuyên trách của công ty trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả đầu ra mà nền tảng được triển khai để đạt được.

Điều này mang đến cho khách hàng hai lợi ích cùng một lúc: tốc độ thực thi của các tác nhân AI hoạt động trên hàng triệu điểm tiếp xúc với khách hàng mà không cần sự can thiệp thủ công, cùng tính liên tục về mặt chiến lược của một đội ngũ chuyên trách được đầu tư cả về tài chính lẫn vận hành để thúc đẩy các chỉ số tăng trưởng.

Mô hình này được thiết kế đặc biệt dành cho các tổ chức tiếp thị đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc chứng minh mức độ đóng góp doanh thu từ các khoản đầu tư công nghệ, chứ không chỉ đơn thuần là việc áp dụng nền tảng.

Nền tảng tiếp thị tự động bằng AI hiện đã có mặt trên các thị trường của Netcore tại Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Phi. Khách hàng doanh nghiệp có thể truy cập toàn bộ nền tảng, bao gồm Lớp Ngữ Cảnh hợp nhất và tất cả 7 tác nhân AI, thông qua cấu trúc tương tác hiện có của Netcore.

Giới thiệu về Netcore

Là một nền tảng tiếp thị tự động bằng AI hàng đầu, Netcore khai thác Bộ Giải Pháp Tương Tác Khách Hàng toàn diện của mình để tạo ra những trải nghiệm đa kênh cá nhân hóa. Được tin dùng bởi hơn 6.500 thương hiệu trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực như Thương Mại Điện Tử, Bán Lẻ, Ngân Hàng và Dịch Vụ Tài Chính, Truyền Thông và Giải Trí, Du Lịch, với các khách hàng lớn bao gồm Walmart, Unilever, Tommy Hilfiger, Domino's, McDonald's, Pizza Hut và Crocs. Netcore được tổ chức Equalitas Certifications Limited đánh giá đạt Cấp Độ 3 theo tiêu chuẩn CMMI® của ISACA, khẳng định cam kết của công ty đối với sự xuất sắc trong quy trình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập netcore.ai Xem Thông Tin Giới Thiệu Tóm Tắt trên trang web của chúng tôi tại - https://netcore.ai/about-us/

SOURCE Netcore Cloud