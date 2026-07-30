Netcore Kini Dikenali sebagai Netcore.ai, Menjadi Platform Pemasaran Beragen Pertama yang Berkongsi Kebertanggungjawaban terhadap Pertumbuhan Pelanggan

Penjenamaan semula ini menandakan perubahan struktur: daripada penyedia perisian kepada rakan kongsi hasil berteraskan AI, disokong oleh tujuh ejen autonomi dan model pemilikan bersama dengan manusia.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 30 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Netcore Cloud, peneraju global dalam teknologi pemasaran (MarTech), penglibatan pelanggan, CPaaS, pemasaran e-mel dan penemuan produk, hari ini mengumumkan penjenamaan semulanya sebagai Netcore.ai, sekali gus menandakan peralihan rasmi syarikat kepada platform pemasaran beragen. Identiti baharu ini mencerminkan perubahan asas dalam cara Netcore beroperasi: tujuh ejen AInya kini merancang, melaksanakan, menganalisis dan mengoptimumkan kempen pemasaran secara autonomi sepanjang keseluruhan kitar hayat pelanggan, manakala jurutera pertumbuhan MarTech Netcore terus berkongsi kebertanggungjawaban terhadap hasil pertumbuhan setiap pelanggan. Netcore.ai ialah platform pertama dalam industri yang melangkaui penyediaan perisian kepada pemilikan bersama terhadap hasil, iaitu model yang mengaitkan kejayaan penyedia secara struktural dengan kejayaan pelanggan.

Netcore is now Netcore.ai, becoming the first agentic marketing platform to share accountability for customer growth

Pengumuman ini menandakan perubahan struktur dalam cara teknologi pemasaran perusahaan dijual dan disediakan. Walaupun kebanyakan platform hanya menyediakan keupayaan dan konfigurasi, model Netcore menugaskan pasukan khusus yang berkongsi tanggungjawab terhadap hasil kempen, hasil pengaktifan dan sumbangan kepada pendapatan.

Tindanan bersepadu untuk keseluruhan perjalanan pelanggan, dengan ejen yang belajar daripada setiap interaksi

Netcore kini memperkasa keseluruhan perjalanan pelanggan, daripada niat pembelian hingga pemaksimuman nilai hayat pelanggan (CLTV). Platform pemasaran beragen Netcore menghimpunkan penglibatan pelanggan, penemuan produk, pemperibadian, platform data pelanggan (CDP), pemasaran e-mel dan saluran CPaaS dalam satu tindanan bersepadu. Semua isyarat daripada keupayaan ini disalurkan ke lapisan konteks pusat dan lapisan tadbir urus, yang membina gambaran bersepadu bagi setiap pelanggan serta perjalanan mereka dalam masa nyata, dengan keizinan pelanggan diuruskan secara menyeluruh.

Seni bina bersepadu ini menjadi asas kepada operasi tujuh ejen AI Netcore. Ejen tersebut merancang, melaksanakan, menganalisis dan mengoptimumkan kempen pemasaran yang diperibadikan secara hiper dengan autonomi merentasi setiap saluran dan setiap peringkat kitar hayat pelanggan. Oleh sebab setiap ejen menggunakan lapisan konteks yang sama, keputusan yang dibuat dalam satu saluran tersedia serta-merta di semua saluran lain.

Manusia dan ejen bekerjasama sebagai satu pasukan

Pelaksanaan secara autonomi tidak bermakna pelaksanaan tanpa sokongan. Setiap pelanggan dipadankan dengan jurutera pertumbuhan Netcore yang berpengalaman untuk memantau prestasi, mentafsir isyarat dan campur tangan apabila pertimbangan manusia diperlukan. Ejen mengendalikan jumlah dan kelajuan kerja yang tidak dapat dikekalkan oleh mana-mana pasukan manusia. Jurutera pertumbuhan pula membawa kepakaran domain yang mendalam serta panduan pelaksanaan industri yang terbukti bagi membantu pelanggan mencapai dan mengatasi penanda aras industri.

"Kebanyakan platform menyerahkan kunci kepada anda dan kemudian berundur," kata Rajesh Jain, Pengasas dan Pengarah Urusan Netcore. "Kami mereka bentuk pendekatan ini secara berbeza. Ejen menjalankan kempen. Pasukan kami terus terlibat. Dan kami memikul kebertanggungjawaban yang sama terhadap hasil seperti pelanggan kami."

Penetapan harga berasaskan hasil

Model pemilikan bersama Netcore merasmikan perkara yang sebelum ini hanya bergantung pada muhibah dalam hubungan antara penyedia dengan pelanggan. Di bawah model ini, Netcore bukan sekadar menyediakan perisian dan mengukur penggunaannya. Syarikat menyusun penglibatannya berdasarkan penunjuk prestasi utama (KPI) perniagaan pelanggan, dengan pasukannya bertanggungjawab secara langsung terhadap hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan platform tersebut.

Ini bermakna pelanggan memperoleh dua manfaat secara serentak: kelajuan pelaksanaan ejen AI yang beroperasi merentasi jutaan titik sentuh pelanggan tanpa campur tangan manual, serta kesinambungan strategik daripada pasukan khusus yang mempunyai kepentingan kewangan dan operasi dalam meningkatkan prestasi perniagaan.

Model ini direka khusus untuk organisasi pemasaran yang menghadapi tekanan semakin meningkat untuk menunjukkan sumbangan pendapatan daripada pelaburan teknologi mereka, bukan sekadar penerimaan pakai platform.

Platform pemasaran beragen ini kini tersedia di pasaran Netcore di India, Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Utara, Eropah dan Afrika. Pelanggan perusahaan boleh mengakses platform sepenuhnya, termasuk Lapisan Konteks bersepadu dan kesemua tujuh ejen AI, melalui struktur penglibatan sedia ada Netcore.

Maklumat tentang Netcore

Netcore, sebuah platform pemasaran beragen terkemuka, memanfaatkan Suite Penglibatan Pelanggannya yang menyeluruh untuk mewujudkan pengalaman diperibadikan merentasi pelbagai saluran. Dipercayai oleh lebih daripada 6,500 jenama merentasi sektor seperti e-Dagang, Runcit, Perbankan dan Perkhidmatan Kewangan, Media dan Hiburan, serta Pelancongan, pelanggan ternama Netcore termasuklah Walmart, Unilever, Tommy Hilfiger, Domino's, McDonald's, Pizza Hut dan Crocs. Netcore telah dinilai pada Tahap 3 CMMI® ISACA oleh Equalitas Certifications Limited, sekali gus menegaskan semula komitmennya terhadap kecemerlangan proses. Untuk maklumat lanjut, sila layari netcore.ai Ringkasan tentang syarikat boleh didapati di https://netcore.ai/about-us/