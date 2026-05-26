Play the Real Way: Meliá Hồ Tràm hợp tác chính thức cùng Real Madrid Foundation mang đến buổi huấn luyện bóng đá dành cho các bé dịp hè này

HỒ TRÀM, Việt Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Meliá Hồ Tràm vừa chính thức công bố sự hợp tác tiên phong cùng Real Madrid Foundation, mang khóa huấn luyện bóng đá trẻ em lần đầu tiên đến bờ biển Hồ Tràm.

Đăng ký ngay gói dịch vụ Stay & Play để các bé con tham dự buổi luyện tập bóng đá cùng HLV đến từ Real Madrid Foundation tại Meliá Hồ Tràm. Duy nhất hàng ngày từ thứ Hai đến thứ 6 (22/6 đến 17/7)

Diễn ra tại Khu tiện ích chăm sóc sức khỏe vừa nâng cấp của resort gồm sân thể thao tích hợp quần vợt, pickleball và bóng rổ, sân bóng đá, tắm khoáng onsen, lối đi sức khỏe và sân chơi riêng dành cho các thiếu niên (sắp ra mắt), các học viên từ 8 đến 16 tuổi sẽ tập luyện trực tiếp cùng huấn luyện viên chuyên môn của Real Madrid Foundation. Khóa học không chỉ nâng cao kỹ thuật bóng đá mà còn truyền tải triết lý "madridismo" cao đẹp: tinh thần đồng đội, sự tôn trọng và tính kỷ luật.

Gói nghỉ dưỡng "Stay & Play" được thiết kế riêng cho các gia đình từ thứ Hai đến thứ Sáu (22/06 – 17/07/2026). Với mức giá chỉ từ VND 2.900.000/gói, bạn có thể linh hoạt lựa chọn trải nghiệm 1 Ngày, 3 Ngày hoặc 5 Ngày tại phòng Deluxe Hướng Biển hoặc Biệt thự 1 hoặc 2 phòng ngủ có hồ bơi riêng, đã bao gồm buổi tập luyện bóng đá cho bé.

Bên cạnh 1,5 giờ huấn luyện mỗi ngày, các bé sẽ được tặng bộ trang phục thi đấu chính thức và phục vụ nước uống, thức ăn nhẹ suốt buổi tập. Phụ huynh luôn được chào đón lên sân để cổ vũ và lưu lại những khoảnh khắc của con. Đặc biệt, học viên tham gia gói 3 hoặc 5 ngày sẽ được trao tặng Giấy chứng nhận.

Nhằm chia sẻ niềm vui thể thao đến cộng đồng, Meliá Hồ Tràm cũng sẽ chào đón trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con em nhân viên địa phương đến trải nghiệm sân bóng mới.

Về Meliá Hồ Tràm

Tọa lạc tại bờ biển Hồ Tràm thuộc TP. Hồ Chí Minh, khu nghỉ dưỡng sở hữu 152 phòng nghỉ và 86 căn biệt thự The Level sang trọng. Là đơn vị tiên phong trong phân khúc nghỉ dưỡng trọn gói All-Inclusive, khu nghỉ dưỡng mang đến không gian YHI Spa với 20 phòng trị liệu cao cấp, các sân thể thao đa năng, trang trại hữu cơ, dịch vụ spa và onsen với các hoạt động chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, mang đậm lòng hiếu khách đặc trưng Địa Trung Hải.

Về Real Madrid Foundation

Là tổ chức xã hội, Real Madrid Foundation sử dụng thể thao như một công cụ truyền tải giáo dục để thúc đẩy các giá trị sống lành mạnh, sự tôn trọng và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ trên toàn cầu.

