QTGM, ngôi sao đang lên trong lĩnh vực fintech ra mắt nhận diện thương hiệu: Tái định nghĩa giao dịch ngoại hối và CFD thông qua tư duy lượng tử

HỒNG KÔNG, ngày 30 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- QuantumTrade Global Markets (QTGM) hôm nay chính thức công bố nhận diện thương hiệu của mình, giới thiệu phương pháp ra quyết định có cấu trúc lấy "tư duy lượng tử" (quantum thinking) làm trọng tâm nhằm tái định nghĩa giao dịch trực tuyến.

Thay vì tập trung vào việc dự báo thị trường, QTGM áp dụng các khuôn khổ có cấu trúc và tư duy dựa trên xác suất để giúp các nhà giao dịch đưa ra những quyết định rõ ràng hơn, nhất quán hơn và có kỷ luật hơn trong điều kiện thị trường bất định.

Từ dự báo đến ra quyết định có cấu trúc

Khi môi trường thị trường ngày càng trở nên phức tạp và biến động, các phương pháp giao dịch truyền thống dựa trên dự báo đang phải đối mặt với nhiều thách thức. QTGM giới thiệu sự chuyển dịch từ dự báo sang cấu trúc, định vị hoạt động giao dịch như một hệ thống ra quyết định có kỷ luật thay vì là những phán đoán đơn lẻ.

Bằng cách kết hợp lập luận xác suất với các quy trình có cấu trúc, QTGM cung cấp giao dịch đa tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn ở Ngoại hối, Hàng hóa và Chỉ số.

Hỗ trợ các nhà giao dịch và đối tác trên toàn cầu

Với việc chính thức ra mắt thương hiệu, QTGM đặt mục tiêu thúc đẩy công nghệ giao dịch thông qua cơ sở hạ tầng và các hệ thống quản lý rủi ro do công ty tự phát triển, mang đến môi trường giao dịch có cấu trúc và hiệu quả với độ trễ thấp và khả năng khớp lệnh nhanh chóng.

Góc nhìn của ban lãnh đạo

Adil Baig, Tổng Giám đốc của QTGM, cho biết:

"Thị trường không phải để dự báo, mà để quản lý. Mục tiêu của chúng tôi không phải là loại bỏ sự bất định, mà là vận hành trong chính sự bất định đó bằng cách xây dựng các hệ thống có cấu trúc nhằm hỗ trợ việc ra quyết định có kỷ luật".

Triết lý thiết kế: Cấu trúc, an toàn và cân bằng

Nhận diện thương hiệu của QTGM phản ánh các nguyên tắc cốt lõi của công ty:

Cấu trúc — Hình học lục giác đại diện cho một khuôn khổ ra quyết định ổn định và có tính hệ thống

— Hình học lục giác đại diện cho một khuôn khổ ra quyết định ổn định và có tính hệ thống Xác suất — Các nút bên trong tượng trưng cho việc thấu hiểu hành vi của thị trường dựa trên xác suất

— Các nút bên trong tượng trưng cho việc thấu hiểu hành vi của thị trường dựa trên xác suất Tiến bộ — Các yếu tố mở rộng thể hiện quá trình học hỏi liên tục và việc thực hiện giao dịch có kỷ luật

— Các yếu tố mở rộng thể hiện quá trình học hỏi liên tục và việc thực hiện giao dịch có kỷ luật Cân bằng — Hệ màu "Quantum Blue" cân bằng giữa tính ổn định của tài chính và đổi mới công nghệ

Giới thiệu về QuantumTrade Global Markets (QTGM)

QuantumTrade Global Markets Limited được Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Cộng hòa Mauritius cấp phép và quản lý với số đăng ký 212104 GBC và số giấy phép GB24203431.

QTGM là một nền tảng fintech có cấu trúc dành cho các nhà giao dịch tìm kiếm phương pháp tiếp cận có kỷ luật và mang tính hệ thống để điều hướng trong thị trường tài chính. Bằng cách tích hợp tư duy lượng tử với các khuôn khổ giao dịch thực tiễn, QTGM cung cấp các công cụ, hệ thống và môi trường học hỏi cần thiết nhằm hỗ trợ việc ra quyết định nhất quán và có kỷ luật trong điều kiện thị trường bất định.

Tuyên bố miễn trừ rủi ro

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