QTGM เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ พลิกโฉมการซื้อขาย FX และ CFD ด้วยแนวคิด Quantum Thinking

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QuantumTrade Global Markets (QTGM)

01 Jul, 2026, 10:30 CST

ฮ่องกง, 1 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- QuantumTrade Global Markets (QTGM) เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมนำเสนอแนวทางการตัดสินใจที่เป็นระบบ โดยมี "แนวคิดเชิงควอนตัม"  (Quantum Thinking) เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อยกระดับแนวทางการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)

แทนที่จะมุ่งเน้นการคาดการณ์ทิศทางของตลาด QTGM นำหลักการคิดอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์บนพื้นฐานของความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจน สม่ำเสมอ และมีวินัยมากขึ้น แม้อยู่ภายใต้สภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอน

จากการคาดการณ์ สู่การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

เมื่อสภาพตลาดมีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้น แนวทางการซื้อขายที่อาศัยการคาดการณ์เพียงอย่างเดียวกำลังเผชิญกับข้อจำกัด QTGM จึงนำเสนอแนวคิดที่เปลี่ยนจากการคาดการณ์ไปสู่การใช้โครงสร้างการตัดสินใจที่มีวินัย โดยมองการซื้อขายเป็นกระบวนการที่มีระบบ มากกว่าการตัดสินใจเฉพาะหน้าในแต่ละครั้ง

ด้วยการผสานหลักการวิเคราะห์เชิงความน่าจะเป็นเข้ากับกระบวนการที่เป็นระบบ QTGM มุ่งสร้างกรอบการทำงานที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และสม่ำเสมอ

Adil Baig ผู้จัดการทั่วไปของ QTGM กล่าวว่า:

"ตลาดไม่ได้มีไว้เพื่อคาดการณ์ แต่มีไว้เพื่อบริหารจัดการ เป้าหมายของเราไม่ใช่การขจัดความไม่แน่นอน แต่คือการดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอนนั้น ด้วยการสร้างระบบที่สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีวินัย"

ปรัชญาการออกแบบ: โครงสร้าง ความปลอดภัย และความสมดุล

อัตลักษณ์แบรนด์ของ QTGM สะท้อนหลักการสำคัญขององค์กร ได้แก่

  • โครงสร้าง (Structure) – รูปทรงหกเหลี่ยมสะท้อนกรอบการตัดสินใจที่มั่นคงและเป็นระบบ
  • ความน่าจะเป็น (Probability) – จุดเชื่อมโยงภายในสื่อถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดบนพื้นฐานของความน่าจะเป็น
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Progression) – องค์ประกอบที่ต่อยอดออกไปสะท้อนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติอย่างมีวินัย
  • ความสมดุล (Balance) – โทนสี Quantum Blue สื่อถึงความสมดุลระหว่างเสถียรภาพทางการเงินและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เกี่ยวกับ QuantumTrade Global Markets (QTGM)

QuantumTrade Global Markets Limited ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission แห่งสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีหมายเลขทะเบียน 212104 GBC และหมายเลขใบอนุญาต GB24203431

QTGM เป็นแพลตฟอร์มฟินเทคแบบมีโครงสร้างสำหรับเทรดเดอร์ที่แสวงหาแนวทางการลงทุนในตลาดการเงินที่มีวินัยและเป็นแบบแผน โดยการผสานแนวคิดเชิงควอนตัม (Quantum Thinking) เข้ากับกรอบการซื้อขายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง QTGM จึงนำเสนอเครื่องมือ ระบบ และสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ที่มีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีความสม่ำเสมอและมีวินัย ภายใต้สภาวะตลาดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

คำชี้แจงเกี่ยวกับความเสี่ยง

การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) โดยใช้มาร์จิ้นมีความเสี่ยงในระดับสูง และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจมีมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนที่ฝากไว้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนและระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของคุณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขาย

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:
QuantumTrade Global Markets (QTGM)
ทีมฝ่ายสื่อสาร
อีเมล: [email protected] 
เว็บไซต์: www.quantumtradeglobal.com 

SOURCE QuantumTrade Global Markets (QTGM)

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