The Art of Happiness: Cuộc thi hội họa toàn quốc tôn vinh sức sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 21 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- The Art of Happiness: Painting Dreams, Discovering Worlds chính thức ra mắt với mong muốn mang đến cho các em trên khắp Việt Nam một không gian sáng tạo, nơi mỗi em có thể kể câu chuyện về hạnh phúc theo cách của riêng mình thông qua hội họa. Được tổ chức bởi The Brand Promise và Lotus Gallery, cùng sự đồng hành của Club Med và SERENE, The Art of Happiness là cuộc thi hội họa toàn quốc dành cho thanh thiếu niên, mang đến một không gian sáng tạo để các em nhỏ tự do khám phá và thể hiện cách mình cảm nhận về hạnh phúc thông qua nghệ thuật.

Thông qua những tác phẩm hội họa nguyên bản, các em được khuyến khích khám phá và thể hiện định nghĩa của riêng mình về hạnh phúc. Thay vì đưa ra một khuôn mẫu về hạnh phúc, The Art of Happiness tôn trọng sự khác biệt trong cách mỗi em cảm nhận và thể hiện thế giới của mình, đồng thời khuyến khích các em tin tưởng vào khả năng sáng tạo và tự tin thể hiện bản thân. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam trong độ tuổi từ 08 đến 18, với hình thức tham gia hoàn toàn miễn phí.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam trong độ tuổi từ 8 đến 18, với hình thức tham gia hoàn toàn miễn phí. Thông qua những tác phẩm hội họa nguyên bản, các em được khuyến khích khám phá và thể hiện định nghĩa của riêng mình về hạnh phúc. Thay vì đưa ra một khuôn mẫu về hạnh phúc, The Art of Happiness tôn trọng sự khác biệt trong cách mỗi em cảm nhận và thể hiện thế giới của mình, đồng thời khuyến khích các em tin tưởng vào khả năng sáng tạo và tự tin thể hiện bản thân.

Mỗi thí sinh có thể gửi tối đa 03 tác phẩm thông qua cổng đăng ký chính thức từ 20/07/2026 đến 27/08/2026. Từ các bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20 gương mặt xuất sắc nhất tham gia triển lãm tại Lotus Gallery - một trong những phòng tranh tư nhân lâu đời nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 1991. Tác phẩm của các thí sinh vào vòng chung kết sẽ được trưng bày từ ngày 11 - 21/09/2026, mang đến cho các em cơ hội trải nghiệm việc giới thiệu tác phẩm trong một không gian phòng tranh chuyên nghiệp, đồng thời kết nối với những người yêu nghệ thuật, gia đình và các bạn đồng trang lứa.

Triển lãm sẽ mở cửa tự do để công chúng tham quan và bình chọn cho các tác phẩm yêu thích. Cuộc thi sẽ khép lại bằng Lễ Trao giải diễn ra vào ngày 21/09/2026, tôn vinh những tác phẩm mang góc nhìn sáng tạo và dấu ấn cá nhân nổi bật của các nghệ sĩ trẻ.

Ông Bruno Courbet, Giám đốc Quốc gia phụ trách Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và các thị trường mới của Club Med, chia sẻ: "The Art of Happiness trước hết là một không gian để các em tự do khám phá hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào đối với chính mình và kể lại những câu chuyện ấy bằng nghệ thuật. Mỗi em đều có cách cảm nhận thế giới rất riêng, và chúng tôi mong sáng kiến này sẽ trở thành nơi những góc nhìn khác biệt ấy được lắng nghe, trân trọng và lan tỏa. Hy vọng cuộc thi sẽ tiếp thêm động lực để nhiều em nhỏ tiếp tục nuôi dưỡng trí tưởng tượng, không ngừng khám phá và tự tin thể hiện bản thân thông qua sáng tạo."

Tiếp nối tinh thần của cuộc thi, hệ thống giải thưởng được thiết kế như một cách khuyến khích các em tiếp tục hành trình khám phá sau mỗi tác phẩm. Giải Nhất sẽ trao tặng một kỳ nghỉ 03 ngày 02 đêm theo mô hình nghỉ dưỡng trọn gói tại Club Med Phuket dành cho gia đình 04 người (không bao gồm vé máy bay). Giải Nhì là kỳ nghỉ kết hợp trải nghiệm golf dành cho gia đình tại SERENE SAIGON, câu lạc bộ tư nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Giải Ba là gói trải nghiệm trong ngày tại SERENE SAIGON với quyền sử dụng sân golf và khu vực lounge. Thông tin chi tiết về các hạng mục giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức công bố trước thời điểm triển lãm.

Để biết thêm thông tin và cập nhật mới nhất về cuộc thi, vui lòng theo dõi kênh truyền thông chính thức của Lotus Gallery tại www.facebook.com/lotusgalleryhcm.

SOURCE The Brand Promise