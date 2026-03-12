The Brand Promise công bố bước phát triển chiến lược mới tại Partners' Briefing Spring 2026, mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu trong các lĩnh vực thương hiệu, giáo dục và phong cách đời sống

Tin tức được cung cấp bởi

The Brand Promise

12 thg 3, 2026, 01:13 GMT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- The Brand Promise Group, công ty tư vn xây dng thương hiu có tr s ti TP. H Chí Minh, công b giai đon phát trin chiến lược tiếp theo ti s kin gặp mặt đối tác Partners' Briefing Spring 2026, din ra ti ngày 06 tháng 03 năm 2026. Bước sang năm th ba, sự kiện đã tr thành mt hot đng truyền thống ca công ty, quy t các đi tác để gặp gỡ, trao đi về chiến lược và thông tin các dự án sp ti.

Continue Reading
Sự kiện năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của The Brand Promise, khi tổ chức chính thức bước vào vai trò là nền tảng xây dựng quan hệ hợp tác đa ngành trên toàn cầu
Thông qua mạng lưới đối tác ngày càng mở rộng, The Brand Promise Group tiếp tục nuôi dưỡng một hệ sinh thái hợp tác kết nối đa ngành để kiến tạo những trải nghiệm và dự án mang giá trị cao cho ngành dịch vụ hiếu khách
Sự kiện năm nay đánh du một ct mc quan trng trong hành trình phát trin ca The Brand Promise, khi t chc chính thức bước vào vai trò là nền tảng xây dựng quan hệ hợp tác đa ngành trên toàn cầu. Ở vai trò này, The Brand Promise hiện kết nối các đối tác trong nước và quốc tế trên ba lĩnh vực chính: xây dựng thương hiệu, giáo dục - đào tạo và phong cách đời sống, vi các dự án liên kết đa ngành ti Vit Nam, trong khu vc châu Á và trên phm vi quốc tế.

M rng hp tác cùng các đi tác chiến lược toàn cu

Bước sang năm 2026, The Brand Promise tiếp tc cng c quan h hp tác vi các đi tác chiến lược lâu năm trong các lĩnh vc khách sạn, du lch và tư vn doanh nghip.

Club Med, thương hiu tiên phong trong mô hình kỳ ngh trn gói vi mng lưới hơn 70 khu ngh dưỡng ti 40 quc gia, tiếp tc tham gia các dự án thúc đy khách du lch thuộc khu vc Đông Nam Á, với Vit Nam là đầu mối chiến lược quan trng. Ngoài ra, cơ sở Club Med Borneo, Kota Kinabalu dự kiến khai trương cui năm 2026 sẽ góp phn làm phong phú danh mc đim đến của thương hiệu trong khu vc.

STONE Accounting Group, công ty kế toán và tư vn doanh nghip có tr s ti Úc, đã bước đầu đặt nền móng m rng đến th trường Bc Mỹ với văn phòng tại Canada sau khi phát trin văn phòng đại diện mới ti Úc và Nht Bn. The Brand Promise tiếp tục đng hành cùng STONE trong các hot đng truyn thông chiến lược nhằm cng c mng lưới quốc tế, chun b cho giai đon phát trin sắp tới trong kế hoạch.

SODÅ, với đnh v thương hiệu mi SODÅ | Hospitality Partners, đang bước vào giai đon tăng trưởng sau khi m rộng phạm vi hợp tác. T phát trin d án, giai đon tin khai trương cho đến vn hành và đnh v th trường, SODÅ hướng đến các mô hình hợp tác tích hợp và dài hạn hơn cùng các đối tác trong ngành.

Chun b thế h lãnh đo tiếp theo của Vit Nam

Trong năm 2026, The Brand Promise Group lựa chọn đầu tư vào nguồn nhân lực là mt trong nhng đnh hướng trng tâm khi phát triển lĩnh vực giáo dục - đào tạo:

Thông qua Self-Leadership Lab, chương trình phát trin kỹ năng lãnh đo da trên nghiên cu thc nghim được xây dng bi các giáo sư ca Đi hc Geneva (Thy Sĩ), The Brand Promise sẽ triển khai các dự án đào tạo và phát triển kỹ năng nhằm nuôi dưỡng năng lc t nhn thc cùng khả năng tự lãnh đo cho học viên nhiu giai đon s nghip khác nhau.

Song song đó, Beyoutiful Vietnam, dịch vụ phong cách đời sống và giáo dục hướng về phụ nữ đu tiên ti Vit Nam, hiện là mt phn ca The Brand Promise Group, tiếp tc phát triển các chương trình mới cùng các đối tác thuộc lĩnh vc tri nghim phong cách sng, du lch - nghỉ dưỡng, wellness, thi trang và giáo dc.

Theo dòng chuyn đng của thị trường

Bên cnh lĩnh vc thương hiu và giáo dục, The Brand Promise đang tng bước xây dng mt h sinh thái đối tác phong cách đời sng năng đng trong các lĩnh vc m thc - lưu trú, wellness, văn hóa và công ngh.

Wiking Group sở hữu tổ hợp không gian sự kiện gồm Wiking Golf - với cảm hứng thiết kế của một "sân golf sau vườn" giữa lòng thành thị, và Wiking Salon - không gian nghệ thuật đương đại dành cho các hoạt động sáng tạo và giao lưu văn hóa. Rheinland-Pfalz.Gold, thông qua sự kết nối của Văn phòng Đại diện Thương mại Bang Rheinland-Pfalz, CHLB Đức tại Việt Nam, đã giới thiệu di sản hơn 2.000 năm truyền thống làm rượu vang của Đức. Global Café, với hơn 25 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tại trường quốc tế, mang đến sự kiện thực đơn ẩm thực được chuẩn bị chu đáo.

Ngoài ra, các đi tác khách sn và khu nghỉ dưỡng là minh chứng quan trng thể hiện sự phát trin ca nn kinh tế tri nghim ti Vit Nam: voco Scenia Bay Nha Trang by IHG mang phong cách sống đặc trưng của thương hiệu đến b bin min Trung với 250 phòng hướng ra vnh, dự kiến khai trương vào 2026; Garrya Mù Cang Chi và tri nghim du lịch miền núi gia khung cnh rung bc thang phía Bc Vit Nam; Namia River Retreat, khu nghỉ dưỡng an tĩnh ta lc trên mt cn nh dc sông Thu Bn ti Hi An; và Fusion Resort & Villas Da Nang cùng tri nghim ngh dưỡng ven bin đương đi.

Đồng thời, sự kiện có sự góp mặt của Bittersweet Chocolatier, thương hiệu socola thủ công tại Phú Quốc sử dụng cacao Việt Nam; Got It, nền tảng quà tặng điện tử hàng đầu tại Việt Nam được đầu tư bởi VNG Corporation; cùng các thương hiệu ETU Handkraft, La Gougah, Eastern Journeys và AIMWell.

Thông qua mng lưới đi tác ngày càng m rng, The Brand Promise Group tiếp tc nuôi dưỡng mt h sinh thái hợp tác kết ni đa ngành để kiến to nhng tri nghim và dự án mang giá tr cao ti Vit Nam, trong khu vc châu Á và trên phm vi toàn cu.

The Brand Promise 

The Brand Promise, thành lp t cui năm 2023, có tr s ti TP H Chí Minh, Vit Nam, hot đng trong các lĩnh vc tư vn xây dng thương hiu, qun lý khách sn, t chc s kin, tư vn qun tr doanh nghip, quan h công chúng, truyn thông, và giáo dục - đào tạo.

SOURCE The Brand Promise