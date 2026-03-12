The Brand Promise công bố bước phát triển chiến lược mới tại Partners' Briefing Spring 2026, mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu trong các lĩnh vực thương hiệu, giáo dục và phong cách đời sống

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- The Brand Promise Group, công ty tư vấn xây dựng thương hiệu có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, công bố giai đoạn phát triển chiến lược tiếp theo tại sự kiện gặp mặt đối tác Partners' Briefing Spring 2026, diễn ra tối ngày 06 tháng 03 năm 2026. Bước sang năm thứ ba, sự kiện đã trở thành một hoạt động truyền thống của công ty, quy tụ các đối tác để gặp gỡ, trao đổi về chiến lược và thông tin các dự án sắp tới.

Sự kiện năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của The Brand Promise, khi tổ chức chính thức bước vào vai trò là nền tảng xây dựng quan hệ hợp tác đa ngành trên toàn cầu. Ở vai trò này, The Brand Promise hiện kết nối các đối tác trong nước và quốc tế trên ba lĩnh vực chính: xây dựng thương hiệu, giáo dục - đào tạo và phong cách đời sống, với các dự án liên kết đa ngành tại Việt Nam, trong khu vực châu Á và trên phạm vi quốc tế.

Mở rộng hợp tác cùng các đối tác chiến lược toàn cầu

Bước sang năm 2026, The Brand Promise tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược lâu năm trong các lĩnh vực khách sạn, du lịch và tư vấn doanh nghiệp.

Club Med, thương hiệu tiên phong trong mô hình kỳ nghỉ trọn gói với mạng lưới hơn 70 khu nghỉ dưỡng tại 40 quốc gia, tiếp tục tham gia các dự án thúc đẩy khách du lịch thuộc khu vực Đông Nam Á, với Việt Nam là đầu mối chiến lược quan trọng. Ngoài ra, cơ sở Club Med Borneo, Kota Kinabalu dự kiến khai trương cuối năm 2026 sẽ góp phần làm phong phú danh mục điểm đến của thương hiệu trong khu vực.

STONE Accounting Group, công ty kế toán và tư vấn doanh nghiệp có trụ sở tại Úc, đã bước đầu đặt nền móng mở rộng đến thị trường Bắc Mỹ với văn phòng tại Canada sau khi phát triển văn phòng đại diện mới tại Úc và Nhật Bản. The Brand Promise tiếp tục đồng hành cùng STONE trong các hoạt động truyền thông chiến lược nhằm củng cố mạng lưới quốc tế, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển sắp tới trong kế hoạch.

SODÅ, với định vị thương hiệu mới SODÅ | Hospitality Partners, đang bước vào giai đoạn tăng trưởng sau khi mở rộng phạm vi hợp tác. Từ phát triển dự án, giai đoạn tiền khai trương cho đến vận hành và định vị thị trường, SODÅ hướng đến các mô hình hợp tác tích hợp và dài hạn hơn cùng các đối tác trong ngành.

Chuẩn bị thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Việt Nam

Trong năm 2026, The Brand Promise Group lựa chọn đầu tư vào nguồn nhân lực là một trong những định hướng trọng tâm khi phát triển lĩnh vực giáo dục - đào tạo:

Thông qua Self-Leadership Lab, chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo dựa trên nghiên cứu thực nghiệm được xây dựng bởi các giáo sư của Đại học Geneva (Thụy Sĩ), The Brand Promise sẽ triển khai các dự án đào tạo và phát triển kỹ năng nhằm nuôi dưỡng năng lực tự nhận thức cùng khả năng tự lãnh đạo cho học viên ở nhiều giai đoạn sự nghiệp khác nhau.

Song song đó, Beyoutiful Vietnam, dịch vụ phong cách đời sống và giáo dục hướng về phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam, hiện là một phần của The Brand Promise Group, tiếp tục phát triển các chương trình mới cùng các đối tác thuộc lĩnh vực trải nghiệm phong cách sống, du lịch - nghỉ dưỡng, wellness, thời trang và giáo dục.

Theo dòng chuyển động của thị trường

Bên cạnh lĩnh vực thương hiệu và giáo dục, The Brand Promise đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái đối tác phong cách đời sống năng động trong các lĩnh vực ẩm thực - lưu trú, wellness, văn hóa và công nghệ.

Wiking Group sở hữu tổ hợp không gian sự kiện gồm Wiking Golf - với cảm hứng thiết kế của một "sân golf sau vườn" giữa lòng thành thị, và Wiking Salon - không gian nghệ thuật đương đại dành cho các hoạt động sáng tạo và giao lưu văn hóa. Rheinland-Pfalz.Gold, thông qua sự kết nối của Văn phòng Đại diện Thương mại Bang Rheinland-Pfalz, CHLB Đức tại Việt Nam, đã giới thiệu di sản hơn 2.000 năm truyền thống làm rượu vang của Đức. Global Café, với hơn 25 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tại trường quốc tế, mang đến sự kiện thực đơn ẩm thực được chuẩn bị chu đáo.

Ngoài ra, các đối tác khách sạn và khu nghỉ dưỡng là minh chứng quan trọng thể hiện sự phát triển của nền kinh tế trải nghiệm tại Việt Nam: voco Scenia Bay Nha Trang by IHG mang phong cách sống đặc trưng của thương hiệu đến bờ biển miền Trung với 250 phòng hướng ra vịnh, dự kiến khai trương vào 2026; Garrya Mù Cang Chải và trải nghiệm du lịch miền núi giữa khung cảnh ruộng bậc thang phía Bắc Việt Nam; Namia River Retreat, khu nghỉ dưỡng an tĩnh tọa lạc trên một cồn nhỏ dọc sông Thu Bồn tại Hội An; và Fusion Resort & Villas Da Nang cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng ven biển đương đại.

Đồng thời, sự kiện có sự góp mặt của Bittersweet Chocolatier, thương hiệu socola thủ công tại Phú Quốc sử dụng cacao Việt Nam; Got It, nền tảng quà tặng điện tử hàng đầu tại Việt Nam được đầu tư bởi VNG Corporation; cùng các thương hiệu ETU Handkraft, La Gougah, Eastern Journeys và AIMWell.

Thông qua mạng lưới đối tác ngày càng mở rộng, The Brand Promise Group tiếp tục nuôi dưỡng một hệ sinh thái hợp tác kết nối đa ngành để kiến tạo những trải nghiệm và dự án mang giá trị cao tại Việt Nam, trong khu vực châu Á và trên phạm vi toàn cầu.

The Brand Promise

The Brand Promise, thành lập từ cuối năm 2023, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn xây dựng thương hiệu, quản lý khách sạn, tổ chức sự kiện, tư vấn quản trị doanh nghiệp, quan hệ công chúng, truyền thông, và giáo dục - đào tạo.

SOURCE The Brand Promise