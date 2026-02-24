ThinkPalm Hợp Tác với Học Viện Bách Khoa Nanyang (NYP) để Thúc Đẩy Đổi Mới và Phát Triển Bền Vững IIoT tại Singapore.

Hãy ghé thăm chúng tôi tại Quầy 3, Gian Hàng 5A83, Hội Trường MWC 5.

SINGAPORE, Ngày 24 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, ThinkPalm Technologies, một nhà cung cấp giải pháp công nghệ chuyên về Internet Vạn Vật Công Nghiệp (IIoT) và phát triển bền vững kỹ thuật số, đã công bố hoạt động cộng tác chiến lược với Học Viện Bách Khoa Nanyang (NYP), một trong những cơ sở giáo dục bậc cao hàng đầu của Singapore. Mối quan hệ hợp tác này chú trọng thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững dựa trên IIoT, củng cố hoạt động cộng tác giữa ngành công nghiệp và giới học thuật, đồng thời tạo điều kiện học tập thực hành với tác động thực tiễn.

Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược vì Đổi Mới và Phát Triển Bền Vững

Hoạt động cộng tác này, được hợp thức hóa thông qua Biên Bản Ghi Nhớ (MOU), hướng tới mục tiêu đưa NYP vào vị thế khuôn viên kiểu mẫu về các giải pháp phát triển bền vững được IIoT hỗ trợ bằng cách kết hợp hệ sinh thái giáo dục của NYP với chuyên môn về IIoT của ThinkPalm.

NetvirE, nền tảng IIoT của ThinkPalm, sẽ đóng vai trò là yếu tố tạo điều kiện về công nghệ cốt lõi, hỗ trợ các trường hợp ứng dụng phát triển bền vững trong thực tiễn và khả năng áp dụng có thể mở rộng quy mô.

Thúc Đẩy Hoạt Động Áp Dụng IIoT Thông Qua Trung Tâm Dữ Liệu Xanh

Trong giai đoạn đầu hợp tác, ThinkPalm sẽ triển khai hệ thống IIoT của mình tại Trung Tâm Dữ Liệu Xanh của NYP để cung cấp một mô hình có thể đo lường hiệu quả năng lượng, chứng minh cách công nghệ IIoT có thể tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, nâng cao hiệu suất hoạt động và giảm lượng phát thải carbon.

Trung Tâm Dữ Liệu Xanh sẽ đóng vai trò là nền tảng tham khảo để áp dụng trong ngành, cung cấp cơ hội học tập cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp và các tổ chức doanh nghiệp. Trong các giai đoạn tiếp theo, hoạt động triển khai IIoT có thể được mở rộng đến Trường Kỹ Thuật của NYP, bao gồm các phòng học và phòng thí nghiệm chuyên dụng chẳng hạn như phòng thí nghiệm IoT và phát triển bền vững.

Các Sáng Kiến Phát Triển Nhân Tài và Chung Sức Sáng Tạo

Phát triển nhân tài là một trụ cột quan trọng trong hoạt động cộng tác này. Các sáng kiến đã hoạch định bao gồm các chương trình thực tập và học tập trải nghiệm, cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp xúc thực tế với các công nghệ IIoT. Các chương trình này cũng sẽ hỗ trợ hoạt động cộng tác xuyên biên giới và trực tuyến, do các chuyên gia kỹ thuật của ThinkPalm hướng dẫn.

Ngoài ra, ThinkPalm và NYP sẽ nghiên cứu các dự án góp sức cùng chính phủ và ngành công nghiệp, thu hút sinh viên tham gia vào các trường hợp ứng dụng thực tiễn. Hoạt động cộng tác này cũng nâng cao vai trò của ThinkPalm với tư cách là đối tác IIoT đáng tin cậy, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của NYP trong lĩnh vực giáo dục ứng dụng.

Giới thiệu về ThinkPalm

ThinkPalm là một công ty hàng đầu về kỹ thuật sản phẩm và phát triển phần mềm, chú trọng vào Internet Vạn Vật Công Nghiệp (IIoT), chuyển đổi số và đổi mới với động lực phát triển bền vững. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngành, ThinkPalm tiếp sức cho khách hàng trên toàn cầu trong quá trình xử lý chuyển đổi số thông qua các giải pháp đổi mới.

Giới thiệu về Học Viện Bách Khoa Nanyang (NYP)

Được thành lập vào năm 1992, NYP là một trong những trường bách khoa hàng đầu của Singapore, cung cấp giáo dục và đào tạo chất lượng cao thông qua các chương trình cấp bằng chính quy và các lựa chọn giáo dục thường xuyên. NYP chú trọng ở mức độ cao vào đổi mới, phát triển bền vững và học tập ứng dụng, với mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ nhân tài sẵn sàng cho tương lai và hỗ trợ quá trình tăng trưởng của ngành.

