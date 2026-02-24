ThinkPalm s'associe à Nanyang Polytechnic (NYP) pour promouvoir l'innovation et la durabilité de l'IIoT à Singapour

Rendez-nous visite au MWC, hall 5, stand 5A83, box 3

SINGAPOUR, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- ThinkPalm Technologies, fournisseur de solutions technologiques spécialisé dans l'Internet industriel des objets (IIoT) et la durabilité numérique, a annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique avec Nanyang Polytechnic (NYP), l'un des principaux établissements d'enseignement supérieur de Singapour. Le partenariat se concentre sur la mise en œuvre d'initiatives de durabilité basées sur l'IIoT, sur le renforcement de la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire et sur la mise en place d'un apprentissage pratique ayant un impact sur le monde réel.

ThinkPalm partners with Nanyang Polytechnic (NYP) to accelerate IIoT innovation and advance sustainable solutions in Singapore

Un partenariat stratégique pour l'innovation, la durabilité

Cette collaboration, officialisée par un protocole d'accord, vise à faire de NYP un campus de référence pour les solutions de durabilité basées sur l'IIoT, en associant l'écosystème éducatif de NYP à l'expertise de ThinkPalm en matière d'IIoT.

NetvirE, la plateforme IIoT de ThinkPalm, servira de catalyseur technologique principal, en soutenant les cas d'utilisation de la durabilité dans le monde réel et l'adoption évolutive.

Stimuler l'adoption de l'IIoT grâce à un centre de données vert

Dans le cadre de la première phase du partenariat, ThinkPalm déploiera son système IIoT dans le centre de données vert de NYP afin d'offrir un modèle d'efficacité énergétique mesurable, démontrant ainsi comment les technologies IIoT peuvent optimiser la consommation d'énergie, améliorer les performances opérationnelles et réduire l'empreinte carbone.

Le centre de données vert servira de plateforme de référence pour l'adoption par l'industrie, offrant des possibilités d'apprentissage aux PME, aux start-ups et aux organisations d'entreprise. Au cours des phases suivantes, le déploiement de l'IIoT pourrait être étendu à l'école d'ingénieurs de NYP, y compris aux salles de classe et aux laboratoires spécialisés tels que les laboratoires d'IoT et de durabilité.

Développement des talents et initiatives de cocréation

Le développement des talents est un pilier essentiel de la collaboration. Les initiatives prévues comprennent des programmes de stages et d'apprentissage par l'expérience qui offrent aux étudiants une exposition pratique aux technologies IIoT. Ces programmes favoriseront également la collaboration transfrontière et virtuelle, guidée par les experts en ingénierie de ThinkPalm.

En outre, ThinkPalm et NYP exploreront des projets communs avec le gouvernement et l'industrie, faisant participer les étudiants à des cas d'utilisation dans le monde réel. Cette collaboration renforce également le rôle de ThinkPalm en tant que partenaire de confiance de l'IIoT, tout en consolidant la suprématie de NYP dans le domaine de l'enseignement appliqué.

À propos de ThinkPalm

ThinkPalm est une société d'ingénierie de produits et de développement de logiciels de premier plan axée sur l'Internet industriel des objets (IIoT), la transformation numérique et l'innovation axée sur la durabilité. Forte de 15 ans d'expérience dans le secteur, ThinkPalm permet à ses clients internationaux de s'adapter à la transformation numérique grâce à des solutions innovantes.

À propos de Nanyang Polytechnic (NYP)

Fondé en 1992, NYP est l'un des principaux instituts polytechniques de Singapour. Il propose un enseignement et une formation de qualité dans le cadre de programmes diplômants à temps plein et d'options de formation continue. En mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'apprentissage appliqué, le NYP vise à former des talents prêts pour l'avenir et à soutenir la croissance de l'industrie.

Contactez-nous

[email protected]

0484 410 4100

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2918129/ThinkPalm_NYP_IIoT.jpg