Thực chất sự xuất sắc trong học thuật được đo lường như thế nào

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 28 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Về tác giả: Ông Marco Longmore là Hiệu trưởng của International School Ho Chi Minh City (ISHCMC), một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam cung cấp chương trình Tú tài Quốc tế (IB) liên tục từ bậc Mầm non đến Lớp 12. ISHCMC đã phục vụ cộng đồng quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 30 năm.

Câu hỏi quan trọng nhất mà một phụ huynh có thể đặt ra có lẽ là 'Làm thế nào để tôi biết con mình đang nhận được một nền giáo dục xuất sắc?' Phần lớn phụ huynh thường kỳ vọng vào các chỉ số như điểm IB hoặc kết quả trúng tuyển đại học, tuy nhiên những yếu tố này chỉ phản ánh một phần của toàn bộ bức tranh.

Tại ISHCMC, sự xuất sắc không chỉ được đo lường bằng điểm số, mà còn bằng tác động mang tính chuyển hóa mà nhà trường tạo ra đối với tư duy và tương lai của học sinh. Những minh chứng của chúng tôi rất rõ ràng: điểm trung bình Bằng Tú tài Quốc tế (IB Diploma) đạt 34 (so với mức trung bình toàn cầu là 30), tỷ lệ 100% học sinh trúng tuyển đại học, trong đó 98% đạt nguyện vọng lựa chọn đầu tiên, và tỷ lệ nhận bằng song ngữ đạt 57% so với mức 23% toàn cầu. Tuy nhiên, những chỉ số này chỉ là phần bề nổi có thể nhìn thấy của một điều gì đó sâu sắc hơn nhiều so với kết quả của một nền giáo dục quan tâm đến việc học sinh đang trở thành ai, cũng như điểm số học thuật mà các em đạt được.

Hãy nhìn vào một trong những học sinh Lớp 11 hiện tại của chúng tôi, em Huan-Ming Chang, người vừa được chọn vào vòng chung kết toàn cầu của GENIUS Olympiad 2026. Trong hàng nghìn bài dự thi trên toàn thế giới, dự án của em đã tiến vào vòng chung kết tổ chức tại Viện Công nghệ Rochester ở New York. Điều khiến tôi ấn tượng trong câu chuyện của em không phải là việc được chọn vào vòng chung kết cuộc thi. Mà chính là hành trình tri thức: những câu hỏi nghiên cứu mà em đã tinh chỉnh, những thách thức về môi trường mà em đã đối diện, và sự tự tin ngày càng lớn trong việc cất lên tiếng nói của mình với tư cách một người giải quyết vấn đề.

Tại ISHCMC, chúng tôi theo dõi năng lực học tập — khả năng của học sinh không chỉ thể hiện trong một bài kiểm tra, mà còn ở độ trưởng thành, khả năng thích ứng và duy trì tính tò mò trí tuệ theo thời gian. Chúng tôi phát triển và đánh giá một cách rõ ràng các phẩm chất học tập, bao gồm: sự tò mò, tính kiên cường, tinh thần hợp tác và tư duy đạo đức. Với hơn 95 hoạt động dành cho học sinh, chúng tôi tạo ra một không gian có cấu trúc để các phẩm chất này được phát triển một cách có chủ đích.

Điểm IB rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả, nó là minh chứng cho một điều sâu sắc hơn: một người trẻ biết cách học, hiểu rõ mình là ai, và sẵn sàng định hình tương lai với sự tự tin và có mục tiêu. Sự xuất sắc tại ISHCMC không phải là một kết quả mà chúng tôi theo đuổi. Đó là một tiêu chuẩn mà chúng tôi duy trì — một tiêu chuẩn vượt lên trên các bảng xếp hạng và lan tỏa vào nhân cách, tính kiên cường và mục tiêu mà học sinh mang theo hành trình bước ra thế giới.

