학업 우수성이 실제로 측정하는 것

호찌민시, 베트남 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 저자 소개: 호찌민시 국제학교(International School Ho Chi Minh City, ISHCMC)의 마르코 롱모어(Marco Longmore) 학교장은 유아 과정부터 12학년까지 전 학년 IB 과정을 제공하는 베트남 대표 국제학교 중 하나인 ISHCMC를 이끌고 있다. ISHCMC는 30년 이상 호찌민시의 국제 사회에 교육 서비스를 제공해 왔다.

학부모가 던질 수 있는 가장 중요한 질문은 아마도 "내 아이가 우수한 교육을 받고 있는지 어떻게 알 수 있는가?"일 것이다. 대부분의 부모는 IB 점수나 대학 진학 결과와 같은 지표를 기대하지만, 이는 전체 이야기의 일부에 불과하다.

(PRNewsfoto/International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)) (PRNewsfoto/International School Ho Chi Minh City (ISHCMC))

ISHCMC에서 우수성은 시험 점수만으로 측정되는 것이 아니라, 젊은 인재들의 사고와 미래에 우리가 미치는 변화의 영향으로 측정된다. 우리의 성과는 이를 분명히 보여준다. 평균 IB 디플로마 점수 34점(전 세계 평균 30점 대비), 100% 대학 진학률과 1지망 대학 합격률 98%, 그리고 전 세계 평균 23% 대비 57%의 이중 언어 디플로마 취득률이 그것이다. 그러나 이러한 지표는 학생이 달성하는 학업 점수뿐만 아니라 학생이 어떤 사람으로 성장하고 있는지를 중시하는 교육의 결과라는, 훨씬 더 깊은 무언가의 가시적 표면에 불과하다.

현재 11학년에 재학 중인 후안밍 창(Huan-Ming Chang) 학생의 사례를 살펴보자. 그는 최근 2026 지니어스 올림피아드(GENIUS Olympiad) 글로벌 결선 진출자로 선정됐다. 전 세계에서 접수된 수천 건의 출품작 가운데 그의 프로젝트는 뉴욕의 로체스터 공과대학교(Rochester Institute of Technology)에서 열리는 최종 단계에 진출했다. 그의 이야기에서 인상 깊었던 부분은 대회 선정 그 자체가 아니다. 그가 다듬어 온 연구 질문, 그가 씨름해 온 환경 문제, 그리고 문제 해결자로서 자신의 목소리를 내기 위해 키워 온 자신감이라는 지적 여정이다.

ISHCMC에서는 학생이 특정 시험에서 성과를 내는 능력에 그치지 않고, 시간이 지남에 따라 성장하고 적응하며 지적 호기심을 지속하는 학습 역량을 추적한다. 우리는 호기심, 회복탄력성, 협업, 윤리적 추론이라는 학습 성향을 명시적으로 개발하고 평가한다. 95개 이상의 학생 활동을 통해 이러한 성향이 의도적으로 발전할 수 있는 체계적 공간을 조성하고 있다.

IB 점수는 중요하다. 그러나 이 점수는 학습하는 방법을 배우고, 자신이 누구인지 알고, 자신감과 목적의식을 가지고 미래를 만들어 갈 준비가 된 젊은이라는 더 깊은 무언가의 증거가 되는 순간에 비로소 중요한 의미를 갖는다. ISHCMC에서 우수성은 우리가 좇는 결과가 아니다. 그것은 우리가 지켜 나가는 기준이며, 순위를 넘어 학생들이 세상으로 가져가는 인성, 회복탄력성, 목적의식으로 확장되는 기준이다.

SOURCE International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)