Tòa Trọng tài Quốc tế Quảng Châu khai trương Văn phòng Liên lạc Việt Nam nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam

TP.HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ủy ban Trọng tài Quảng Châu (GZAC) đã chính thức khai trương Văn phòng Liên lạc Việt Nam của Tòa Trọng tài Quốc tế Quảng Châu tại Tp. Hồ Chí Minh, đánh dấu một bước tiến mới trong việc tăng cường hợp tác trọng tài giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại và đầu tư xuyên biên giới.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục sâu sắc hơn. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt 250 tỷ USD trong năm 2025, trong khi Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN. Trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường, hợp tác giữa hai nước đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng tái tạo, kinh tế số, cơ sở hạ tầng và đầu tư xuyên biên giới.

Khi các hoạt động giao thương gia tăng, nhu cầu đối với các dịch vụ giải quyết tranh chấp hiệu quả, có tính dự đoán và khả năng thực thi cũng tăng theo. Văn phòng Liên lạc Việt Nam được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn này thông qua việc cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng tiếp cận thuận lợi hơn với các thông tin liên quan đến trọng tài, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Phát biểu tại lễ khai trương, Mark Feldman, Chủ tịch Tòa Trọng tài Quốc tế Quảng Châu, cho biết văn phòng mới thể hiện cam kết của GZAC trong việc đưa các dịch vụ trọng tài đến gần hơn với người sử dụng, đồng thời đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới.

Đặt tại Tp. Hồ Chí Minh, văn phòng sẽ đóng vai trò là nền tảng khu vực dành cho các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp. Văn phòng sẽ tận dụng kinh nghiệm của GZAC trong lĩnh vực trọng tài quốc tế, giải quyết tranh chấp trên nền tảng số và quản lý các vụ việc xuyên biên giới.

Trong những năm gần đây, GZAC tiếp tục mở rộng hiện diện quốc tế. Trong năm 2025, tổ chức này đã xử lý 877 vụ việc có yếu tố nước ngoài với tổng giá trị tranh chấp vượt 1,8 tỷ USD. Các bên đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi GZAC đã phục vụ người dùng thuộc 67 khu vực tài phán trên toàn thế giới. Gần 40% thành viên trong uỷ ban trọng tài hiện nay là công dân nước ngoài hoặc các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Ma Cao, đại diện cho sáu khu vực tài phán.

GZAC cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong giải quyết tranh chấp trên nền tảng số. Với tư cách là một trong những đối tác toàn cầu chính thức đầu tiên của Khuôn khổ Hợp tác Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến của APEC (APEC-ODR), tổ chức này đang vận hành một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến tích hợp các dịch vụ thương lượng, hòa giải và trọng tài. Nền tảng hỗ trợ dịch thuật thời gian thực bằng tám ngôn ngữ và đã xử lý hơn 1.000 vụ việc với giá trị tranh chấp vượt 10 tỷ Nhân dân tệ.

Thông qua Văn phòng Liên lạc Việt Nam, GZAC dự kiến tăng cường hợp tác với các tổ chức trọng tài và nhà cung cấp dịch vụ pháp lý trên khắp Việt Nam và ASEAN, qua đó góp phần tạo nên một môi trường hiệu quả hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư xuyên biên giới.

SOURCE Guangzhou Arbitration Commission (GZAC)