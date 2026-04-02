Trường Mầm non ELIS tại Thảo Điền thông báo sự kiện 'Open House' vào ngày 11 tháng 4

- Thành lập năm 2024 với định vị là trường mầm non quốc tế hàng đầu... Nổi bật với các hoạt động TuniTuni và lớp học thử, miễn phí chất lượng cao

TP. HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trường Mầm non ELIS (ELIS), được đánh giá cao tại Thảo Điền nhờ môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng dịch vụ chăm sóc tận tâm theo tiêu chuẩn cao, sẽ tổ chức sự kiện Open House (lớp học mở) với chủ đề 'Adventure and Discovery Day' (Ngày hội Khám phá và Phiêu lưu) vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2026.

Nơi vui chơi trở thành học tập: Trẻ em ELIS tham gia các hoạt động thực hành

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2024, ELIS nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng gia đình người nước ngoài và các gia đình Việt Nam có thu nhập cao nhờ kết hợp thành công giữa chương trình giáo dục 'Global Standard' (Tiêu chuẩn toàn cầu) với 'Premium K-Care' (Dịch vụ chăm sóc cao cấp Hàn Quốc). ELIS cũng đã chứng minh được chất lượng đào tạo khi nhiều học sinh tốt nghiệp chuyển cấp thành công lên các trường quốc tế hàng đầu như BIS (British International School), ISHCMC và KIS.

Sự kiện Open House lần này được thiết kế xoay quanh chủ đề "Khám phá lý do trẻ yêu thích ELIS", mang đến một không gian vui vẻ và lôi cuốn để cả phụ huynh và trẻ trực tiếp cảm nhận môi trường học tập khác biệt tại ELIS.

Những điểm nhấn mạnh của sự kiện

Sự kiện sẽ diễn ra từ 9:30 đến 11:30 sáng ngày 11 tháng 4, với các hoạt động tiêu biểu:

Giờ chơi tương tác: Các hoạt động hấp dẫn được thiết kế nhằm khơi gợi trí tò mò và khả năng sáng tạo ở trẻ nhỏ.

Lớp học thử: Cơ hội trực tiếp trải nghiệm chương trình giáo dục đặc thù của ELIS, tập trung vào triết lý "Phát triển tư duy qua đôi tay" và "Diễn đạt tiếng Anh ấn tượng".

Hoạt động TuniTuni: Chuỗi hoạt động âm nhạc và vận động đặc trưng, thúc đẩy phát triển thể chất và gắn kết cảm xúc cho trẻ.

Tham quan trường học: Trải nghiệm toàn diện hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, an toàn và chất lượng cao tại tầng 2 của Thảo Điền Green.

Tư vấn phụ huynh: Trao đổi trực tiếp 1:1 với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm về lộ trình giáo dục tương lai và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Đối tượng tham gia và đăng ký

Sự kiện dành cho các gia đình có trẻ sinh trong giai đoạn 2020 đến 2025. Nhằm đảm bảo trải nghiệm phù hợp nhất và duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao, số lượng khách tham dự sẽ có giới hạn và cần đăng ký trước.

Đại diện của ELIS chia sẻ, kể từ khi ra mắt vào năm 2024, trường đã phát triển nhờ có sự giới thiệu của phụ huynh về chất lượng giáo dục của trường. Chúng tôi trân trọng mời các gia đình đến trực tiếp trải nghiệm môi trường an toàn và tràn ngập niềm vui, nơi trẻ thực sự phát triển toàn diện.

[Thông tin chi tiết sự kiện và đăng ký tham gia Open House]

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2026 | 9:30 sáng – 11:30 sáng

Địa điểm: Cơ sở ELIS Thảo Điền (Tầng 2, Thảo Điền Green, 192 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, Quận 2, TP. HCM)

Hotline và Zalo: 0815 550 085

Instagram chính thức: elis.kindergarten

Liên kết đăng ký: Nhấp vào đây để đăng ký qua Google Form

SOURCE ELIS Kindergarten