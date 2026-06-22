Tuborg mở ra kỷ nguyên mới với chiến dịch "Sao phải theo chuẩn"

Trong bối cảnh thế hệ Gen Z ngày càng đề cao việc thể hiện bản thân và cá tính riêng, Tuborg tiếp tục làm mới hình ảnh thương hiệu nhằm duy trì sự phù hợp về văn hóa và tạo dấu ấn khác biệt. Phù hợp với tham vọng của tập đoàn Carlsberg trong việc củng cố danh mục thương hiệu bia toàn cầu, Tuborg giới thiệu diện mạo mới — với thiết kế táo bạo và năng động làm nổi bật sức sống và sức hấp dẫn hiện đại trong khi vẫn duy trì những giá trị biểu tượng vốn có của thương hiệu.

Được xây dựng trên mối liên kết lâu dài với âm nhạc, sự sáng tạo và những trải nghiệm xã hội sôi động, chiến dịch định vị thương hiệu lần này mang đến một Tuborg trẻ trung, táo bạo và giàu năng lượng hơn, sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ người tiêu dùng bia tiếp theo.

Trong khuôn khổ chiến dịch lầnnày, Tuborg đã hợp tác với nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng thế giới Jay Park làm đại sứ thương hiệu mới tại Châu Á. Là một biểu tượng âm nhạc đa văn hóa trải dài các dòng nhạc K-pop, hip-hop và R&B, Jay Park được đông đảo Gen Z biết đến và là hiện thân cho mối liên hệ sâu sắc với âm nhạc và văn hoá hip-hop. Hành trình từ việc bước ra khỏi con đường thần tượng truyền thống đến việc khẳng định mình là một nghệ sĩ và doanh nhân độc lập của anh phản ánh rõ nét tinh thần "Sao phải theo chuẩn" của Tuborg. Sức ảnh hưởng của Jay Park trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang và vũ đạo giúp anh trở thành gương mặt đại diện lý tưởng để lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến thế hệ người tiêu dùng trẻ.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với nhiều chuyến lưu diễn gần đây trên khắp Châu Á, vai trò cố vấn của Jay Park trong các chương trình nổi tiếng như Street Dance of China và The Rap of China cũng khẳng định sức ảnh hưởng sâu rộng của anh đối với văn hóa đại chúng trong khu vực. Tinh thần dám thể hiện bản thân, không ngại phá vỡ những khuôn mẫu theo lối mòn của Jay Park hoàn toàn đồng điệu với DNA của thương hiệu Tuborg, qua đó lan tỏa thông điệp đầy cảm hứng để mỗi người trẻ có thể tự tin lựa chọn con đường của riêng mình.

Thông qua màn kết hợp cùng Jay Park, chiến dịch "Sao phải theo chuẩn?" truyền tải một thông điệp đầy ý nghĩa, tạo được sự đồng cảm sâu sắc với thế hệ trẻ ngày nay. Chiến dịch phản ánh những áp lực, kỳ vọng và chuẩn mực xã hội mà nhiều người tiêu dùng Gen Z phải đối mặt trong cuộc sống hằng ngày — những yếu tố thường có thể hạn chế khả năng thể hiện bản thân và ngăn họ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Thông qua chiến dịch này, Tuborg khuyến khích giới trẻ đối đầu với những rào cản đó, thoát khỏi các kỳ vọng đã trở nên lỗi thời và tự tin theo đuổi con đường riêng của mình. Về cốt lõi, "Sao phải theo chuẩn?" là sự tôn vinh cá tính riêng, sự tự do và lòng dũng cảm để bước ra khỏi những khuôn khổ quen thuộc, tạo điều kiện cho Gen Z tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tuborg cũng giới thiệu diện mạo lon mới, thể hiện tinh thần sáng tạo táo bạo và khác biệt với thông điệp "Diện mạo mới, chất riêng không đổi". Thiết kế mới được phát triển dựa trên ngôn ngữ thị giác hiện đại, lấy cảm hứng từ nhịp điệu sôi động của âm nhạc, kết hợp cùng độ tương phản màu sắc nổi bật và các chi tiết được tinh chỉnh để tăng sức hút trên kệ hàng. Biểu tượng "Clockman" đặc trưng của thương hiệu cũng được làm nổi bật hơn, kết hợp cùng hai gam màu xanh lá và xanh dương đặc trưng mang phong cách thiết kế đậm chất hiện đại góp phần thể hiện rõ nét tinh thần "Sao phải theo chuẩn?" mà Tuborg theo đuổi.

Song song với đó, phiên bản chai thách thức những quy chuẩn truyền thống bằng hệ thống nắp giật mở được cải tiến, mang đến trải nghiệm "mở bất cứ khi nào bạn muốn" liền mạch. Tính năng này phù hợp với lối sống ngẫu hứng hơn, củng cố tinh thần tự do của Tuborg đồng thời nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn của sản phẩm đối với những người tiêu dùng hiện đại hướng đến việc đề cao trải nghiệm.

Jeff Chong, Giám đốc phụ trách Thương hiệu Quốc tế Cao cấp của Carlsberg Châu Á, cho biết: "Lần làm mới thương hiệu này không chỉ dừng lại ở việc thay đổi đại sứ thương hiệu hay thiết kế sản phẩm — nó còn thể hiện một bước phát triển rộng lớn hơn của Tuborg với tư cách một thương hiệu. Trong bối cảnh kỳ vọng của người tiêu dùng đang chuyển từ việc lựa chọn những lợi ích chức năng sang các giá trị và sự kết nối về văn hóa, 'Sao phải theo chuẩn' là bước phát triển tiếp theo trong hành trình định hình bản sắc thương hiệu của chúng tôi. Việc hợp tác với Jay Park giúp khuếch đại nguồn năng lượng táo bạo và lạc quan của Tuborg, đồng thời cho phép chúng tôi kết nối hiệu quả hơn với thế hệ ngày nay".

Daniel Thomas Grass, Giám đốc Cấp cao phụ trách Tiếp thị của Carlsberg Việt Nam, cho biết: "Âm nhạc luôn là một phần cốt lõi trong DNA của Tuborg. Chính vì vậy, việc đồng hành cùng Jay Park trong vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu là bước đi tự nhiên, tiếp nối những giá trị mà thương hiệu luôn theo đuổi. Thông qua sự hợp tác này cùng một loạt trải nghiệm táo bạo và giàu năng lượng, chúng tôi mong muốn kết nối với thế hệ Gen Z theo cách chân thực, đồng thời truyền cảm hứng để họ đón nhận cá tính riêng, tự do thể hiện bản thân và tôn vinh những điều làm nên sự khác biệt của mình.

Chiến dịch được khởi động bằng đêm nhạc K-PULSE, nơi màn trình diễn đầy năng lượng của Jay Park đã định hình tinh thần chung của chiến dịch – đó chính là tinh thần lấy văn hóa làm trọng tâm trong mọi hoạt động kích hoạt của thương hiệu."

Chiến dịch đã được triển khai tại Trung Quốc, Việt Nam và Myanmar thông qua các hoạt động được thiết kế riêng cho từng thị trường, tập trung vào sự giao thoa giữa âm nhạc, thời trang và văn hóa cộng đồng. Tại Trung Quốc, Tuborg khuếch đại chiến dịch thông qua sự tham gia của những người có sức ảnh hưởng (KOL) và các định dạng nội dung do người dùng tạo ra (UGC) — khuyến khích khán giả thể hiện thông điệp "Sao phải theo chuẩn" theo cách riêng của mình. Tại Việt Nam, các thử thách TikTok sôi động cùng loạt nội dung freestyle đã tạo nên sân chơi để giới trẻ tự do thể hiện cá tính, đồng thời mang đến những cách diễn giải đa dạng và đầy sáng tạo cho thông điệp thương hiệu.

Tại mỗi thị trường, chiến dịch được triển khai theo cách tiếp cận phù hợp với văn hóa địa phương, kết hợp giữa các trải nghiệm tương tác, nội dung trên mạng xã hội cùng sự đồng hành của KOL và cộng đồng người dùng. – tất cảđã thúc đẩy sự tương tác chân thực và khả năng lan tỏa tự nhiên của chiến dịch.

Giới thiệu về Carlsberg Châu Á

Được thành lập năm 1847 bởi nhà sản xuất bia J.C. Jacobsen, tập đoàn Carlsberg là một trong những tập đoàn bia hàng đầu thế giới, sở hữu một danh mục hấp dẫn các thương hiệu bia và đồ uống khác. Với hơn 37.000 nhân viên và hiện diện tại hơn 125 thị trường, tập đoàn Carlsberg theo đuổi sứ mệnh sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn. Hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và bền vững hỗ trợ cho sứ mệnh này – đồng thời thúc đẩy những nỗ lực mang lại giá trị cho cổ đông và xã hội.

Carlsberg Châu Á là khu vực năng động và đa dạng gồm 8 thị trường hoạt động: Campuchia, Trung Quốc, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore và Việt Nam. Tổng cộng, chúng tôi có 34 nhà máy bia và khoảng 12.000 nhân viên trên khắp các thị trường châu Á. Văn phòng Khu vực Châu Á đặt tại Hồng Kông.

Giới thiệu về Tuborg

Tuborg là thương hiệu bia năng động, khác biệt và giàu tính sáng tạo, ra đời tại Copenhagen vào năm 1880. Với phương châm "Stagnation is Decline" được khắc phía trên cửa ra vào nhà máy bia đầu tiên, Tuborg luôn đón nhận sự tiến bộ và chuyển động, đóng vai trò khơi nhịp cho nhiều thế hệ người tìm kiếm những trải nghiệm mới. Là thương hiệu gắn bó chặt chẽ với văn hóa giới trẻ, âm nhạc và sự tự do thể hiện bản thân, Tuborg không ngừng tạo ra những trải nghiệm truyền cảm hứng, khuyến khích người trẻ khám phá, kết nối và sống trọn vẹn với cá tính riêng. Được biết đến với hương vị tươi mát, dễ uống cùng vị đắng cân bằng, Tuborg hiện được phân phối tại hơn 80 quốc gia và được công nhận là một trong 10 thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới. Thương hiệu đã được định hình trở thành một thương hiệu bia phong cách hiện đại cho người tiêu dùng trẻ tuổi trên toàn thế giới.

SOURCE Carlsberg Asia