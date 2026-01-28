UnionPay cho phép 25 ví quốc tế hỗ trợ mã QR Weixin Pay tại Trung Quốc đại lục

THƯỢNG HẢI, ngày 29 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi du khách Thái Lan Naree đến thăm Thượng Hải, cô đã dễ dàng trả tiền cà phê tại một quán cà phê trong phố bằng cách quét mã QR Weixin Pay trên ví di động K PLUS như cô đã sử dụng ở nhà, vì ví di động của cô được liên kết với thẻ Thai UnionPay của cô.

Giờ đây, du khách quốc tế từ 11 quốc gia và khu vực đến Trung Quốc đại lục có thể tận hưởng trải nghiệm thanh toán di động liền mạch giống như Naree. Sự hợp tác giữa UnionPay International và Weixin Pay (còn được gọi là WeChat) hiện hỗ trợ 25 ví quốc tế là đối tác của UnionPay. Người dùng chỉ cần liên kết thẻ UnionPay địa phương hoặc kích hoạt thẻ UnionPay kỹ thuật số trong một trong những ví kỹ thuật số của họ. Sau đó, họ có thể thanh toán tại các nhà hàng, cửa hàng và hệ thống giao thông công cộng trên khắp Trung Quốc đại lục bằng cách quét mã QR Weixin Pay hoặc UnionPay. Tiền sẽ được tự động chuyển đổi từ đồng nội tệ của họ sang RMB, loại bỏ nhu cầu tải xuống các ứng dụng bổ sung.

25 ví quốc tế được hỗ trợ theo quốc gia / khu vực

Kể từ khi ra mắt vào tháng 12 năm 2024, phạm vi áp dụng của chương trình đã mở rộng đều đặn. Khi ngày càng có nhiều ví kỹ thuật số quốc tế đối tác của UnionPay tham gia mạng lưới, ngày càng nhiều du khách tới Trung Quốc có thể tận hưởng trải nghiệm thanh toán liền mạch hơn.

Một cột mốc quan trọng trong Dự án Xuất sắc của UnionPay

Sự hợp tác giữa UnionPay International và Weixin Pay đánh dấu cột mốc mới nhất trong Dự án Xuất sắc của UnionPay. Theo Dự án Xuất sắc, hơn 200 ví điện tử tại 37 quốc gia và khu vực ngoài Trung Quốc đại lục có thể liên kết với thẻ UnionPay được phát hành tại địa phương.

Để nâng cao hơn nữa trải nghiệm thanh toán cho du khách nước ngoài đến Trung Quốc, UnionPay cũng đã ra mắt Thẻ SplendorPlus, một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu độc đáo của du khách đến Trung Quốc.

Trong năm 2025, số lượng giao dịch mã QR được thực hiện tại Trung Quốc đại lục bằng ví điện tử đối tác của UnionPay phát hành ngoài Trung Quốc đại lục tăng 100% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá trị của các giao dịch này tăng 75%.

SOURCE UnionPay International