銀聯攜手 25 個境外電子錢包，支援在中國大陸掃碼微信支付
28 1月, 2026, 21:53 CST
上海2026年1月28日 /美通社/ -- 泰國遊客Naree造訪上海時，在一間社區咖啡館輕鬆掃碼完成了咖啡支付：她使用的是在泰國日常所用的 K PLUS 電子錢包，而該錢包已綁定其泰國銀聯卡，直接掃描微信支付二維碼即可完成交易。
如今，來自 11 個國家和地區的境外遊客，都能像Naree一樣，在中國大陸享受無縫銜接的行動支付體驗。銀聯國際與微信支付達成合作，目前已支援 25 個銀聯合作境外電子錢包。用戶只需在任一合作電子錢包中綁定本地發行的銀聯卡，或開通銀聯數位卡，即可在中國大陸的餐廳、商鋪、大眾運輸等各類場景，透過掃描微信支付或銀聯二維碼完成支付。支付資金將自動從用戶所在國家/地區的貨幣折算為人民幣，無需額外下載應用程式。
25 個支援的境外電子錢包（按國家/地區劃分）
該專案自 2024 年 12 月啟動以來，覆蓋範圍持續擴大。隨著越來越多銀聯合作境外電子錢包加入這一網絡，將有更多訪華遊客享受到更便捷的支付服務。
銀聯「錦繡行動」的重要里程碑
銀聯國際與微信支付的此次合作，是銀聯「錦繡行動」（Project Excellence）的最新里程碑。截至目前，「錦繡行動」已覆蓋中國大陸以外 37 個國家和地區的 200 餘個電子錢包，這些錢包均支援綁定當地發行的銀聯卡。
為進一步提升境外遊客在華支付體驗，銀聯還專門推出了「錦繡中華卡」（SplendorPlus Card），該產品精準匹配入境遊客的專屬需求。
2025 年，境外發行的銀聯合作電子錢包在中國大陸的二維碼交易筆數同比成長 100%，交易金額同比成長 75%。
