Việt Nam: TotalEnergies ENEOS vận hành dự án điện mặt trời mái nhà 28 MWp tại Công ty Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 3 tháng 7 năm 2026 – TotalEnergies ENEOS đã chạy thử và vận hành thành công hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất gần 28 MWp tại Công ty Điện tử Samsung HCMC CE Complex (SEHC) ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ảnh: Lễ khánh thành Dự án Điện mặt trời Mái nhà SEHC 28MWp. [T–P] Ông Alexandru BUZATU, Tổng Giám Đốc TotalEnergies ENEOS Renewables Distributed Generation Asia Pacific; Ông Etienne RANAIVOSON, Tổng Lãnh Sự Pháp; Ông NGUYỄN Lộc Hà, Phó Chủ Tịch Ủy ban Nhân dân tp Hồ Chí Minh; Ông Jung Jung TAE, Tổng Lãnh Sự Hàn Quốc; Ông Keunha HWANG, Tổng Giám Đốc Samsung SEHC; Ông TRẦN Đức Trung, Tổng Giám Đốc IPC E&C. Hình ảnh: Hệ thống điện mặt trời áp mái 28 MWp tại Công ty Điện tử Samsung HCMC CE Complex, do TotalEnergies ENEOS phát triển.

Đây là dự án điện mặt trời mái nhà đầu tiên và lớn nhất theo khuôn khổ Hợp đồng Mua bán Điện trực tiếp (DPPA) của Nghị định 57 ở Việt Nam thông qua hình thức đường dây đấu nối riêng. Lễ khánh thành có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương và các đối tác, nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp năng lượng tái tạo tại chỗ thúc đẩy giảm phát thải carbon công nghiệp tại Việt Nam.

Theo Hợp đồng Mua bán Điện (PPA) 20 năm này, TotalEnergies ENEOS đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống cho nhà máy sản xuất lớn thứ hai toàn cầu của Samsung Electronics. Hệ thống này bao gồm khoảng 45.000 tấm quang điện mặt trời, tạo ra hơn 40.000 MWh điện tái tạo mỗi năm, đáp ứng khoảng 26% nhu cầu sử dụng điện của của nhà máy và giúp giảm hơn 500.000 tấn phát thải CO₂ trong suốt thời gian hợp đồng. Dự án thành công minh chứng việc kết hợp các giải pháp năng lượng mặt trời quy mô lớn tại chỗ vào môi trường sản xuất phức tạp.

Dự án này hỗ trợ cam kết RE100 của Samsung Electronics, tăng cường tự chủ năng lượng của nhà máy, giảm chi phí và tiết kiệm năng lượng thông qua việc giảm lượng nhiệt hấp thụ từ các khu vực mái che bởi tấm quang điện mặt trời.

Ông Keunha HWANG, Tổng Giám Đốc Công ty Điện tử Samsung HCMC CE Complex cho biết: "Dự án này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của SEHC và minh chứng cam kết chung của chúng tôi trong việc xây dựng một tương lai bền vững hơn."

Ông Alexandru BUZATU, Giám Đốc TotalEnergies ENEOS Renewables Distributed Generation Asia Pacific cho biết: "Chúng tôi cảm ơn Samsung Electronics vì sự tin tưởng và hợp tác. Thành công của dự án phản ánh sự hợp tác chặt chẽ và minh chứng các giải pháp năng lượng mặt trời tại chỗ có thể hỗ trợ giảm phát thải carbon trong công nghiệp, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao."

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp năng lượng mặt trời của TotalEnergies ENEOS, hãy xem tài liệu giới thiệu miễn phí check out the free brochure, hoặc hoặc liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin contact directly.

Giới thiệu về TotalEnergies ENEOS Renewables Distributed Generation Asia Pte. Ltd.

Công ty là liên doanh 50/50 giữa TotalEnergies và ENEOS để phát triển năng lượng mặt trời phân tán B2B tại chỗ ở Châu Á. Công ty có trụ sở chính tại Singapore với kế hoạch phát triển 2 GW công suất năng lượng mặt trời phân tán trong năm năm tới. https://solar.totalenergies.asia

TotalEnergies và điện

TotalEnergies xây dựng một danh mục đầu tư cạnh tranh, kết hợp năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi) và các tài sản linh hoạt (điện khí chu trình hỗn hợp, hệ thống lưu trữ) để cung cấp điện sạch và ổn định cho khách hàng. Đến cuối tháng 4 năm 2026, TotalEnergies sở hữu gần 36 GW công suất phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo và đặt mục tiêu đạt sản lượng điện ròng hơn 100 TWh vào năm 2030.

ENEOS và năng lượng tái tạo

Tập đoàn ENEOS vận hành các nhà máy điện mặt trời tại Nhật Bản và cũng tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo tại Hoa Kỳ, Úc, Việt Nam và Đài Loan. Hơn nữa, ENEOS tích cực tham gia vào các dự án phát điện sử dụng năng lượng sinh khối, thủy điện, năng lượng gió, v.v. Liên doanh này là dự án năng lượng tái tạo đầu tiên ở nước ngoài của ENEOS sử dụng các nguồn điện phân tán.

Giới thiệu về TotalEnergies

TotalEnergies là một công ty đa năng lượng toàn cầu sản xuất và tiếp thị các loại năng lượng: dầu và nhiên liệu sinh học, khí đốt tự nhiên và khí xanh, năng lượng tái tạo và điện. Hơn 100.000 nhân viên của chúng tôi cam kết cung cấp cho càng nhiều người càng tốt nguồn năng lượng đáng tin cậy hơn, giá cả phải chăng hơn và bền vững hơn. Hoạt động tại khoảng 120 quốc gia, TotalEnergies đặt tính bền vững vào trọng tâm của chiến lược, các dự án và hoạt động.





Giới thiệu về ENEOS

Tập đoàn ENEOS phát triển kinh doanh trong các phân khúc năng lượng và kim loại màu, từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Mục tiêu mà Tập đoàn hướng đến năm 2040 là: trở thành một trong những tập đoàn năng lượng và vật liệu nổi bật, cạnh tranh quốc tế nhất tại Châu Á, tạo ra giá trị bằng cách chuyển đổi cơ cấu kinh doanh hiện tại của chúng tôi và đóng góp vào sự phát triển của một xã hội ít carbon, hướng đến tái chế với mục tiêu trung hòa carbon trong lượng khí thải CO2 của chính mình. Tập đoàn ENEOS đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu mà Tập đoàn hướng đến thông qua các công ty năng lượng.

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Lưu ý thận trọng TotalEnergies

Các thuật ngữ "TotalEnergies", "công ty TotalEnergies" hoặc "Công ty" trong tài liệu này được sử dụng để chỉ TotalEnergies SE và các thực thể hợp nhất được TotalEnergies SE kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp. Tương tự, các từ "chúng tôi", "chúng ta" và "của chúng tôi" cũng có thể được sử dụng để chỉ các thực thể này hoặc nhân viên của họ. Các thực thể mà TotalEnergies SE sở hữu cổ phần trực tiếp hoặc gián tiếp là các thực thể pháp lý riêng biệt. Tài liệu này có thể chứa thông tin và tuyên bố dự báo dựa trên một số dữ liệu kinh tế và giả định được đưa ra trong môi trường kinh tế, cạnh tranh và pháp lý nhất định. Chúng có thể không chính xác trong tương lai và chịu một số yếu tố rủi ro. Cả TotalEnergies SE và bất kỳ công ty con nào của nó đều không có nghĩa vụ cập nhật công khai bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố dự báo, mục tiêu hoặc xu hướng nào có trong tài liệu này, cho dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác. Thông tin liên quan đến các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính hoặc hoạt động của TotalEnergies được cung cấp trong Tài liệu đăng ký gần đây nhất, phiên bản tiếng Pháp của tài liệu này đã được TotalEnergies SE nộp cho cơ quan quản lý chứng khoán Pháp Autorité des Marchés Financiers (AMF), và trong Mẫu 20-F được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Lưu ý thận trọng của Tập đoàn ENEOS

Các thuật ngữ "ENEOS", "Tập đoàn ENEOS" trong tài liệu này được sử dụng để chỉ Tập đoàn ENEOS và các thực thể hợp nhất được kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Tập đoàn ENEOS. Tài liệu này chứa một số tuyên bố hướng tới tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được phản ánh trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: (1) điều kiện kinh tế vĩ mô và những thay đổi trong môi trường cạnh tranh trong ngành năng lượng, tài nguyên và vật liệu; (2) tác động của COVID-19 đến hoạt động kinh tế; (3) những thay đổi trong luật và quy định; và (4) rủi ro liên quan đến kiện tụng và các thủ tục pháp lý khác.

SOURCE TotalEnergies ENEOS Renewables Distributed Generation Asia