VT Markets quy tụ các đối tác hàng đầu Đông Nam Á để lan tỏa giá trị nhân văn vượt qua cả thị trường giao dịch tại Quỹ Baan Nokkamin của Bangkok

BANGKOK, ngày 22 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trước thềm sự kiện VT Markets APAC Gala 2026: Future in Motion-Chuyển Động Tương Lai, chúng tôi VT Markets, cùng với các đối tác và khách hàng trong khu vực từ Thái Lan, Việt Nam, Mã Lai, Indonesia, Myanmar và Philippines đã dành buổi sáng cho Quỹ Baan Nokkamin để trao tặng nhu yếu phẩm và phần quà hỗ trợ cộng đồng.

VT Markets Cùng Các Đối Tác Lớn Tại Khu Vực Đông Nam Á Lan Tỏa Ảnh Hưởng Cộng Đồng Vượt Qua Cả Thị Trường Tại Quỹ Baan Nokkamin Tại Bangkok

Được thành lập vào năm 1989 và được đăng ký chính thức và cấp phép bởi Bộ Nội vụ Thái Lan, Quỹ Baan Nokkamin là một tổ chức chuyên cung cấp nơi ở an toàn cho trẻ mồ côi, trẻ em cơ nhỡ, người già và những người đang cai nghiện. Tổ chức này cam kết thúc đẩy sự tự lực và sức mạnh nội tại, cung cấp các nguồn lực cần thiết để người dân phát triển một cuộc sống độc lập, thành công.

Trong chuyến thăm, đoàn VT Markets và các đối tác khu vực của họ đã dành thời gian để tổ chức và tặng những phần quà chăm sóc toàn diện được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt của quỹ. Sáng kiến này cho phép các đối tác quan trọng làm việc trực tiếp của VT Markets tham gia cùng thương hiệu để đóng góp một cách trực tiếp, thực tế cho cộng đồng địa phương. Các khoản quyên góp bao gồm:

Nhu yếu phẩm cơ bản: Gạo, mì ăn liền, cá mòi đóng hộp, nước tương, nước mắm, dầu ăn và đường.

Dinh dưỡng hàng ngày: Sữa hộp và gói đồ ăn nhẹ các loại.

Sữa hộp và gói đồ ăn nhẹ các loại. Đồ dùng học tập:Văn phòng phẩm và dụng cụ học tập cho các em học sinh.

"Năng lực lãnh đạo thực sự được đo lường bằng những cuộc đời mà chúng ta giúp đỡ", Dandelyn Koh, Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu tại VT Markets cho biết. "Chuyến thăm của chúng tôi đến Baan Nokkamin, với sự tham gia của các đối tác IB lớn nhất và các khách hàng VIP, nhắc nhở chúng tôi rằng trong khi dấu ấn kinh doanh của chúng tôi là trên toàn cầu, trách nhiệm quan trọng nhất của chúng tôi là đối với các cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hoạt động. Cung cấp những nhu yếu phẩm này là một cử chỉ nhỏ thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi với Thái Lan".

Hoạt động sáng kiến này đánh dấu một chương quan trọng trong nỗ lực duy trì Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp (CSR) và gia tăng ngày càng bền vững của VT Markets. Trong khi tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, công ty cam kết tiếp tục mở rộng quy mô tác động xã hội, đảm bảo rằng tăng trưởng toàn cầu của công ty luôn chuyển thành sự hỗ trợ có ý nghĩa cho các cộng đồng mà công ty phục vụ.

